Стало известно о визите президента Монголии на юбилей Победы

Президент Монголии анонсировал визит в Москву на праздновании 80-летия Победы

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух подтвердил, что примет участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Визит состоится по приглашению российского лидера Владимира Путина. В рамках визита состоится официальная встреча президентов, на которой главы государств обсудят вопросы двусторонних отношений и сотрудничества.

Хурэлсух примет участие в торжественных мероприятиях на Красной площади вместе с другими мировыми лидерами. Военнослужащие Вооруженных сил Монголии будут задействованы в параде Победы. Президент также возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Кроме того, программа предусматривает встречу с гражданами СССР и России, удостоенными почетных монгольских званий, а также возложение цветов к памятнику монгольским коням «По дорогам войны» в Москве. Пресс-служба президента Монголии подчеркнула символичность визита в год юбилея Победы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве 9 мая 2025 года состоятся торжественные мероприятия в честь 80-летия Победы, свое участие в которых уже подтвердили более десяти зарубежных лидеров из стран Европы, Азии, Южной и Латинской Америки, Ближнего Востока.

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет множество двусторонних встреч и мероприятий, приуроченных к юбилею Победы и визиту иностранных лидеров.

При этом премьер Словакии Роберт Фицо, несмотря на проблемы со здоровьем, все же подтвердил готовность приехать в Москву на парад Победы.