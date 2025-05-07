При всех отличиях подходов России и Китая к решению широкого круга вопросов в самом важном подходы Москвы и Пекина совершенно одинаковые – в мире не может быть узкой группы государств, навязывающих свои интересы всем остальным.0 комментариев
Путин заявил об успехах в отношениях России и Венесуэлы
Президент России Владимир Путин во время переговоров с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро положительно охарактеризовал динамику двусторонних отношений, отметив личный вклад венесуэльского лидера.
Путин отметил, что Москва и Каракас удовлетворены развитием двусторонних контактов, передает ТАСС. По словам российского лидера, этому способствует личное внимание Мадуро к партнерству с Россией.
Путин заявил: «Мы в целом удовлетворены тем, как развиваются наши контакты. В том числе это происходит и благодаря тому, что вы лично уделяете этому большое внимание».
Российский президент также подчеркнул, что в России хорошо помнят бывшего лидера Венесуэлы Уго Чавеса, назвав его ярким политиком для всей Латинской Америки и настоящим другом России. Путин добавил, что Мадуро продолжает дело Чавеса, и пожелал ему успехов.
В свою очередь Мадуро выразил уверенность, что отношения Москвы и Каракаса достигли высокого уровня, а их дружба успешно прошла испытание временем.
Напомним, в Москве стартовали переговоры между президентом России Владимиром Путиным и лидером Венесуэлы Николасом Мадуро.
В среду Мадуро вместе с супругой Силией Флорес прибыл в российскую столицу для участия в переговорах и памятных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы.