Женщин-пенсионеров в России оказалось вдвое больше мужчин

Соцфонд насчитал в России вдвое больше женщин-пенсионеров, чем мужчин

Tекст: Вера Басилая

Данные Социального фонда России показывают, что в 2025 году в России проживают 41,169 млн пенсионеров. Из них 13,845 млн составляют мужчины, а 27,324 млн – женщины. Это значит, что количество женщин-пенсионеров более чем вдвое превышает число мужчин, передает ТАСС.

Кроме того, средний размер назначенного пенсионного обеспечения в 2025 году для мужчин составляет 23 028 рублей, а для женщин – 23 249 рублей. Разница в размере пенсий незначительна, несмотря на значительное преобладание женщин среди пенсионеров.

Численность пенсионеров в России на 1 января 2025 года составила более 41 млн человек, из которых большинство получают страховые пенсии по старости.

Правительство утвердило стратегию, направленную на улучшение условий жизни пожилых граждан до 2030 года, охватывающую множество направлений.