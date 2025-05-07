  • Новость часаМадуро прибыл в Кремль на переговоры с Путиным
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    США хотят превратить «Северные потоки» в бизнес-козырь
    Стало известно о выборе целей в Киеве для удара «Орешником»
    Эксперт спрогнозировал ход конфликта между Индией и Пакистаном
    Berliner Zeitung призвала Мерца приехать 9 мая в Москву
    Кремль объяснил ограничение мобильной связи в Москве «опасным соседством»
    В Совфеде дали оценку идее Киева о демилитаризованной зоне
    Мерц потребовал от США не вмешиваться в политику Германии
    Вучич отправился в Москву на празднование 80-летия Победы
    США собрались переименовать Персидский залив
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Визит Си Цзиньпина на Парад – это про ценности

    При всех отличиях подходов России и Китая к решению широкого круга вопросов в самом важном подходы Москвы и Пекина совершенно одинаковые – в мире не может быть узкой группы государств, навязывающих свои интересы всем остальным.

    0 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Можно ли герою бить жену

    Перевешивает ли один ранее совершенный благородный поступок последующие, не столь благородные? Или корректнее все же рассматривать сумму всего совершенного? Если совсем упростить, то переформулировать можно так: является ли участие в СВО индульгенцией на любые совершаемые после нее поступки?

    7 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Современное кино снова начинает чувствовать войну

    Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож на Штирлица.

    10 комментариев
    7 мая 2025, 15:05 • Новости дня

    Путин заявил об успехах в отношениях России и Венесуэлы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время переговоров с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро положительно охарактеризовал динамику двусторонних отношений, отметив личный вклад венесуэльского лидера.

    Путин отметил, что Москва и Каракас удовлетворены развитием двусторонних контактов, передает ТАСС. По словам российского лидера, этому способствует личное внимание Мадуро к партнерству с Россией.

    Путин заявил: «Мы в целом удовлетворены тем, как развиваются наши контакты. В том числе это происходит и благодаря тому, что вы лично уделяете этому большое внимание».

    Российский президент также подчеркнул, что в России хорошо помнят бывшего лидера Венесуэлы Уго Чавеса, назвав его ярким политиком для всей Латинской Америки и настоящим другом России. Путин добавил, что Мадуро продолжает дело Чавеса, и пожелал ему успехов.

    В свою очередь Мадуро выразил уверенность, что отношения Москвы и Каракаса достигли высокого уровня, а их дружба успешно прошла испытание временем.

    Напомним, в Москве стартовали переговоры между президентом России Владимиром Путиным и лидером Венесуэлы Николасом Мадуро.

    В среду Мадуро вместе с супругой Силией Флорес прибыл в российскую столицу для участия в переговорах и памятных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы.

    7 мая 2025, 13:34 • Новости дня
    В Совфеде дали оценку идее Киева о демилитаризованной зоне

    Сенатор Джабаров: Предложением о демилитаризованной зоне Украина пытается выбить передышку

    В Совфеде дали оценку идее Киева о демилитаризованной зоне
    @ AP/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Офис Владимира Зеленского никогда не выполнял договоренностей. Предложение Киева об отводе войск на 15 километров от линии столкновения обернется тем, что противник будет накапливать силы, а затем попытается нанести удар и закрепиться на новых позициях, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее спецпосланник Дональда Трампа Кит Келлог рассказал о плане Украины по демилитаризованной зоне.

    «В то время как Москва предлагает Киеву прямые переговоры, украинские власти выдвигают все новые условия для их начала и выступают с сомнительными идеями. Тем самым они демонстрируют свою неготовность к диалогу», – отметил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    «Офис Владимира Зеленского до сих пор не выполнял договоренностей: взять, например, мораторий на удары по энергообъектам или пасхальное перемирие. Предложением заморозить конфликт и создать 30-километровую демилитаризованную зону Украина пытается выбить себе передышку», – считает собеседник.

    Парламентарий подчеркивает: противник будет накапливать силы, чтобы нанести удар и попытаться закрепиться на позициях. «Среди прочего, проблема в том, что Зеленский почти не руководит своей армией. Националистические батальоны продолжат делать то, что считают нужным. Возможны любые провокации. В Штатах, которые транслируют идеи Киева, должны это понимать», – заключил Джабаров.

    Ранее спецпосланник Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что власти Украины готовы к прекращению боевых действий вдоль текущей линии фронта с последующим созданием буферной зоны. По его словам, Киев рассматривает возможность отвести войска на 15 километров и ожидает, что США убедят Россию поступить аналогично. «Получается 30-километровая зона, за которой можно следить», – добавил политик.

    По словам Келлога, украинское руководство уже сегодня готово ввести всеобъемлющее перемирие как минимум на 30 дней. Дипломат уточнил, что оно включает в себя прекращение боев на суше, в воздухе и море. «Я думаю, мы близки. Единственный человек, который может обеспечить прекращение огня – президент Трамп, если Путин согласится», – добавил спецпосланник.

    Ранее Келлог в интервью газете The Times предположил, что Украину после окончания конфликта можно было бы разделить на несколько зон контроля. По его задумке, британские и французские контингент могли бы расположиться на западе страны в качестве «силы перестраховки». Между ними и российскими войсками могли бы быть «украинские силы и буферная зона».

    Впрочем, позднее спецпосланник Трампа опроверг публикацию издания, заявив, что его слова якобы неправильно интерпретировали. Келлог сказал, что упомянул о зонах ответственности для союзных сил после прекращения огня, при этом не подразумевая участия американских войск. Газета ВЗГЛЯД писала, что означают эти идеи для реального перемирия.

    Напомним, российские власти допускали создание буферной зоны. Она должна быть на таком удалении, с которого невозможно было бы дотянуться до нашей территории, заявлял Владимир Путин. «На фоне атак дронами, артиллерийских обстрелов нашей территории будут приняты меры для того, чтобы эти территории обезопасить. Обезопасить их можно, только создав некую буферу зону с тем, чтобы любые средства, которые враг может использовать для нанесения ударов, были за пределами зоны досягаемости», – объяснял пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    Коментарии (9)
    6 мая 2025, 17:10 • Новости дня
    Названы сроки визита Путина в Китай

    Ушаков анонсировал визит Путина в Китай

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщил журналистам о предстоящей поездке российского лидера в Китай.

    По его словам, визит Владимира Путина в КНР запланирован на конец августа – начало сентября этого года, передает РИА «Новости».

    В мае прошлого года Владимир Путин посетил Пекин с государственным визитом. Он заявил, что считает символичным тот факт, что первый зарубежный визит после переизбрания на новый срок он совершил именно в Китай, а также назвал отношения Москвы и Пекина образцом выстраивания связей между государствами-соседями.

    Коментарии (46)
    6 мая 2025, 21:01 • Видео
    Трамп выбрал преемников. Кто эти люди?

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его преемником может стать вице-президент Джей Ди Вэнс или глава Госдепа Марко Рубио. Вэнс – это хороший выбор. Рубио – очень плохой.

    Коментарии (0)
    7 мая 2025, 08:48 • Новости дня
    Лавров назвал условие для долгосрочного решения украинского конфликта

    Глава МИД России Лавров заявил о важности устранения угроз для мира на Украине

    Лавров назвал условие для долгосрочного решения украинского конфликта
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Для прочного мира на Украине необходимо устранить угрозы безопасности России, а не ограничиваться лишь прекращением огня, и остановкой боевых действий на линии соприкосновения, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в статье для журнала «Международная жизнь».

    Министр иностранных дел Сергей Лавров в своей статье «Россия и Вьетнам: 75 лет дружбы, доверия и взаимопомощи» для журнала «Международная жизнь» отметил, что для прочного мира необходимо устранить первопричины конфликта, передает ТАСС.

    По словам Лаврова, долгосрочное решение украинского кризиса нельзя обеспечить исключительно прекращением огня.

    Министр отметил, что речь идет о необходимости устранения угроз безопасности России, возникших после расширения НАТО на восток и попыток втягивания Украины в альянс. По мнению Лаврова, столь же важно добиться полного соблюдения прав человека на территориях, находящихся под контролем киевского режима, включая защиту русского языка, культуры и канонического православия.

    Лавров поблагодарил Вьетнам за сбалансированную позицию по украинскому вопросу и подчеркнул развитие стратегического партнерства между Россией и Вьетнамом. Он отметил, что отношения двух стран строятся на взаимном доверии и близости взглядов по большинству международных вопросов. Министр также подчеркнул, что Москва и Ханой разделяют стремление к формированию многополярного мироустройства на основе баланса интересов.

    В статье также говорится о приглашении генерального секретаря Центрального комитета Компартии Вьетнама То Лама на Парад Победы, который пройдет в Москве 9 мая. Лавров отметил, что в этом году в столицу России приедут более 20 иностранных лидеров для участия в торжествах, посвященных 80-летию Победы во Второй мировой и Великой Отечественной войне, а также 80-летию образования ООН.

    Спецпредставитель США Кит Келлог заявил, что Украина готова на приостановку боевых действий вдоль линии боевого соприкосновения с формированием демилитаризованной полосы шириной 30 км.

    Келлог также сообщил о требовании Киева объявить перемирие сроком на 30 дней.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в Москву на парад Победы прибудут 29 иностранных лидеров, среди которых высокопоставленные представители Вьетнама.

    Коментарии (4)
    6 мая 2025, 18:28 • Новости дня
    ПВО сбила два украинских БПЛА в Московской области
    ПВО сбила два украинских БПЛА в Московской области
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа в небе над Московской областью, сообщило Минобороны.

    Инцидент произошел в период с 16.40 до 17.20 мск, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Ранее средства ПВО уничтожили 19 беспилотников, летевших на Москву.

    Напомним, за минувшую ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 105 украинских беспилотников самолетного типа над одиннадцатью регионами России, включая Московскую и Брянскую области.

    Коментарии (2)
    7 мая 2025, 01:50 • Новости дня
    Мадуро прибыл в Россию с официальным визитом

    Tекст: Антон Антонов

    В Москву с официальным визитом прибыл президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с супругой Силией Флорес для участия в переговорах и памятных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы, сообщают СМИ.

    У него состоятся переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Также запланированы переговоры между делегациями Венесуэлы и России в узком и расширенном форматах. В столице Мадуро примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС со ссылкой на Venezolana de Television.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России пригласил Мадуро на празднование Дня Победы в Москве. По итогам переговоров Путин и Мадуро подпишут межгосударственный договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Россией и Венесуэлой.

    Коментарии (0)
    6 мая 2025, 18:20 • Новости дня
    Путин и Нетаньяху провели телефонный разговор

    Путин и Нетаньяху подтвердили решимость противодействовать фальсификации истории

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре отметили 80-летие Великой Победы и подчеркнули важность борьбы с фальсификацией истории Второй мировой войны.

    Разговор Владимира Путина и Биньямина Нетаньяху состоялся, передает сайт Кремля. Лидеры обменялись поздравлениями в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Президент России передал пожелания здоровья и благополучия ветеранам, проживающим в Израиле.

    В ходе беседы стороны выразили решимость сохранять правду о событиях Второй мировой войны и противодействовать попыткам пересмотра ее итогов. Было подчеркнуто значение Красной армии и советского народа в победе над нацизмом. Путин отметил: «Память о героях войны, тех, кто отдал жизни ради Победы, свято чтят как в России, так и в Израиле, где 9 мая также является государственным праздником».

    Также обсуждались вопросы двусторонних отношений и ситуация в ближневосточном регионе.

    Ранее во вторник президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с иранским коллегой Масудом Пезешкианом, в ходе которых обсуждались контакты между Тегераном и Вашингтоном по иранской ядерной сделке. Президент Ирана Масуд Пезешкиан поздравил Владимира Путина с 80-летием Победы и выразил благодарность за помощь после взрыва в порту Шахид-Раджаи.

    Коментарии (0)
    6 мая 2025, 15:52 • Новости дня
    Захарова: Перемирие вступит в силу, несмотря на позицию Киева

    Tекст: Валерия Городецкая

    Трехдневный режим прекращения огня стартует в ночь на 8 мая, несмотря на отказ Киева поддержать инициативу России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова напомнила, что инициированное президентом России Владимиром Путиным 72-часовое перемирие начнет действовать в полночь с 7 на 8 мая, передает ТАСС. Решение связано с годовщиной Великой Победы и объявлено по случаю 80-летия этого события.

    Дипломат подчеркнула, что президент Украины Владимир Зеленский 3 мая публично отказался поддержать эту инициативу, заявив о ее «несерьезности». Захарова добавила, что украинские войска не прекращали огонь даже на Пасху, нарушив режим прекращения огня около пяти тысяч раз.

    Напомним, Владимир Зеленский отверг предложение президента России Владимира Путина объявить перемирие с 7 по 9 мая в честь 80-летия Победы.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия согласилась прекратить огонь на период празднования Дня Победы. Россия оставила за собой право немедленно ответить, если с Украины поступят удары по позициям или объектам.

    Коментарии (0)
    6 мая 2025, 19:12 • Новости дня
    В аэропортах Внуково и Домодедово ввели временные ограничения

    Tекст: Валерия Городецкая

    Временные ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в столичных аэропортах Внуково и Домодедово, сообщили в Росавиации.

    Ограничения действуют с 18.19 по московскому времени, передает ТАСС.

    Помимо Внуково и Домодедово, ограничения действуют и в расположенном в Московской области аэропорту Жуковский.

    Ранее российские силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа в небе над Московской областью. До этого ПВО уничтожила 19 беспилотников, которые летели на Москву.

    Напомним, за минувшую ночь средства ПВО уничтожили и перехватили 105 украинских беспилотников самолетного типа над одиннадцатью регионами России, включая Московскую и Брянскую область.

    Коментарии (0)
    6 мая 2025, 19:43 • Новости дня
    ПВО сбила 13 украинских дронов над тремя регионами ЦФО

    Tекст: Валерия Городецкая

    В течение чуть менее полутора часов системы ПВО успешно ликвидировали 13 украинских беспилотников самолетного типа в небе над Калужской, Тульской и Московской областями, сообщило Минобороны.

    По информации из Telegram-канала ведомства, дроны были уничтожены в период с 17.21 до 18.40.

    Семь беспилотников уничтожены над территорией Калужской области, четыре аппарата сбили в воздушном пространстве Тульской области, еще два дрона были ликвидированы в Московском регионе, уточнили в Минобороны.

    Напомним, российские силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа в небе над Московской областью. Ранее ПВО уничтожила 19 летевших на Москву беспилотников.

    За минувшую ночь средства ПВО уничтожили 105 украинских беспилотников самолетного типа над 11 регионами России.

    Коментарии (0)
    6 мая 2025, 17:40 • Новости дня
    Кремль сообщил о предстоящих переговорах Путина и Мадуро в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры президента России Владимира Путина с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро состоятся 7 мая, сообщил Кремль.

    По информации из Telegram-канала Кремля, в ходе встречи главы государств обсудят текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между странами в сферах политики, экономики, финансов, науки, техники и культуры, а также обменяются мнениями по ключевым вопросам международной и региональной повестки.

    По итогам переговоров Путин и Мадуро подпишут межгосударственный договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Россией и Венесуэлой.

    Также сообщается, что Николас Мадуро примет участие в праздничных мероприятиях в Москве, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

    Напомним, президент России Владимир Путин пригласил президента Венесуэлы Николаса Мадуро на празднование Дня Победы 9 мая в Москве. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщал, что Мадуро принял приглашение в Москву на 9 мая.

    Коментарии (0)
    7 мая 2025, 07:31 • Новости дня
    Захарова заявила о бессмысленности перестановок в правительстве Германии

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала изменения в составе правительства Германии, отметив, что Россия готова к любому развитию ситуации.

    Захарова отметила, что последние годы Германия утратила остатки суверенитета, авторитета и значения в международных делах, передает РИА «Новости».

    По ее словам, перемена лиц в правительстве Германии не оказывает существенного влияния на глобальные процессы.

    Она добавила, что Россия готова к любому развитию событий, несмотря на происходящие перемены в немецком правительстве.

    Ранее Фридрих Мерц получил пост канцлера Германии по итогам второго тура голосования в парламенте.

    Лидер АдГ Алиса Вайдель предложила смену руководства и проведение новых выборов после неудачи Мерца в первом туре в бундестаге.

    Коментарии (0)
    7 мая 2025, 14:47 • Новости дня
    Мадуро прибыл в Кремль на переговоры с Путиным
    Мадуро прибыл в Кремль на переговоры с Путиным
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в Москву и посетил Кремль, куда его сопровождала многочисленная делегация высокопоставленных лиц.

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл 7 мая в Кремль на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, передает РИА «Новости». В составе венесуэльской делегации присутствуют министры правительства и высокопоставленные военные, что подчеркивает особое значение визита.

    По информации, ранее озвученной помощником президента России Юрием Ушаковым, после переговоров ожидается подписание межгосударственного договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Россией и Венесуэлой. Мадуро также останется в России для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с супругой Силией Флорес прибыл в Москву с официальным визитом для участия в переговорах и памятных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы.

    Мадуро заявил, что страны Европы обязаны быть благодарны Красной армии и СССР за освобождение от нацистского режима в 1945 году.

    Коментарии (0)
    7 мая 2025, 08:24 • Новости дня
    «Аэрофлот» допустил отмену и объединение рейсов после ограничений в Москве

    Ограничения в Шереметьево привели к задержкам и изменению расписания «Аэрофлота»

    Tекст: Ирма Каплан

    Ограничения на вылеты и прилеты в аэропорту Шереметьево ночью затронули часть рейсов «Аэрофлота», в связи с чем компания сообщила о возможных объединениях и отменах рейсов.

    Часть рейсов авиакомпании «Аэрофлот» была перенаправлена на запасные аэродромы или задержана на вылет из-за введенных временных ограничений в аэропорту Шереметьево с часа ночи до 5.30 среды, в дальнейшем возможны объединения и отмены рейсов, сообщили в Telegram-канале компании.

    «Возможны вынужденные отмены или объединения некоторых рейсов. Пассажирам отмененных рейсов будет предложена возможность перебронирования на другие рейсы при наличии свободных мест или полный возврат стоимости билетов», – сказано в посте.

    Авиакомпания порекомендовала пассажирам отслеживать информацию на онлайн-табло, информационных табло аэропорта и слушать объявления по громкой связи, пока «Аэрофлот» работает над стабилизацией расписания.

    «Пассажирам оказывается обслуживание согласно федеральным авиационным правилам России, в зависимости от того, как долго им приходится ждать вылета», – добавили в компании.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, временные ограничения в московских аэропортах стали причиной задержки вылета 17 рейсов авиакомпании «Уральские авиалинии». В ночь на среду российская ПВО отразила атаку семи беспилотников, летевших на Москву. Росавиация  сообщала об ограничениях в аэропортах Внуково и Домодедово, а также в аэропорту Жуковский.

    Коментарии (0)
    7 мая 2025, 10:41 • Новости дня
    Мадуро призвал Европу быть благодарной СССР за освобождение

    Tекст: Вера Басилая

    Страны Европы обязаны и должны быть благодарны Красной армии и СССР за освобождение от нацистского режима в 1945 году, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время визита в Россию для участия в праздновании 80-й годовщины Победы призвал страны Европы сохранять благодарность Красной армии и СССР за освобождение от нацистского режима, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что победу СССР в 1945 году считает величайшей, а триумф Красной армии назвал победой всего человечества.

    Мадуро также отметил, что его визит в Москву является выражением «бесконечного исторического восхищения народом России и народами бывшего Советского Союза за огромный вклад в развитие человечества».

    Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с супругой Силией Флорес прибыл в Москву с официальным визитом для участия в переговорах и памятных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы.

    Президент России пригласил Мадуро на празднование Дня Победы в Москве.

    По итогам переговоров Путин и Мадуро подпишут межгосударственный договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Россией и Венесуэлой.

    Коментарии (0)
    7 мая 2025, 14:45 • Новости дня
    Песков предложил журналистам позвонить в Киев после атаки дронов на Москву

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рекомендовал журналистам обратиться в Киев за разъяснениями по поводу недавней атаки беспилотников на столицу и Подмосковье.

    На просьбу прокомментировать мотивы украинского режима, устроившего атаку БПЛА, представитель Кремля заявил: «Позвоните в Киев, пожалуйста, спросите», сообщает ТАСС.

    Накануне российские силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа в небе над Московской областью. Ранее ПВО уничтожила 19 летевших на Москву беспилотников.

    Коментарии (0)
    Главное
    СБП предупредила о сложностях с переводами и оплатой в Москве
    Стали известны обстоятельства нападения на наряд полиции в Махачкале
    Второй за восемь дней истребитель F/A-18 ВМС США рухнул в Красное море
    NYT: Визит Си Цзиньпина на 9 мая в Москву осложнит отношения КНР с Европой
    Жители США и Европы заявили о страхе перед началом мировой войны
    «Суперджет» с отечественными двигателями совершил десятый полет
    Российским туристам посоветовали готовиться к массовым задержкам рейсов

    ОПЕК+ бьет по нефтяным ценам ради сохранения сделки

    ОПЕК+ снова удивила рынки, заявив о более высоком повышении добычи не только в мае, но и в июне. В итоге мировые цены на нефть даже обвалились до четырехлетнего минимума. Однако ОПЕК+ таким образом пытается, наоборот, спасти мировой нефтяной рынок от действительно шокового сценария. Что может быть еще хуже нефтяных цен ниже 60 долларов за баррель? Подробности

    Перейти в раздел

    Смена власти в Германии не сулит ничего хорошего

    В ФРГ представлены все министры нового правительства, скоро они приступят к обязанностям. Но уже на этом этапе партия нового канцлера – лидера ХДС Фридриха Мерца – уступает по популярности «Альтернативе для Германии». Поэтому в Берлине начали процесс по запрету главной оппозиционной силы страны. Чего еще ждать от Мерца? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев задумал новую провокацию в Курской области

    После поражения в Курской области ВСУ пытаются атаковать регион с нового направления – с территории Сумской области они совершают вылазки в направлении Теткино и Нового Пути. В чем заключается замысел противника в этом районе и как Россия могла бы решить проблему «набегов» ВСУ на приграничье? Подробности

    Перейти в раздел

    США хотят превратить «Северные потоки» в бизнес-козырь

    Президент Дональд Трамп заявил, что может назвать тех, кто стоит за диверсией по подрыву российских газопроводов «Северный поток». Он также отверг версию о причастности к этому России. Как отмечают эксперты, США заинтересованы получить контроль над газопроводом, чтобы контролировать поставки энергоресурсов в Европу. Поэтому информация о заказчиках и исполнителях диверсии дает Трампу дополнительные возможности для реализации этого бизнес-проекта. Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп выбрал преемников. Кто эти люди?

      Президент США Дональд Трамп заявил, что его преемником может стать вице-президент Джей Ди Вэнс или глава Госдепа Марко Рубио. Вэнс – это хороший выбор. Рубио – очень плохой.

    • В Германии меняется власть. Что дальше?

      Во вторник Германия должна получить новое правительство во главе с Фридрихом Мерцем – политиком, которому везет как утопленнику. Утащит ли он Германию на дно вместе с собой?

    • Украинские изуверы против русских детей

      Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............