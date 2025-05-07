Президент Сербии Вучич отправился в Москву на празднование 80-летия Победы

Tекст: Вера Басилая

По данным портала, сербский президент Александр Вучич выехал в Москву после утренней встречи с послом России Александром Боцан-Харченко, передает ТАСС.

Отмечается, что Вучич примет участие в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также в военном параде 9 мая.

Портал Informer сообщает, что Вучич также запланировал переговоры с президентом России Владимиром Путиным в ходе своего визита. Главу Сербии ожидают на официальных мероприятиях, связанных с празднованием Дня Победы, которые состоятся в столице России.

Ранее латвийские и литовские власти запретили пролет сербскому самолету, на борту которого должен был находиться президент Сербии Александр Вучич.

Еврокомиссия предупредила Сербию о том, что визит Вучича в Москву на День Победы может осложнить переговоры по вступлению в Евросоюз.

Министр финансов Сербии заявил, что Александр Вучич намерен приехать в столицу России на памятные мероприятия, несмотря на недавнее недомогание.

