Росавиация сообщила о скорой стабилизации рейсов иностранных авиакомпаний

Tекст: Дарья Григоренко

Представитель ведомства отметил: «В ближайшее время ожидаем стабилизацию ситуации с рейсами иностранных авиакомпаний, в том числе Turkish Airlines», передает РИА «Новости».

В Росавиации пояснили, что в связи с улучшением расписания в крупнейших аэропортах московского региона, таких как Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский, был отменен ограничивающий NOTAM, который ранее запрещал использовать Пулково в Петербурге в качестве запасного аэродрома.

Ранее сообщалось, что крупнейшая турецкая авиакомпания Turkish Airlines приостановила вылеты из Антальи, Даламана и Бодрума в Москву и Санкт-Петербург.

Росавиация сообщила, что несколько самолетов, следовавших в Москву, были перенаправлены в другие аэропорты. Авиакомпания «Победа» объявила об отмене части рейсов 7 мая и предупредила о возможных задержках из-за введенных ограничений в работе аэропортов Центральной России.