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    При всех отличиях подходов России и Китая к решению широкого круга вопросов в самом важном подходы Москвы и Пекина совершенно одинаковые – в мире не может быть узкой группы государств, навязывающих свои интересы всем остальным.

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    Анна Долгарева Анна Долгарева Можно ли герою бить жену

    Перевешивает ли один ранее совершенный благородный поступок последующие, не столь благородные? Или корректнее все же рассматривать сумму всего совершенного? Если совсем упростить, то переформулировать можно так: является ли участие в СВО индульгенцией на любые совершаемые после нее поступки?

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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Современное кино снова начинает чувствовать войну

    Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож на Штирлица.

    10 комментариев
    7 мая 2025, 17:44 • Новости дня

    Путин и Мадуро подписали договор о стратегическом партнерстве России и Венесуэлы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президенты России и Венесуэлы, Владимир Путин и Николас Мадуро, заключили договор о стратегическом партнерстве, сообщила пресс-служба Кремля.

    В сообщении, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что церемония подписания прошла в Малахитовом фойе Большого Кремлевского дворца. Аналогичные соглашения у России действуют только с Ираном и КНДР, что подчеркивает особый уровень отношений между Москвой и Каракасом.

    Соглашение предусматривает сотрудничество в сфере безопасности, противодействия терроризму, экстремизму, фальсификации истории и героизации нацизма. Кроме того, в документе закреплено намерение наращивать кооперацию в экономике, включая энергетику, транспорт, добычу полезных ископаемых и связь, указали в пресс-службе.

    Ранее Путин во время переговоров с Мадуро положительно охарактеризовал динамику двусторонних отношений, отметив личный вклад венесуэльского лидера.

    Напомним, в Москве стартовали переговоры между Путиным и Мадуро. В среду Мадуро вместе с супругой Силией Флорес прибыл в российскую столицу для участия в переговорах и памятных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы.

    5 мая 2025, 14:21 • Новости дня
    Путин: Москва заняла второе место в мире среди мегаполисов по ППС

    Путин: Москва по размеру экономики уступила только Нью-Йорку

    Путин: Москва заняла второе место в мире среди мегаполисов по ППС
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экономика российской столицы заняла второе место в мире среди мегаполисов по паритету покупательной способности (ППС), заявил президент России Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

    Путин отметил, что это дает хорошие возможности для решения социальных вопросов, передает ТАСС.

    «Это все возможности, которые возникают в результате развития экономики. И то, что по паритету покупательной способности Москва заняла среди крупных мегаполисов мира второе место после Нью-Йорка, да и разница не очень большая, это, конечно, и есть основа решения в том числе социальных вопросов: и по школам, по поликлиникам, по больницам, по стационарам и так далее», – сказал глава государства.

    Путин также добавил, что считает этот результат очень хорошим и важным для города.

    Ранее Собянин на встрече с Путиным сообщил о росте продолжительности жизни москвичей, а президент отметил вклад Москвы в экономику России.

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    6 мая 2025, 17:10 • Новости дня
    Названы сроки визита Путина в Китай

    Ушаков анонсировал визит Путина в Китай

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщил журналистам о предстоящей поездке российского лидера в Китай.

    По его словам, визит Владимира Путина в КНР запланирован на конец августа – начало сентября этого года, передает РИА «Новости».

    В мае прошлого года Владимир Путин посетил Пекин с государственным визитом. Он заявил, что считает символичным тот факт, что первый зарубежный визит после переизбрания на новый срок он совершил именно в Китай, а также назвал отношения Москвы и Пекина образцом выстраивания связей между государствами-соседями.

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    6 мая 2025, 21:01 • Видео
    Трамп выбрал преемников. Кто эти люди?

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его преемником может стать вице-президент Джей Ди Вэнс или глава Госдепа Марко Рубио. Вэнс – это хороший выбор. Рубио – очень плохой.

    Коментарии (0)
    5 мая 2025, 05:25 • Новости дня
    Трамп допустил встречу с Путиным в Саудовской Аравии в мае

    Трамп заявил о возможности переговоров с Путиным в мае в Эр-Рияде

    Трамп допустил встречу с Путиным в Саудовской Аравии в мае
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент отметил, что рассматривает возможность встречи с российским лидером во время своего визита в Саудовскую Аравию в мае.

    Дональд Трамп сообщил журналистам на Южной лужайке Белого дома, что не исключает проведение переговоров с Владимиром Путиным в Саудовской Аравии, передает ТАСС. Глава США подчеркнул, что пока не принимал окончательного решения и этот вопрос еще предстоит обсудить.

    Трамп также добавил, что в ближайшее время намерен отправиться с визитом в Саудовскую Аравию. Пресс-служба Госдепартамента США ранее заявляла о необходимости диалога между лидерами России и США для урегулирования кризиса на Украине.

    В марте состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом, в ходе которого обсуждались вопросы прекращения огня на Украине и отказа от ударов по энергетической инфраструктуре. Российский лидер выразил согласие с предложением американского президента о взаимном отказе сторон от атак по важным объектам энергетики.

    Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя возможную встречу, указал в интервью CBS, что президенты сами определяют время и место переговоров. Ранее Трамп признавал, что встреча с Путиным возможна после майского визита на Ближний Восток.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп рассказал, что европейские лидеры просили его наладить контакт с Владимиром Путиным для разрешения конфликта на Украине, Дональд Трамп также допустил возможность выхода США из переговоров по украинскому урегулированию из-за отсутствия прогресса, а ранее он сообщил, что Владимир Путин подвергался неоправданному давлению со стороны США из-за расследований о связях американского президента с Россией.

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    6 мая 2025, 18:20 • Новости дня
    Путин и Нетаньяху провели телефонный разговор

    Путин и Нетаньяху подтвердили решимость противодействовать фальсификации истории

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре отметили 80-летие Великой Победы и подчеркнули важность борьбы с фальсификацией истории Второй мировой войны.

    Разговор Владимира Путина и Биньямина Нетаньяху состоялся, передает сайт Кремля. Лидеры обменялись поздравлениями в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Президент России передал пожелания здоровья и благополучия ветеранам, проживающим в Израиле.

    В ходе беседы стороны выразили решимость сохранять правду о событиях Второй мировой войны и противодействовать попыткам пересмотра ее итогов. Было подчеркнуто значение Красной армии и советского народа в победе над нацизмом. Путин отметил: «Память о героях войны, тех, кто отдал жизни ради Победы, свято чтят как в России, так и в Израиле, где 9 мая также является государственным праздником».

    Также обсуждались вопросы двусторонних отношений и ситуация в ближневосточном регионе.

    Ранее во вторник президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с иранским коллегой Масудом Пезешкианом, в ходе которых обсуждались контакты между Тегераном и Вашингтоном по иранской ядерной сделке. Президент Ирана Масуд Пезешкиан поздравил Владимира Путина с 80-летием Победы и выразил благодарность за помощь после взрыва в порту Шахид-Раджаи.

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    6 мая 2025, 14:45 • Новости дня
    Путин заявил о стремительном росте электронной торговли в стране

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России подчеркнул быстрый рост сектора интернет-торговли, обсудив актуальные вопросы с главой «Деловой России» Алексеем Репиком.

    По его словам, сектор электронной торговли в России демонстрирует динамичный рост, передает ТАСС.

    Путин акцентировал внимание на успехах этой сферы, а также на необходимости выработки баланса между офлайн- и электронной торговлей.

    Президент отдельно отметил, что сектор развивается «семимильными шагами». В ходе беседы обсуждались проблемы дисбаланса между традиционной и онлайн-торговлей.

    Руководитель «Деловой России» Алексей Репик заявил, что электронная торговля в стране стала мощной и конкурентоспособной отраслью.

    Ранее куратор проекта «КиберЛюди» Мария Василькова выделила приоритет помощи людям как главную цель технологических инициатив.

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    5 мая 2025, 13:39 • Новости дня
    Кремль назвал необходимой встречу Путина и Трампа

    Tекст: Ольга Иванова

    Идея встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа обсуждается, однако конкретных договоренностей по дате и месту ее проведения пока не существует.

    Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа действительно является востребованной, однако конкретных договоренностей по этому поводу пока нет, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Он подчеркнул: «Такая встреча явно на слуху. Во многом, мы считаем, она, конечно же, необходима. Она должна быть соответствующим образом подготовлена, и это требует усилий на самых разных экспертных уровнях».

    Песков отметил, что для организации такой встречи нужны дополнительные контакты между Москвой и Вашингтоном, которые были ранее запущены и продолжаются сейчас. На данный момент конкретных договоренностей по поводу встречи нет, передает ТАСС.

    Ранее Трамп рассказал об обращениях европейских лидеров с просьбой наладить контакт с российским президентом для разрешения конфликта на Украине.

    В Вашингтоне назвали личные переговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом важными для урегулирования конфликта на Украине. Между тем в Кремле отметили, что переговоры между лидерами двух стран могут быть организованы в кратчайшие сроки при необходимости.

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    6 мая 2025, 14:30 • Новости дня
    Путин призвал обеспечить баланс при возвращении западных компаний

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вопрос возвращения западных компаний на российский рынок требует баланса между свободной конкуренцией и интересами российских производителей, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин на встрече с главой «Деловой России» Алексеем Репиком заявил о важности тщательно продуманного подхода к возврату западных компаний из недружественных стран на российский рынок, передает ТАСС. Он подчеркнул, что решение этого вопроса становится все более актуальным на фоне инвестиций, сделанных российскими компаниями в освободившиеся ниши.

    По словам главы государства, необходим анализ возможных форматов возвращения зарубежных компаний, чтобы обеспечить баланс между развитием конкуренции и защитой национального производителя. Путин отметил: «Здесь баланс должен быть между развитием конкуренции и защитой национального производителя, тем более если наши национальные производители проинвестировали в те или другие предприятия».

    Газета Financial Times писала, что юридические фирмы фиксируют повышенный интерес западных сырьевых и судоходных компаний к возвращению на российский рынок на фоне возможного смягчения санкций США.

    В апреле Министерство промышленности и торговли России подготовило предложения по критериям возвращения иностранных компаний в страну.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев подчеркивал, что западные компании ушли из России сами и им будет сложно вернуться, вне зависимости от причин их ухода.

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    5 мая 2025, 06:57 • Новости дня
    Стало известно о визите президента Монголии на юбилей Победы

    Президент Монголии анонсировал визит в Москву на праздновании 80-летия Победы

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Монголии Ухнаагийн Хурэлсух намерен поехать в Москву на торжества 9 мая 2025 года, где будет участвовать в параде Победы.

    Как передает ТАСС, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух подтвердил, что примет участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Визит состоится по приглашению российского лидера Владимира Путина. В рамках визита состоится официальная встреча президентов, на которой главы государств обсудят вопросы двусторонних отношений и сотрудничества.

    Хурэлсух примет участие в торжественных мероприятиях на Красной площади вместе с другими мировыми лидерами. Военнослужащие Вооруженных сил Монголии будут задействованы в параде Победы. Президент также возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

    Кроме того, программа предусматривает встречу с гражданами СССР и России, удостоенными почетных монгольских званий, а также возложение цветов к памятнику монгольским коням «По дорогам войны» в Москве. Пресс-служба президента Монголии подчеркнула символичность визита в год юбилея Победы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве 9 мая 2025 года состоятся торжественные мероприятия в честь 80-летия Победы, свое участие в которых уже подтвердили более десяти зарубежных лидеров из стран Европы, Азии, Южной и Латинской Америки, Ближнего Востока.

    Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет множество двусторонних встреч и мероприятий, приуроченных к юбилею Победы и визиту иностранных лидеров.

    При этом премьер Словакии Роберт Фицо, несмотря на проблемы со здоровьем, все же подтвердил готовность приехать в Москву на парад Победы.

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    6 мая 2025, 14:07 • Новости дня
    Президент Ирана поздравил Путина с юбилеем Победы

    Иранский лидер поблагодарил Россию за поддержку после взрыва в Шахид-Раджаи

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В телефонном разговоре президент Ирана Масуд Пезешкиан поздравил президента России Владимира Путина с 80-летием Победы и выразил благодарность за помощь после взрыва в порту Шахид-Раджаи.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан тепло поздравил российского лидера Владимира Путина и всех граждан России с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, передает Кремль. В сообщении отмечается, что поздравление прозвучало во время телефонного разговора.

    Также Пезешкиан выразил отдельную благодарность российской стороне за оперативную помощь в ликвидации последствий взрыва в порту Шахид-Раджаи, который произошел 26 апреля. Он подчеркнул высокий профессионализм специалистов МЧС России, участвовавших в работе после происшествия.

    Владимир Путин, в свою очередь, вновь выразил соболезнования по поводу гибели людей в результате трагедии в иранском порту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в иранском порту Шахид-Раджаи 28 апреля начались работы по тушению крупного пожара с участием специалистов МЧС России.

    Президент Владимир Путин поручил направить в Иран самолеты МЧС для борьбы с возгоранием в порту Бендер-Аббас.

    Посольство России сообщило о взятии под контроль пожара в Бендер-Аббасе.

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    5 мая 2025, 14:08 • Новости дня
    Собянин сообщил о росте продолжительности жизни москвичей

    Собянин сообщил о росте продолжительности жизни москвичей до 80 лет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Средняя продолжительность жизни москвичей достигла 80 лет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    «Мы приблизились по ожидаемой продолжительности жизни – к 80 годам. В прошлом году – 79,5 [года]», – сказал он, передает ТАСС.

    Собянин также рассказал о завершении программы реконструкции и модернизации столичных поликлиник. По его словам, из 350 ветхих поликлиник в Москве к настоящему моменту осталось совсем немного, а к концу года все они будут обновлены или построены заново.

    В апреле Минздрав сообщил о замедлении роста продолжительности жизни в России, а ВОЗ предсказала увеличение продолжительности жизни до ста лет.

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    5 мая 2025, 12:47 • Новости дня
    Путин обсудил с Моди по телефону теракт в Индии

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди обсудил теракт в Пахалгаме, стороны подтвердили готовность укреплять сотрудничество в борьбе с терроризмом, сообщили в МИД Индии.

    Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Индии Нарендрой Моди по телефону теракт, произошедший в городе Пахалгам, передает ТАСС.

    По словам представителя индийского МИД Рандхира Джайсвала, президент России Владимир Путин позвонил премьер-министру Индии Нарендре Моди, чтобы выразить соболезнования и осудить теракт, произошедший 22 апреля в Пахалгаме. Российский лидер решительно осудил нападение, в результате которого погибли мирные жители, и выразил полную поддержку Индии в борьбе с терроризмом.

    Путин подчеркнул, что виновные в нападении и их сторонники должны быть привлечены к ответственности. В ходе разговора лидеры двух стран подтвердили намерение углублять стратегическое партнерство между Россией и Индией. Моди поздравил президента России с 80-й годовщиной Победы и пригласил его на ежегодный саммит, который пройдет в Индии в этом году.

    В ходе беседы Путин и Моди подтвердили приверженность дальнейшему укреплению партнерства между Россией и Индией. Главы государств также обсудили актуальные вопросы повестки двусторонних отношений.

    Министры иностранных дел России и Индии Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар обсудили обострившуюся ситуацию между Индией и Пакистаном после теракта под Пахалгамом.

    Власти Пакистана направили просьбу о созыве Совета Безопасности ООН в связи с ростом напряженности в отношениях с Индией.

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    6 мая 2025, 13:51 • Новости дня
    Песков пообещал своевременно сообщить о подписании указа по валютной выручке

    Кремль сообщил о готовности вовремя проинформировать о подписании валютного указа

    Tекст: Ирма Каплан

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объявил на брифинге о готовности оперативно известить общественность о подписании президентом указа по продаже валютной выручки экспортерами.

    Кремль своевременно проинформирует о подписании президентом России Владимиром Путиным указа о требованиях к экспортерам по продаже валютной выручки, заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Сразу же вас проинформируем, сразу он будет опубликован», – цитирует его ТАСС.

    Вопрос о введении новых требований к валютной выручке на контроле у администрации президента и решение по нему будет оперативно доведено до общественности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Центробанк не поддержал продление продажи валютной выручки. Заместитель министра финансов Алексей Моисеев сообщил о разногласиях с ЦБ России по данному вопросу.

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    5 мая 2025, 09:07 • Новости дня
    Стало известно о встрече Аббаса и Путина 10 мая

    Аббас обсудит с Путиным отношения и ситуацию в Газе 10 мая

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Палестины Махмуд Аббас проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москве 10 мая, основное внимание уделят развитию сотрудничества и обсуждению приоритетов по палестинскому вопросу.

    Советник Аббаса Махмуд аль-Хаббаш рассказал, что стороны намерены обсудить пути укрепления двусторонних отношений и совместного сотрудничества в различных областях, а также ситуацию в секторе Газа, передает ТАСС.

    Аббас планирует информировать российскую сторону о последних событиях в Палестине на фоне продолжающихся военных действий Израиля против палестинского народа. Одной из ключевых тем станет преодоление проблем, с которыми сталкивается палестинское дело, и приоритеты палестинцев в этом вопросе.

    Кроме того, аль-Хаббаш сообщил, что Россия продолжает прилагать усилия для достижения взаимопонимания между палестинскими фракциями, несмотря на трудности в диалоге с ХАМАС. По его словам, Россия неоднократно инициировала встречи между палестинскими движениями с целью примирения, однако процесс затруднялся из-за разногласий.

    Советник Аббаса подчеркнул, что Палестинская национальная администрация рассчитывает на дальнейшую поддержку со стороны России, особенно в гуманитарной сфере. В частности, Россия предоставила Палестине 30 тыс. тонн пшеницы в качестве гранта, которые Аббас направил в сектор Газа для смягчения последствий блокады и боевых действий.

    Ранее министры иностранных дел стран БРИКС вновь выразили приверженность формированию независимого и жизнеспособного Палестинского государства с Восточным Иерусалимом в качестве столицы.

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    5 мая 2025, 13:14 • Новости дня
    Путин принял приглашение Моди посетить Индию

    Владимир Путин принял приглашение Нарендры Моди посетить Индию

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди принял его приглашение посетить Индию, сообщили в Кремле.

    Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди принял его приглашение посетить Индию с визитом, следует из сообщения в Telegram-канале Кремля.

    Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью индийских граждан при теракте 22 апреля в городе Пахалгам, расположенном в южном Кашмире. С обеих сторон была подчеркнута необходимость вести бескомпромиссную борьбу с терроризмом в любых его проявлениях.

    Во время беседы лидеры отметили стратегический характер отношений России и Индии, назвав их особо привилегированным партнерством, которое не подвержено влиянию извне. Они подчеркнули, что двусторонние связи динамично развиваются по всем направлениям.

    Премьер-министр Моди поздравил президента Путина и весь российский народ с предстоящим 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Было отмечено, что День Победы является общим праздником для двух стран.

    Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Нарендрой Моди обсудил теракт в Пахалгаме. Стороны подтвердили готовность укреплять сотрудничество в борьбе с терроризмом.

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    6 мая 2025, 17:40 • Новости дня
    Кремль сообщил о предстоящих переговорах Путина и Мадуро в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры президента России Владимира Путина с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро состоятся 7 мая, сообщил Кремль.

    По информации из Telegram-канала Кремля, в ходе встречи главы государств обсудят текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между странами в сферах политики, экономики, финансов, науки, техники и культуры, а также обменяются мнениями по ключевым вопросам международной и региональной повестки.

    По итогам переговоров Путин и Мадуро подпишут межгосударственный договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Россией и Венесуэлой.

    Также сообщается, что Николас Мадуро примет участие в праздничных мероприятиях в Москве, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

    Напомним, президент России Владимир Путин пригласил президента Венесуэлы Николаса Мадуро на празднование Дня Победы 9 мая в Москве. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщал, что Мадуро принял приглашение в Москву на 9 мая.

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      Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

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      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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