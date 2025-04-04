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В России насчитали более 41 млн пенсионеров
В России на 1 января 2025 года численность пенсионеров составила более 41 млн человек, из которых большинство получают страховые пенсии по старости, следует из данных Социального фонда России.
В России на 1 января 2025 года численность пенсионеров составила 41 169 796 человек, передает РИА «Новости».
Основную часть пенсионеров составляют получатели страховых пенсий по старости, их численность составляет 33 379 424 человека.
Также в стране зафиксировано 2 193 963 получателя пенсий по инвалидности и 1 456 262 получателя пенсий по потере кормильца.
Кроме того, социальные пенсии выплачиваются 3 466 291 россиянам, что также входит в общую численность пенсионеров в стране.
Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов предложил ввести в России Единую социальную карту для пенсионеров, чтобы они могли пользоваться льготами на всей территории страны. С 1 апреля 2025 года прошло повышение пенсий для некоторых категорий пенсионеров.
Председатель комитета Госдумы Сергей Гаврилов предложил пересмотреть расчет индексации пенсий, основываясь на потребительской корзине пенсионеров, а не на инфляции.