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Вучич отправился в Москву на празднование 80-летия Победы
Президент Сербии Вучич отправился в Москву на празднование 80-летия Победы
Президент Сербии Александр Вучич после переговоров в Белграде с послом России Александром Боцан-Харченко отправился в Москву на празднование 80-летия Победы и встречу с Владимиром Путиным, сообщил портал Informer.
По данным портала, сербский президент Александр Вучич выехал в Москву после утренней встречи с послом России Александром Боцан-Харченко, передает ТАСС.
Отмечается, что Вучич примет участие в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также в военном параде 9 мая.
Портал Informer сообщает, что Вучич также запланировал переговоры с президентом России Владимиром Путиным в ходе своего визита. Главу Сербии ожидают на официальных мероприятиях, связанных с празднованием Дня Победы, которые состоятся в столице России.
Ранее латвийские и литовские власти запретили пролет сербскому самолету, на борту которого должен был находиться президент Сербии Александр Вучич.
Еврокомиссия предупредила Сербию о том, что визит Вучича в Москву на День Победы может осложнить переговоры по вступлению в Евросоюз.
Министр финансов Сербии заявил, что Александр Вучич намерен приехать в столицу России на памятные мероприятия, несмотря на недавнее недомогание.