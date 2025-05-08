Лихачев сообщил о переговорах Росатома с Китаем по АЭС

Росатом начал обсуждать с Китаем новые проекты атомных энергоблоков

Tекст: Елизавета Шишкова

Переговоры между Росатомом и Китаем о строительстве новых энергоблоков для атомных электростанций уже начались, передает ТАСС. Генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев подтвердил, что программа строительства АЭС, реализуемая сейчас, была разработана еще на рубеже 2018–2019 годов.

Лихачев подчеркнул, что сейчас реализуется 7-8-летний цикл строительства атомных электростанций. «Да, мы сейчас в процессе переговоров на эту тему... Должны логично перейти к следующему этапу в заключение таких системных договоренностей, в том числе и по строительству атомных блоков», – заявил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай занял первое место в мировом рейтинге по установленной мощности АЭС с показателем 113 млн киловатт. Страна установила рекорд по развитию атомной энергетики.