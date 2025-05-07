При всех отличиях подходов России и Китая к решению широкого круга вопросов в самом важном подходы Москвы и Пекина совершенно одинаковые – в мире не может быть узкой группы государств, навязывающих свои интересы всем остальным.0 комментариев
Президент Монголии прибыл в Москву
В российскую столицу прилетел президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, чтобы поучаствовать в юбилейных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы.
Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух прибыл в Москву для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы, сообщает ТАСС. Борт монгольского лидера приземлился в одном из столичных аэропортов.
В рамках визита ожидается двусторонняя встреча между президентом России Владимиром Путиным и Ухнаагийн Хурэлсухом. Руководители государств планируют обсудить перспективы развития сотрудничества в различных сферах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Монголии Ухнаагийн Хурэлсух заявил о намерении поехать в Москву на торжества 9 мая 2025 года. Он также подтвердил свое участие в параде Победы.