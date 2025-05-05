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    Эксперт: Украину начали готовить к попытке реванша
    Эксперт: Посещение парада Победы стало для Фицо делом чести
    Трамп заявил о возможности выхода США из переговоров по Украине
    Путин поделился размышлениями о будущем преемнике
    Путин сделал предупреждение по-немецки, чтобы его услышали
    В Крыму поддержали слова Рубио о границах Украины
    Пушилин сообщил о горячих боях в Богатыре ДНР
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Технократы – мотор американского консервативного поворота

    За «технофеодализмом» лежат довольно старые идеи, уходящие корнями в 1930-е. На эти годы пришелся недолгий, но яркий взлет «Техната». Кстати, дедушка Маска был одним из вдохновенных последователей этого течения. Не обошли идеи технократизма стороной и СССР.

    2 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Как России использовать переход мира от баланса сил к балансу угроз

    Отношения России и США, скорее всего, останутся как минимум напряженными – неважно, произойдет это после следующих выборов или раньше. Принимая во внимание геополитический вес коллективного Запада, России следует продолжить выстраивать сеть альянсов и соглашений на Глобальном Юге.

    4 комментария
    Андрей Колесник Андрей Колесник Современная война вернула древние боевые практики

    Я много раз разговаривал с участниками СВО – бойцами специальных подразделений, в том числе с теми, которых сам когда-то тренировал. Опыт боевых единоборств многим спасал жизнь. Перед нами запрос на широкое обучение штурмовиков армейскому рукопашному бою.

    15 комментариев
    5 мая 2025, 06:57 • Новости дня

    Стало известно о визите президента Монголии на юбилей Победы

    Правда и победа

    Президент Монголии анонсировал визит в Москву на праздновании 80-летия Победы

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Монголии Ухнаагийн Хурэлсух намерен поехать в Москву на торжества 9 мая 2025 года, где будет участвовать в параде Победы.

    Как передает ТАСС, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух подтвердил, что примет участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Визит состоится по приглашению российского лидера Владимира Путина. В рамках визита состоится официальная встреча президентов, на которой главы государств обсудят вопросы двусторонних отношений и сотрудничества.

    Хурэлсух примет участие в торжественных мероприятиях на Красной площади вместе с другими мировыми лидерами. Военнослужащие Вооруженных сил Монголии будут задействованы в параде Победы. Президент также возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

    Кроме того, программа предусматривает встречу с гражданами СССР и России, удостоенными почетных монгольских званий, а также возложение цветов к памятнику монгольским коням «По дорогам войны» в Москве. Пресс-служба президента Монголии подчеркнула символичность визита в год юбилея Победы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве 9 мая 2025 года состоятся торжественные мероприятия в честь 80-летия Победы, свое участие в которых уже подтвердили более десяти зарубежных лидеров из стран Европы, Азии, Южной и Латинской Америки, Ближнего Востока.

    Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет множество двусторонних встреч и мероприятий, приуроченных к юбилею Победы и визиту иностранных лидеров.

    При этом премьер Словакии Роберт Фицо, несмотря на проблемы со здоровьем, все же подтвердил готовность приехать в Москву на парад Победы.

    4 мая 2025, 13:06 • Новости дня
    Путин объяснил, почему спецоперация не началась в 2014 году

    Путин: Россия в 2014 году была не готова к фронтальному противостоянию с Западом

    Путин объяснил, почему спецоперация не началась в 2014 году
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в интервью для фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» на телеканале «Россия 1» заявил, что в 2014 году Россия не была готова к фронтальному противостоянию с коллективным Западом.

    «В 2014 году это было практически нереалистично. Страна не была готова к такому фронтальному противостоянию со всем коллективным Западом», – цитирует главу государства ТАСС.

    «Они же прямо говорят: «Мы находимся в состоянии институциональной войны с Россией». Россия одна, по сути, противостоит всему коллективному Западу. Но это требовало серьезного отношения к возможному развитию ситуации именно в таком плане», – подчеркнул он.

    Президент России заявил, что Москва надеялась на мирное решение вопроса Донбасса. «Мы не могли не верить и не могли приступить к каким-то резким движениям, не проводя соответствующую работу в сфере безопасности, в сфере строительства вооруженных сил и в сфере экономики и финансов. Но мы специально не готовились к этому», – подчеркнул российский лидер.

    Ранее Путин сообщил, что Россия не могла оставить крымчан и севастопольцев без поддержки в 2014 году, несмотря на понимание последствий в виде западных санкций.

    Кроме того, российский лидер заявил, что Россия доверяла обещаниям Запада по Минским соглашениям, однако партнеры «просто надули» российскую сторону, рассчитывая на затягивание времени.

    Коментарии (43)
    4 мая 2025, 15:00 • Новости дня
    Путин сделал предупреждение по-немецки, чтобы его услышали

    Путин по-немецки высказался о попытках унизить Шредера и аплодисментах нацисту

    Путин сделал предупреждение по-немецки, чтобы его услышали
    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин прокомментировал попытки западных политиков дистанцироваться от бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, напомнив о скандальных аплодисментах канадских парламентариев нацисту Ярославу Хунке.

    Путин дал интервью для документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», в котором высказался о попытках западных политиков унизить Шредера. Отвечая на вопрос о том, что экс-канцлера ФРГ на официальных мероприятиях старались отсадить подальше, чтобы он не оказывался в одном кадре с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, Путин вспомнил, что канадский парламент устроил овацию 98-летнему украинскому нацисту Ярославу Хунке (Гуньке), передает ТАСС.

    «И чтобы в Германии меня услышали, попробую сказать это даже по-немецки: чем дальше от Шредера, тем ближе к Энтони Роту (спикеру канадского парламента), который симпатизирует нацистам», – сказал президент на немецком языке.

    «В Германии много порядочных людей. И уверен, многие это услышат», – подчеркнул он.

    Ранее Путин объяснил, почему национализм отличается от патриотизма и опасен для общества. Президент отметил: «Национализм – это первая стадия к нацизму, это первый шаг. Потому что национализм основан не просто на любви к представителям своего этноса, а на ненависти к другим».

    Напомним, 22 сентября 2023 года парламент Канады вместе с прибывшим президентом Украины Владимиром Зеленским стоя аплодировали 98-летнему украинскому националисту Ярославу Гуньке. Позже Путин назвал отвратительным чествование в канадском парламенте Хунки, служившего в дивизии СС «Галиция» («Галичина») во время Второй мировой войны.

    В 2024 году экс-канцлер Германии Шредер заявил о верной дружбе с президентом Владимиром Путиным.

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    2 мая 2025, 15:39 • Видео
    Украинские изуверы против русских детей

    Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

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    4 мая 2025, 14:48 • Новости дня
    Путин поделился размышлениями о будущем преемнике

    Путин заявил о постоянных мыслях о будущем преемнике

    Путин поделился размышлениями о будущем преемнике
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин рассказал, что регулярно задумывается о том, кто мог бы занять высший государственный пост страны.

    В фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» президенту задали вопрос о том, думает ли он о будущем России и о том, кто может занять его место. Путин ответил, что всегда размышляет на эту тему и следит за потенциальными кандидатами, оценивая их возможности. «Я всегда об этом думаю», – уточнил Путин, передает ТАСС.


    По словам главы государства, он не считает свой голос решающим и напомнил о существовании предвыборных технологий и административного ресурса. При этом Путин подчеркнул: «В конечном счете выбор за людьми, за российским народом, за гражданами, за избирателями».

    «Поэтому, когда я думаю об этом, а я думаю об этом постоянно, конечно, я думаю о том, что должен появиться человек, а лучше несколько человек, чтобы у людей выбор был, который смог бы добиться этого доверия со стороны граждан страны», – заявил Путин.

    Ранее Путин заявил, что несмотря на долгий срок у власти, сохраняет связь с гражданами страны и не считает себя вершителем судеб. Кроме того, президент РФ заявил, что Россия без традиционных ценностей утратит свою идентичность.

    Коментарии (25)
    4 мая 2025, 11:23 • Новости дня
    Путин рассказал, могут ли внуки неожиданно прийти к нему в Кремль

    Путин рассказал, что его внуки могут неожиданно приехать к нему в Кремль

    Путин рассказал, могут ли внуки неожиданно прийти к нему в Кремль
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин рассказал в интервью с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, что его внуки могут неожиданно приехать к нему в Кремль, однако они, понимая напряженный график главы государства, стараются так не делать.

    «Могут, – подтвердил Путин. – Но все же понимают, что у меня такой график нон-стоп. Они стараются заранее предупредить, спросить, когда у меня будет какое-то «окошечко», чтобы с ними увидеться», передает ТАСС.

    Российский лидер признался, что не строг с внуками. «Нет», – улыбнувшись, ответил он на соответствующий вопрос.

    Ранее Путин показал содержимое холодильника и стола в кремлевской квартире.

    Напомним, российский лидер провел экскурсию по своей кремлевской квартире, показав ключевые помещения и детали интерьера.

    Коментарии (12)
    4 мая 2025, 12:40 • Новости дня
    Французы возмутились отсутствием России на годовщине Победы
    Французы возмутились отсутствием России на годовщине Победы
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жители Франции выразили несогласие по поводу того, что российская делегация не приглашена на торжества по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны.

    Как передает РИА «Новости», один из организаторов акции «Бессмертный полк» во Франции Дмитрий де Кошко рассказал о недовольстве французов из-за того, что Россию проигнорировали при организации памятных мероприятий к восьмидесятой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

    Де Кошко отметил, что участие в «Бессмертном полку» – это способ напомнить о вкладе СССР и народов России в победу над нацизмом. По его словам, идея акции заключается в том, чтобы подчеркнуть: Европа обязана своей свободой народам Советского Союза, а не принятию нацистской идеологии.

    Организатор добавил, что тема памяти становится все более непопулярной, и многие предпочитают забывать о роли России в борьбе с нацизмом, что проявилось в отсутствии российского приглашения на официальные церемонии. «Часто (это) отказываются помнить, забывают – до такой степени, что даже Россию не пригласили на памятные мероприятия в этом году, на 80-ю годовщину», – отметил де Кошко.

    Акция «Бессмертный полк» состоится в Париже восьмого мая: колонна пройдет от площади Революции до кладбища «Pere Lachaise».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице Чили провели акцию «Бессмертный полк» и концерт, в Буэнос-Айресе также состоялась акция «Бессмертный полк», а шествие «Бессмертного полка» прошло по улицам Калькутты.

    Коментарии (6)
    4 мая 2025, 12:58 • Новости дня
    Путин: Россию «надули» с Минскими соглашениями
    Путин: Россию «надули» с Минскими соглашениями
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия доверяла обещаниям Запада по Минским соглашениям, однако партнеры «просто надули» российскую сторону, рассчитывая на затягивание времени, заявил президент РФ Владимир Путин.

    Путин рассказал в интервью для документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» на телеканале «Россия» о том, что российская сторона относилась с осторожным доверием к договоренностям с западными партнерами при подписании Минских соглашений. По словам Путина, российские власти рассчитывали, что соглашения будут соблюдаться, но впоследствии стало ясно, что «нас просто надули», передает ТАСС.

    Он добавил, что в плане наличия скрытой завуалированной интервенции в отношении России в 2022 году российские власти отчасти «чего-то не понимали», отчасти осторожно доверяли партнерам.

    «[Западные партнеры] взяли просто паузу под предлогом необходимости соблюдения Минских соглашений для того, чтобы перевооружить Украину и подготовить к войне с Россией. Это тоже для нас опыт. И этот опыт мы, конечно, должны учитывать в будущем», – сказал российский лидер.

    Комментируя реплику о том, что сложно поверить в возможность обмана его лично, Путин подчеркнул: «Каждого можно обмануть, но хотелось верить, потому что в таком состоянии находилась Россия». Он также заявил, что с начала 2000-х годов было очевидно, что геополитические противники действуют коварно, заявляя одно, а делая другое.

    Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Киев и его европейских партнеров в многократных обманах о перемирии на Украине с 2014 года, подчеркнув, что Минские и другие договоренности не были выполнены.

    В феврале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия намерена учитывать прошлые обманы Запада при формировании позиции в будущих переговорах по Украине.

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    4 мая 2025, 14:26 • Новости дня
    Путин заявил о попытке Запада спровоцировать Россию ракетами НАТО
    Путин заявил о попытке Запада спровоцировать Россию ракетами НАТО
    @ EPA/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» на телеканале «Россия 1» заявил, что удары ракет НАТО по российской территории рассматривались как попытка спровоцировать Москву на ошибочные ответные действия.

    Запад, атакуя Россию ракетами Североатлантического альянса, стремился спровоцировать Москву и подтолкнуть к ошибочным действиям, заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

    «Нас и хотели, вы же правильно сказали, нас хотели спровоцировать. Хотели добиться того, чтобы мы совершили ошибки. Ну и не было необходимости применять оружие, о котором вы сейчас сказали. И надеюсь, и не потребуется», – ответил президент.

    Ранее Путин в интервью для фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» на телеканале «Россия 1» заявил, что в 2014 году Россия не была готова к фронтальному противостоянию с коллективным Западом.

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    4 мая 2025, 15:07 • Новости дня
    Путин назвал причину начала СВО

    Путин: Непризнание Западом суверенитета России привело к СВО

    Путин назвал причину начала СВО
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Многолетнее непризнание Западом независимости и суверенности России привело к проведению спецоперации на Украине, заявил президент Владимир Путин в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

    Путин заявил, что после распада Советского Союза западные страны решили, что Россия ослабла, и стремились разделить ее еще на четыре-пять частей. Глава государства напомнил о своей мюнхенской речи 2007 года, в которой он сказал: «Россия либо будет независимой и суверенной, либо ее не будет вообще», передает ТАСС.

    Российский лидер отметил, что пытался донести эту мысль до западных партнеров, надеясь, что они изменят отношение к России, однако это не было услышано.

    «То есть услышали это все, только не отреагировали должным образом. В конечном итоге это и привело к сегодняшним трагическим событиям на украинском направлении», – указал он.

    В воскресенье Путин заявил, что у России достаточно сил и средств для доведения начатой в 2022 году специальной военной операции до логического завершения. Ранее глава государства заявил, что в 2014 году Россия не была готова к фронтальному противостоянию с коллективным Западом.

    Коментарии (6)
    4 мая 2025, 11:44 • Новости дня
    Путин заявил о неизбежности примирения с украинцами
    Путин заявил о неизбежности примирения с украинцами
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин выразил уверенность в том, что примирение с украинцами обязательно наступит, подчеркнув неизбежность этого процесса, несмотря на текущие трудности.

    Президент России Владимир Путин заявил о неизбежности примирения с украинской частью русского народа, передает ТАСС. Отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина, глава государства подчеркнул, что это вопрос времени, и отметил, что трагедия, которую переживают народы сейчас, не отменяет перспективы будущего примирения.

    Путин сказал: «Мне кажется, что это неизбежно, несмотря на всю трагедию, которую мы переживаем сейчас. Это время. Да, это вопрос времени». Фрагмент его заявления был опубликован в Telegram-канале «Вести».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин объяснил, почему национализм отличается от патриотизма и опасен для общества, президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение Путина объявить перемирие с седьмого по девятое мая в честь 80-летия Победы и предложил вместо этого тридцатидневное прекращение огня на условиях США, а также Путин рассказал, что несмотря на внешнее хладнокровие, у него бывает желание кому-нибудь врезать.

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    4 мая 2025, 10:50 • Новости дня
    Путин заявил об отсутствии необходимости применять ядерное оружие
    Путин заявил об отсутствии необходимости применять ядерное оружие
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин подчеркнул, что у России есть все необходимые ресурсы для достижения целей спецоперации на Украине без применения ядерного оружия, несмотря на внешнее давление.

    Россия располагает всеми необходимыми силами для успешного завершения спецоперации на Украине без применения ядерного оружия, передает ТАСС. Президент Владимир Путин заявил об этом в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, фрагмент которой опубликовал репортер.

    «Нас хотели спровоцировать, хотели, чтобы мы совершили ошибки, – отметил глава государства. – И не было необходимости применять оружие, о котором вы сейчас сказали. Надеюсь, и не потребуется», – сказал Путин.

    Он добавил, что у России достаточно сил и средств, чтобы довести начатое в 2022 году до логического завершения с нужным для страны результатом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский отверг предложение президента России Владимира Путина объявить перемирие с седьмого по девятое мая в честь 80-й годовщины Победы, предложив взамен тридцатидневное прекращение огня на условиях США, президент РФ Владимир Путин рассказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину о своих эмоциях и желании кому-нибудь врезать, а также объяснил во время встречи с участниками марафона «Знание. Первые», почему национализм отличается от патриотизма и опасен для общества.

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    4 мая 2025, 18:33 • Новости дня
    Эксперт: Посещение парада Победы стало для Фицо делом чести

    Политолог Козюлин: Посещение парада Победы стало для Фицо делом чести

    Эксперт: Посещение парада Победы стало для Фицо делом чести
    @ AP/TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    В конечном счете все люди подвержены влиянию случайностей, и в этом плане Роберту Фицо стоит выразить уважение: несмотря на проблемы со здоровьем, он все же поедет на парад Победы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Козюлин. Ранее словацкий премьер Роберт Фицо подтвердил готовность приехать в Москву на 9 Мая.

    «Премьер-министр Словакии Роберт Фицо всегда был человеком слова. Не думаю, что его внезапная болезнь была связана с попыткой отказаться от участия в параде Победы на Красной площади. В конечном счете, плохое самочувствие всегда настигает людей не вовремя. И неважно кто ты: офисный сотрудник или глава государства», – заметил Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    «К тому же, если Фицо и вправду хотел воздержаться от поездки в Москву, зачем так быстро менять свое мнение? Это очень серьезно бьет по его публичному образу. Так что стоит отдать ему должное: человек действительно постарался быстро встать на ноги, чтобы выполнить данное ранее обещание», – отмечает он.

    «Конечно, в Евросоюзе его за данный шаг раскритикуют. Но конкретных рычагов давления против Фицо Брюссель не имеет. Ведь если та же Урсула фон деря Ляйен начнет угрожать ему чем-то существенным, это может смутить даже самых верных ее последователей. Все-таки какие-то области самостоятельной политики члены ЕС должны сохранять», – подчеркивает собеседник.

    «Что касается резкой реакции в сторону украинского лидера, то словацкого премьера, конечно, раздражают неумелые попытки Владимира Зеленского запугать международных лидеров, готовых отправиться в Москву. К тому же, у них давно имелись серьезные противоречия. Лишний раз указать на некорректность высказываний оппонента Фицо не откажется», – заключил Козюлин.

    Ранее словацкий премьер Роберт Фицо подтвердил готовность приехать в Москву на парад Победы. По его словам, вместе с ним в Россию направятся двое студентов республики, которых он лично выберет. Кроме того, в столицу РФ также прибудут несколько депутатов парламента страны, однако их программа пребывания будет несколько отличаться.

    Напомним, в субботу портал Tvnoviny сообщил, что Фицо в последнюю неделю несколько раз отменял запланированные встречи по состоянию здоровья. В частности, он не принял участия в первомайских торжествах, не появился на установке майского дерева в деревне Вельки-Залужи. В связи с этим некоторые наблюдатели стали говорить о невозможности его поездки в Россию.

    Тем не менее, Фицо свое участие подтвердил. Он также раскритиковал Владимира Зеленского за его угрозы в сторону международных лидеров, планирующих посетить Москву. «Это невиданно. По-моему, это смешно», – подчеркнул премьер.

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    4 мая 2025, 11:52 • Новости дня
    Путин рассказал, когда впервые встал на колени в молитве

    Путин рассказал, что в дни «Норд-Оста» впервые встал на колени в молитве

    Путин рассказал, когда впервые встал на колени в молитве
    @ Александр Рюмин/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин рассказал, что впервые помолился на коленях в церкви Сенатского дворца Кремля в дни теракта на Дубровке.

    Путин рассказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, что именно в Сенатском дворце Кремля находится церковь, в которой он молился.

    Президент признался: «Тогда, в период кризиса с «Норд-Остом», я впервые в своей жизни встал на колени». Это произошло во время террористического акта в 2002 году в Театральном центре на Дубровке, передает ТАСС.

    Отвечая на вопрос, как часто он прибегает к молитве, Путин отметил: «У российского человека и у русского человека есть некоторое отличие от, скажем, западного социума. Мы больше думаем о чем-то вечном, о чем-то безграничном, о чем-то высшем. И даже атеисты в это верят». «И такая потребность внутренняя бывает и у меня. Но перечислять все эти поводы и причины, наверное, не стоит», – добавил он.

    Напомним, 23 октября 2002 года 40 террористов захватили в заложники 914 зрителей и участников мюзикла «Норд-Ост». Злоумышленники требовали вывода федеральных войск из Чечни. В результате штурма здания 26 октября террористы были уничтожены, а оставшиеся в живых заложники освобождены. Трагедия унесла жизни 130 человек.

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    4 мая 2025, 14:35 • Новости дня
    Путин: У России достаточно сил для доведения СВО до логического завершения
    Путин: У России достаточно сил для доведения СВО до логического завершения
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    У России достаточно сил и средств для доведения начатой в 2022 году специальной военной операции до логического завершения, заявил президент РФ Владимир Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» на телеканале «Россия 1».

    «У нас достаточно сил, средств для того, чтобы довести начатое в 2022 году до логического завершения с нужным для России результатом», – подчеркнул президент, передает ТАСС.

    Путин также добавил, что реакция российского общества на проведение спецоперации оказалась именно такой, какой он ожидал. «Конечно, опасность большая другого развития событий и другого состояния общества была. И в этом смысле риск, конечно, был большой. Но в целом я именно надеялся, именно надеялся на то, что реакция общества будет именно такой», – сказал глава государства.

    По его словам, в процессе спецоперации каждый гражданин осознал свою ответственность за судьбу страны и своей семьи.

    Путин заявил, что «глубинное государство – это он», имея в виду каждого гражданина, который понимает, что от него зависят нынешний и будущий день России. Президент провел аналогию с Великой Отечественной войной, отметив: «Велика страна Россия, отступать некуда, за нами Москва».

    Ранее Путин заявил, что в 2014 году Россия не была готова к фронтальному противостоянию с коллективным Западом.

    Кроме того, Путин заявил, что россияне являются нацией победителей.

    В среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что России повезло, что ее президентом является Владимир Путин, все его решения по спецоперации на Украине являются верными, а россиянам нужно добиться победы.

    Коментарии (9)
    4 мая 2025, 22:14 • Новости дня
    При взрыве газа в Москве пострадали дети

    Депздрав: Пострадавшие от взыра газа в Москве дети находятся в нетяжелом состоянии

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате взрыва бытового газа в девятиэтажном доме на улице Генерала Тюленева в Москве погибли два человека, ранение получили пять человек, в ом числе двое детей. Их состояние оценивается как нетяжелое.

    Взрыв бытового газа произошел на девятом этаже дома номер 39 на улице Генерала Тюленева в Москве, передает РИА «Новости». После взрыва начался пожар, охвативший две квартиры, обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами.

    По данным МЧС России, площадь пожара составила примерно 100 квадратных метров. В результате происшествия погибли два человека. По информации департамента здравоохранения Москвы, предварительно пострадали пять человек, среди них двое детей.

    Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое, остальные находятся в состоянии средней степени тяжести. Состояние детей врачи оценивают как нетяжелое.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в одном из ангаров в городе Подольске в Московской области произошел взрыв газовоздушной смеси

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    4 мая 2025, 22:56 • Новости дня
    Число пострадавших при пожаре на юго-западе Москвы достигло 15 человек

    Количество пострадавших при пожаре на юго-западе Москвы выросло до 15 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате крупного пожара в девятиэтажном доме на юго-западе Москвы погибли два человека, а число пострадавших увеличилось до 15

    По информации, предоставленной экстренными службами, число пострадавших в результате пожара в многоквартирном доме на улице Генерала Тюленева выросло до 15 человек , сообщает РИА «Новости».

    Два человека погибли, среди пострадавших числятся двое детей. Возгорание произошло на девятом этаже дома 39, где в результате пожара полностью сгорели две квартиры, а перекрытия между восьмым и девятым этажами обрушились.

    В экстренных службах агентству уточнили, что причиной происшествия стал взрыв бытового газа. После начавшегося возгорания часть кровли также обрушилась. В настоящее время на месте происшествия продолжают работать спасатели, проводится эвакуация жильцов 11 и 13 подъездов.

    Пункт временного размещения для эвакуированных открыт в школе номер 1532 на Профсоюзной улице. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего, на месте работают следователи и оперативные службы для установления обстоятельств инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в жилом доме на улице Генерала Тюленева в Москве произошел крупный пожар после взрыва, в результате которого частично обрушились перекрытия между этажами, а по предварительным данным, два человека погибли; также сообщалось, что в результате взрыва бытового газа в девятиэтажном доме на этой улице два человека погибли, еще пять человек, включая двух детей, получили ранения, их состояние оценивается как нетяжелое.

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