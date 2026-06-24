Еще сравнительно недавно звучали утверждения, что время дронов проходит, что вот-вот появится оружие, которое удалит их со сцены. Однако пока их роль только усиливается – и скорее всего, надолго. Это значит, что необходимо использовать все доступные и адекватные средства борьбы с ними.5 комментариев
В НЦ «Россия» представили проекты нового российского визуального стиля
Заседание коллегии Совета по разработке и продвижению нового российского стиля в общественном пространстве прошло 24 июня в Национальном центре «Россия».
Встречу возглавила советник президента России Елена Ямпольская, которая заявила, что работа переходит к этапу первых практических результатов и сосредоточена на поддержке русского языка, образовании и создании современной национально ориентированной среды, сообщается на сайте НЦ «Россия».
Генеральный директор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова рассказала о поддержке проектов по популяризации русского языка и подготовке новых учебников. Она добавила, что уже одобрены концепции филиалов центра еще в восьми регионах: в Республике Саха (Якутия), Кабардино-Балкарской Республике, Республике Карелия, Хабаровском крае, Калининградской, Кировской, Нижегородской и Ярославской областях. По ее словам, новые площадки должны стать центрами притяжения для проектов в сфере языка, культуры и традиционных ценностей.
Первый блок заседания посвятили школьникам и студентам. Основатель бренда «Нева» Алиса Лобанова представила концепцию единой формы для участников международных образовательных и научных олимпиад и отметила, что интеллектуальное лидерство России должно быть закреплено в визуальном образе. Исполнительный директор фонда «Клуб инвесторов Москвы» Владислав Преображенский представил проект детской площадки нового поколения в стиле дымковской игрушки, которая почти завершена и откроется осенью в одном из жилых комплексов Екатеринбурга.
Руководитель Управления по контролю за государственными визуальными коммуникациями Национального центра «Россия», секретарь Совета Андрей Мелентьев представил проекты «Каталог арт-объектов на основе кириллицы» и «Точки гражданской идентичности». Он сообщил о запуске двух каталогов визуальных решений с арт-объектами на основе кириллицы и государственного флага, которые планируется направить регионам, бизнесу и девелоперам на регулярной основе. Генеральный директор компании «Краски Фридлендеръ» Анна Смирнова представила проект «Национальная палитра России», который описала как единую научно обоснованную систему цветов, основанную на культурном и природном многообразии страны и призванную укреплять визуальный суверенитет.
После выступлений участники продолжили обсуждение в формате открытого микрофона, сосредоточившись на дальнейших этапах реализации инициатив и взаимодействии с экспертным сообществом, образовательными организациями и регионами. Подводя итоги, Елена Ямпольская подчеркнула, что проекты переходят к последовательной доработке и практической реализации и к следующему заседанию должны показать новые результаты по форме для международных олимпиад и решениям для общественных пространств. Совет при Национальном центре «Россия» объединяет представителей государства, профессионального сообщества, бизнеса и экспертов для создания современной визуальной среды на основе культурного наследия и традиционных ценностей.