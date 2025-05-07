Путин и Мадуро подписали договор о стратегическом партнерстве России и Венесуэлы

Tекст: Дарья Григоренко

В сообщении, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что церемония подписания прошла в Малахитовом фойе Большого Кремлевского дворца. Аналогичные соглашения у России действуют только с Ираном и КНДР, что подчеркивает особый уровень отношений между Москвой и Каракасом.

Соглашение предусматривает сотрудничество в сфере безопасности, противодействия терроризму, экстремизму, фальсификации истории и героизации нацизма. Кроме того, в документе закреплено намерение наращивать кооперацию в экономике, включая энергетику, транспорт, добычу полезных ископаемых и связь, указали в пресс-службе.

Ранее Путин во время переговоров с Мадуро положительно охарактеризовал динамику двусторонних отношений, отметив личный вклад венесуэльского лидера.

Напомним, в Москве стартовали переговоры между Путиным и Мадуро. В среду Мадуро вместе с супругой Силией Флорес прибыл в российскую столицу для участия в переговорах и памятных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы.