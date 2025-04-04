В России насчитали более 41 млн пенсионеров

Tекст: Александра Юдина

В России на 1 января 2025 года численность пенсионеров составила 41 169 796 человек, передает РИА «Новости».

Основную часть пенсионеров составляют получатели страховых пенсий по старости, их численность составляет 33 379 424 человека.

Также в стране зафиксировано 2 193 963 получателя пенсий по инвалидности и 1 456 262 получателя пенсий по потере кормильца.

Кроме того, социальные пенсии выплачиваются 3 466 291 россиянам, что также входит в общую численность пенсионеров в стране.

Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов предложил ввести в России Единую социальную карту для пенсионеров, чтобы они могли пользоваться льготами на всей территории страны. С 1 апреля 2025 года прошло повышение пенсий для некоторых категорий пенсионеров.

Председатель комитета Госдумы Сергей Гаврилов предложил пересмотреть расчет индексации пенсий, основываясь на потребительской корзине пенсионеров, а не на инфляции.