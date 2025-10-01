В Германии резко подскочили платежи за газ и свет

Tекст: Ольга Иванова

Платежи за газ и электроэнергию в Германии выросли на несколько тысяч евро за последние годы, пишет ТАСС со ссылкой на газету Bild и исследование портала Verivox. Эксперты сравнили расходы немецких домохозяйств до 2021 года и после, принимая во внимание правительственные меры по ограничению роста цен, действовавшие в 2023 году.

По данным Verivox, семья из четырех человек теперь платит за газ и свет примерно на 6 тыс. евро больше за год, чем до начала конфликта на Украине: 4 815 евро приходится на газ и 1 149 евро – на свет. Домохозяйства из трех человек переплачивают за газ 4 376 евро, за свет – 1 016 евро. Для семей из двух человек расходы на коммунальные услуги выросли на 2 947 и 821 евро соответственно, а для одиноких немцев – на 1 264 евро за газ и 500 евро за электричество.

Эксперт по энергетике Verivox Торстен Шторк подчеркнул: «Кризис на Украине привел к беспрецедентному росту цен на энергоносители». Осенью 2022 года газ в Германии подорожал на 213%, а электричество – на 74%. Сейчас по сравнению с тарифами, действовавшими до 2022 года, переплата достигает 74% на газ и 14% на электричество.

