Портрет Че Гевары на груди не делает вас похожим на Че Гевару. Голубая футболка с числом «10» не делает вас похожим на Марадону. Но еще хуже, когда вам вообще всё равно, что и на каком языке на вас написано. Это просто неуважение к себе.16 комментариев
Польша официально предложила США создать постоянную военную базу
Глава министерства национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш заявил о желании разместить американских солдат на долгосрочной основе.
«Приверженность США безопасности Польши не уменьшается - наоборот, она может быть еще больше! Я передал министру обороны США Питу Хегсету официальное предложение о создании новой постоянной базы американских войск в Польше», – написал он в соцсетях, передает РИА «Новости».
В настоящее время на польской территории расквартировано около 10 тыс. американских военных, однако их присутствие осуществляется по принципу ротации. Во время первого президентского срока Дональда Трампа бывший глава государства Анджей Дуда уже предлагал создать базу под названием «Форт Трамп».
Несколько месяцев назад социологическая лаборатория IBRIS выяснила отношение граждан к этой инициативе. Согласно результатам опроса, 44,1% респондентов поддержали идею постоянного присутствия армии США, тогда как 40,9% выступили против.
В конце мая канцелярия польского президента заявила о высокой вероятности создания постоянной американской базы.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала неприемлемой перспективу передислокации сил США в республику.
Глава польского государства Кароль Навроцкий пообещал убедить американскую администрацию перебросить солдат из Германии в Польшу.