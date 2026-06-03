Портрет Че Гевары на груди не делает вас похожим на Че Гевару. Голубая футболка с числом «10» не делает вас похожим на Марадону. Но еще хуже, когда вам вообще всё равно, что и на каком языке на вас написано. Это просто неуважение к себе.16 комментариев
Пенсия Чубайса сократилась с 450 до 19 тыс. рублей
Счет, на который поступала пенсия бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса, арестован после вступления в силу судебного решения. Средства будут принудительно списываться в счет погашения многомиллиардной задолженности, а размер ежемесячных выплат экс-руководителя сократится до уровня минимальной пенсии в Москве.
Средства будут принудительно списываться для погашения задолженности перед «Роснано», передают «Вести» со ссылкой на Mash. Общая сумма обязательств бывшего руководителя компании составляет 5,5 млрд рублей.
Ранее ежемесячные пенсионные выплаты экс-главы госкорпорации составляли 450 тыс. рублей. В результате взысканий эта сумма сократится до 18 971 рубля. Подобный остаток в точности соответствует размеру минимальной пенсии в Москве.
В мае апелляционный суд оставил в силе решение о взыскании с Анатолия Чубайса 5,5 млрд рублей убытков. В апреле судебные приставы завели исполнительное производство об аресте имущества бывшего главы «Роснано» на эту сумму. В январе против экс-руководителя корпорации возбудили еще одно дело для блокировки счетов почти на 11,9 млрд рублей.