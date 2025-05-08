Техномиллиардеры выдвинули своих ребят, кто помоложе и пободрее, в политику, и добились успехов (вплоть до позиции вице-президента США). Традиционные элиты внезапно занервничали. Даже не знаешь, за кого тут болеть – за Макрона или коллективного Питера Тиля. Оба хуже.5 комментариев
Лихачев сообщил о переговорах Росатома с Китаем по АЭС
Росатом начал обсуждать с Китаем новые проекты атомных энергоблоков
Глава Росатома Алексей Лихачев рассказал о начале переговоров с Китаем по строительству новых атомных энергоблоков.
Переговоры между Росатомом и Китаем о строительстве новых энергоблоков для атомных электростанций уже начались, передает ТАСС. Генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев подтвердил, что программа строительства АЭС, реализуемая сейчас, была разработана еще на рубеже 2018–2019 годов.
Лихачев подчеркнул, что сейчас реализуется 7-8-летний цикл строительства атомных электростанций. «Да, мы сейчас в процессе переговоров на эту тему... Должны логично перейти к следующему этапу в заключение таких системных договоренностей, в том числе и по строительству атомных блоков», – заявил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай занял первое место в мировом рейтинге по установленной мощности АЭС с показателем 113 млн киловатт. Страна установила рекорд по развитию атомной энергетики.