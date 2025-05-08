Техномиллиардеры выдвинули своих ребят, кто помоложе и пободрее, в политику, и добились успехов (вплоть до позиции вице-президента США). Традиционные элиты внезапно занервничали. Даже не знаешь, за кого тут болеть – за Макрона или коллективного Питера Тиля. Оба хуже.5 комментариев
Росавиация сообщила о скорой стабилизации рейсов иностранных авиакомпаний
В российских аэропортах вскоре восстановится регулярность международных рейсов, включая Turkish Airlines, на фоне отмены ограничений для аэропорта Пулково, сообщила Росавиация.
Представитель ведомства отметил: «В ближайшее время ожидаем стабилизацию ситуации с рейсами иностранных авиакомпаний, в том числе Turkish Airlines», передает РИА «Новости».
В Росавиации пояснили, что в связи с улучшением расписания в крупнейших аэропортах московского региона, таких как Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский, был отменен ограничивающий NOTAM, который ранее запрещал использовать Пулково в Петербурге в качестве запасного аэродрома.
Ранее сообщалось, что крупнейшая турецкая авиакомпания Turkish Airlines приостановила вылеты из Антальи, Даламана и Бодрума в Москву и Санкт-Петербург.
Росавиация сообщила, что несколько самолетов, следовавших в Москву, были перенаправлены в другие аэропорты. Авиакомпания «Победа» объявила об отмене части рейсов 7 мая и предупредила о возможных задержках из-за введенных ограничений в работе аэропортов Центральной России.