Стало известно о визите президента Монголии на юбилей Победы

За «технофеодализмом» лежат довольно старые идеи, уходящие корнями в 1930-е. На эти годы пришелся недолгий, но яркий взлет «Техната». Кстати, дедушка Маска был одним из вдохновенных последователей этого течения. Не обошли идеи технократизма стороной и СССР.2 комментария
Стало известно о визите президента Монголии на юбилей ПобедыПравда и победа
Президент Монголии анонсировал визит в Москву на праздновании 80-летия Победы
Глава Монголии Ухнаагийн Хурэлсух намерен поехать в Москву на торжества 9 мая 2025 года, где будет участвовать в параде Победы.
Как передает ТАСС, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух подтвердил, что примет участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Визит состоится по приглашению российского лидера Владимира Путина. В рамках визита состоится официальная встреча президентов, на которой главы государств обсудят вопросы двусторонних отношений и сотрудничества.
Хурэлсух примет участие в торжественных мероприятиях на Красной площади вместе с другими мировыми лидерами. Военнослужащие Вооруженных сил Монголии будут задействованы в параде Победы. Президент также возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата.
Кроме того, программа предусматривает встречу с гражданами СССР и России, удостоенными почетных монгольских званий, а также возложение цветов к памятнику монгольским коням «По дорогам войны» в Москве. Пресс-служба президента Монголии подчеркнула символичность визита в год юбилея Победы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве 9 мая 2025 года состоятся торжественные мероприятия в честь 80-летия Победы, свое участие в которых уже подтвердили более десяти зарубежных лидеров из стран Европы, Азии, Южной и Латинской Америки, Ближнего Востока.
Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет множество двусторонних встреч и мероприятий, приуроченных к юбилею Победы и визиту иностранных лидеров.
При этом премьер Словакии Роберт Фицо, несмотря на проблемы со здоровьем, все же подтвердил готовность приехать в Москву на парад Победы.