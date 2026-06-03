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    Портрет Че Гевары на груди не делает вас похожим на Че Гевару. Голубая футболка с числом «10» не делает вас похожим на Марадону. Но еще хуже, когда вам вообще всё равно, что и на каком языке на вас написано. Это просто неуважение к себе.

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    Илья Ухов Илья Ухов Русский язык помогает открывать законы вселенной

    Знание русской культуры, своих корней, преданий народной жизни – все это дает твердую почву в освоении любых наук. Ведь научная деятельность всегда ведется в определенных исторических условиях конкретной страны и народа, составляющего стержень этого государства.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Чему учит история Китайско-Восточной железной дороги

    130 лет назад, 3 июня 1896 года, Россия подписала с Цинским Китаем союзный договор. Дело во многом затевалось ради железной дороги через Маньчжурию. «Срезать» путь Транссиба через Китай казалось прибыльным и удобным. Но постановка графиков и цифр поперед национальных интересов до добра не довела.

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    3 июня 2026, 18:32 • Новости дня

    Пенсия Чубайса сократилась с 450 до 19 тыс. рублей

    Пенсия Чубайса сократилась с 450 до 19 тыс. рублей
    @ Михаил Джапаридзе/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Счет, на который поступала пенсия бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса, арестован после вступления в силу судебного решения. Средства будут принудительно списываться в счет погашения многомиллиардной задолженности, а размер ежемесячных выплат экс-руководителя сократится до уровня минимальной пенсии в Москве.

    Средства будут принудительно списываться для погашения задолженности перед «Роснано», передают «Вести» со ссылкой на Mash. Общая сумма обязательств бывшего руководителя компании составляет 5,5 млрд рублей.

    Ранее ежемесячные пенсионные выплаты экс-главы госкорпорации составляли 450 тыс. рублей. В результате взысканий эта сумма сократится до 18 971 рубля. Подобный остаток в точности соответствует размеру минимальной пенсии в Москве.

    В мае апелляционный суд оставил в силе решение о взыскании с Анатолия Чубайса 5,5 млрд рублей убытков. В апреле судебные приставы завели исполнительное производство об аресте имущества бывшего главы «Роснано» на эту сумму. В январе против экс-руководителя корпорации возбудили еще одно дело для блокировки счетов почти на 11,9 млрд рублей.

    2 июня 2026, 21:10 • Новости дня
    Потомка Пушкина избили и ограбили в московском парке
    Потомка Пушкина избили и ограбили в московском парке
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Мужчину по имени Андрей Де Торби, которого называют потомком поэта Александра Пушкина, ограбили в Измайловском лесопарке в Москве, сообщили в правоохранительных органах.

    Инцидент произошел в Измайловском лесопарке Москвы, передает РИА «Новости». Потерпевший познакомился там с двумя мужчинами, однако вскоре между ними возникла ссора, которая переросла в драку. В ходе конфликта один из участников применил пневматическое оружие, после чего пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

    По информации полиции, во время потасовки из кармана мужчины выпал телефон стоимостью 80 тыс. рублей. Этим воспользовался один из подозреваемых, который забрал устройство и скрылся. Впоследствии оба предполагаемых участника нападения были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

    Стоит отметить, что пострадавший ранее уже подвергался нападению в этом же месте. Семь лет назад хулиган под видом полицейского нанес мужчине несколько ударов, однако тогда попытки ограбления не последовало.

    Ранее вор в маске с лицом Леонида Якубовича ограбил ювелирный магазин в Москве.

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    1 июня 2026, 06:30 • Новости дня
    Американская журналистка оказалась в Москве и удивилась красоте города

    Tекст: Катерина Туманова

    Американская политическая активистка и журналистка Кэндис Оуэнс приехала в Москву и растерялась, увидев красоту вокруг, о которой не пишут западные СМИ.

    «Не знаю, чего я ожидала, но точно не этого. Москва – невероятно красивый город», – подписала Оуэнс пост в соцсети Х с фотографиями из столицы.

    На первом фото – вид с высоты Храма Христа Спасителя на ночной город, на втором – алтарь Храма Христа Спасителя, третье фото – историческая сцена Большого театра.

    Журналиста подписала пост в комментариях к нему, сообщив, что начала понимать, почему  «говорящие головы» впадают в панику, кричат и лгут о «российском заговоре», когда узнают, что американец с аудиторией едет в этот город.

    «Это как аллегория Платона о пещере. По-настоящему шокирует, насколько чистым, красивым и гармоничным является этот город. И он так далек от привычных медийных описаний», – написала Оуэнс.

    Миф о пещере – метафора древнегреческого философа Платона из седьмой книги трактата «Государство», которая объясняет природу человеческого познания, иллюзорность чувственного мира и путь к истине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Эррол Маск назвал Москву самой впечатляющей и безопасной столицей мира по сравнению с Вашингтоном и Лондоном. Бывшая помощница Байдена восхитилась Москвой и россиянами. Президент Лаоса восхитился празднованием Дня Победы в Москве. Путешественник из Австрии рассказал об особенностях дружелюбия русских.

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    2 июня 2026, 16:25 • Видео
    США банкротят ООН ради третьей мировой

    Из-за действий США и Китая Организация Объединенных Нация оказалась на грани банкротства. Сколь бы ни была ООН непопулярна и бессильна, важно понимать, что ее разрушают в рамках подготовки к третьей мировой войне.

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    2 июня 2026, 02:44 • Новости дня
    МИД заявил о защите россиян с задержанного танкера Tagor

    Tекст: Катерина Туманова

    Москва потребовала от французских властей разъяснений по поводу захвата танкера Tagor и принимает меры для защиты российских моряков, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в комментарии к ситуации.

    «Посольство России во Франции потребовало от Парижа предоставить полную информацию об обстоятельствах задержания и предпринимает исчерпывающие меры для защиты российских граждан из числа членов экипажа», – сказано в заявлении российского МИД.

    Дипломат охарактеризовала действия французской стороны как проявление европейского правового нигилизма. Она отметила, что международное морское право допускает досмотр судов военными кораблями в открытом море лишь в исключительных случаях.

    При этом изменение маршрута или конвоирование в зоне неограниченной свободы судоходства недопустимы.

    Захарова добавила, что подобные инциденты могут негативно отразиться на всем мировом торговом судоходстве.

    Ранее Морская префектура Франции по Атлантическому региону сообщила о перехвате танкера, который, по их версии, шел из России под ложным флагом.

    Французские военные не в первый раз задерживают иностранные суда, связывая их с Москвой. Месяцами ранее они остановили танкер Deyna под флагом Мозамбика, который покинул воды Франции только после уплаты штрафа. В России подобные действия неоднократно приравнивали к пиратству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о перехвате следовавшего из Мурманска судна Tagor. Кремль назвал незаконным задержание Францией нефтетанкера Tagor. Капитан задержанного Францией танкера Tagor подтвердил гражданство России.

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    2 июня 2026, 23:58 • Новости дня
    ПВО сбила четыре летевших к Москве БПЛА
    ПВО сбила четыре летевших к Москве БПЛА
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Средства противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону Москвы, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Четыре беспилотника уничтожены средствами ПВО Минобороны», – сообщил Собянин в «Максе».

    По его информации, на местах падения обломков уже находятся сотрудники экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Собянин сообщал о еще четырех сбитых БПЛА.

    В ночь на 2 июня ВС России нанесли массированный удар по объектам на территории Украины.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    3 июня 2026, 00:48 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении девяти летевших на Москву БПЛА
    Собянин сообщил об уничтожении девяти летевших на Москву БПЛА
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Средства противовоздушной обороны уничтожили девять БПЛА, направлявшихся к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Сбит еще один БПЛА, летевший на Москву», – сообщил Собянин. Позже он уточнил, что силы ПВО Минобороны уничтожили еще восемь беспилотников.

    Экстренные службы продолжают работу в районах падения обломков, говорится в сообщении Собянина в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Собянин сообщал о еще восьми сбитых БПЛА.

    В ночь на 2 июня ВС России нанесли массированный удар по объектам на территории Украины.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    2 июня 2026, 21:15 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили два летевших к Москве БПЛА

    Собянин сообщил об уничтожении двух летевших к Москве БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные успешно отразили воздушную атаку, ликвидировав два БПЛА на подлете к Москве, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Силы ПВО Министерства обороны нейтрализовали два беспилотника, которые двигались в направлении Москвы, сообщил в Max Собянин.

    Как уточнил мэр столицы Сергей Собянин, в настоящее время на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Ранее обломки беспилотника упали во дворе жилого дома в Краснодарском крае.

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    3 июня 2026, 01:45 • Новости дня
    Число сбитых с полуночи на подлете к Москве дронов достигло 12
    Число сбитых с полуночи на подлете к Москве дронов достигло 12
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    С полуночи на подлете к Москве силами ПВО уничтожены 12 дронов, следует из сообщений мэра столицы Сергея Собянина.

    «Отражена атака еще трех беспилотников», – сообщил Собянин в «Максе».

    Позднее он проинформировал об уничтожении еще одного аппарата.

    На месте падения обломков продолжают работу экстренные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в среду ПВО сбила еще восемь БПЛА.

    Кроме того, вечером во вторник Собянин сообщил об уничтожении девяти летевших на Москву БПЛА.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    1 июня 2026, 18:38 • Новости дня
    Московская майская жара не смогла побить исторический температурный рекорд

    Майская температура в Москве не превысила абсолютный максимум 2007 года

    Tекст: Денис Тельманов

    Воздух в столице минувшим месяцем прогревался до 31 градуса, однако максимальный показатель на уровне 33,8 градуса благополучно сохранился.

    Аномальное потепление в мае в Москве не смогло обновить исторический максимум, передает ТАСС. «Абсолютный рекорд максимальной температуры воздуха в мае для Москвы (33,8 градуса) устоял. Он был отмечен в 2007 году», – сообщили в пресс-службе Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

    При этом синоптики зафиксировали четыре суточных рекорда. Заведующий Метеорологической обсерваторией МГУ Михаил Локощенко рассказал, что с 19 по 22 мая воздух прогревался в диапазоне от 30,6 до 31 градуса. Три последних значения побили максимумы на эти числа, которые держались в столице с 1897 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аномальная жара установила новые температурные рекорды в семи городах Центральной России.

    В Москве 20 мая воздух прогрелся до плюс 30 градусов. Днем ранее синоптики зафиксировали в столице 30,5 градуса тепла.

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    31 мая 2026, 23:44 • Новости дня
    МЧС предупредило о тумане в Москве с полуночи до 10 утра

    Tекст: Катерина Туманова

    С полуночи до утра в московском регионе местами ожидается туман, предупредило столичное управление МЧС России в Max-канале.

    «Уважаемые москвичи и гости столицы! В период с 00 часов до 10 часов 1 июня местами в Москве ожидается туман с видимостью 200-500 м», – сказано в сообщении ведомства.

    МЧС России напомнило о мерах безопасности при тумане, отметив необходимость предельной внимательности на автодорогах, собранности при переходе проезжей части по пешеходному переходу, о важности соблюдения скоростного режима и дистанции за рулем и сбрасывании  скорости при приближении к школам и детским садам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, психотерапевт объяснил влияние майского похолодания на тревожность. К тому же полуметровые сугробы выросли на курорте «Роза Хутор» в конце мая.  А еще на выходных россиянам пообещали редкую «Голубую Луну».


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    1 июня 2026, 01:37 • Новости дня
    «Аэрофлот» сообщил о возобновлении ежедневных полетов из Москвы в ОАЭ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский перевозчик первого июня возвращает в расписание регулярные рейсы на Ближний Восток после снятия ограничений авиационных властей.

    Авиакомпания будет выполнять перелеты из Москвы в Эмираты один раз в день, передает РИА «Новости». На маршруте задействуют самолеты Boeing 737.

    Первый рейс SU520 отправится из Шереметьево в понедельник утром и прибудет в пункт назначения в 14.30 по местному времени. Все билеты в классах «эконом» и «комфорт» на этот перелет уже распроданы.

    Ранее перевозчик осуществлял только вывозные рейсы из страны до 11 марта. Позже полеты полностью прекратились из-за эскалации вооруженного конфликта в регионе и введенных ограничений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авиационные власти ОАЭ в начале мая отменили временные ограничения для полетов. Авиакомпания Emirates решила возобновить рейсы между Петербургом и Дубаем. Российские авиакомпании запланировали вернуть рейсы в ОАЭ.

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    3 июня 2026, 12:36 • Новости дня
    В Москве грабители с ножом отобрали у двух мужчин костюмы фурри

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столичном парке двое молодых людей, угрожая оружием, похитили у сверстников карнавальные маски и аксессуары на 37 тыс. рублей, сообщили в ГУ МВД по городу.

    Инцидент произошел в пойме реки Битцы на юго-западе Москвы, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Злоумышленники напали на двух 18-летних посетителей, которые были одеты в костюмы субкультуры фурри, представляющие собой меховые наряды антропоморфных животных.

    «Установлено, что в вечернее время злоумышленники подошли к двум 18-летним посетителям парка в пойме реки Битцы, после чего стали высказывать угрозы и требовать отдать находившиеся при потерпевших карнавальные маски и аксессуары. Один из них при этом продемонстрировал нож», – сообщили в ГУ МВД.

    Испугавшись за свою жизнь, подростки отдали нападавшим свои вещи, после чего грабители скрылись. Общий материальный ущерб от их действий составил 37 тыс. рублей.

    Сотрудники полиции оперативно вычислили маршрут подозреваемых. В течение нескольких часов на улице Маршала Савицкого были задержаны двое местных жителей 18 и 19 лет, у которых изъяли нож и похищенное имущество. Возбуждены уголовные дела по статьям о грабеже и разбое, фигурантам уже предъявлено обвинение.

    В начале мая столичные полицейские задержали несовершеннолетнего юношу за попытку ограбления прохожего в Филевском парке.

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    2 июня 2026, 07:20 • Новости дня
    Синоптики пообещали москвичам теплую погоду без осадков

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Жителей столичного региона в ближайшие сутки ожидает переменная облачность и достаточно теплая погода, указала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

    В столице во вторник прогнозируется комфортная погода без дождей, пояснила Позднякова, передает РИА «Новости».

    «Во вторник ожидается переменная облачность без осадков, атмосферное давление будет чуть выше нормы – 750 миллиметров ртутного столба. Минимальная температура в Москве составит плюс 10 – плюс 12 градусов, по региону – от плюс 7 до плюс 12 градусов», – рассказала она.

    Специалист также отметила, что днем воздух в городе прогреется до 21 градуса, а по области значения могут достигнуть 22 градусов. При этом подует северо-западный ветер со скоростью от трех до восьми метров в секунду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая метеорологи анонсировали начало климатического лета в столице.

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    3 июня 2026, 03:48 • Новости дня
    Собянин сообщил о сбитом на подлете к Москве беспилотнике

    Tекст: Антон Антонов

    Силы противовоздушной обороны уничтожили один дрон, летевший в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Один беспилотник, летевший на Москву, уничтожен силами ПВО Минобороны», – говорится в сообщении Собянина в «Максе».

    Собянин отметил, что на площадке падения обломков сейчас продолжают работать профильные специалисты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, из сообщений мэра столицы следует, что это уже 13-й БПЛА, сбитый после полуночи.

    В Ленинградской области объявлен режим опасности БПЛА. Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Пулково.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    3 июня 2026, 17:04 • Новости дня
    Жительница Подмосковья получила срок за переводы средств террористам

    Жительница Подмосковья получила длительный срок за финансирование террористов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Судебная инстанция назначила 59-летней россиянке девять с половиной лет колонии за перевод средств участнику запрещенной международной группировки.

    Суд признал жительницу Подмосковья виновной в финансировании террористов. Помимо лишения свободы сроком в девять с половиной лет, осужденной предстоит выплатить штраф в размере 350 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

    «К девяти с половиной годам лишения свободы приговорена женщина за содействие террористической деятельности путем финансирования», – заявили в ведомстве. Отбывать наказание преступница будет в исправительной колонии общего режима.

    Установлено, что в январе 2020 года женщина решила поддержать запрещенную в России организацию. Она перевела деньги на счет, которым пользовался активный участник этой структуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае суд заочно приговорил владельца холдинга Global Spirits Евгения Черняка к 14 годам лишения свободы за финансирование терроризма.

    Ранее правоохранители арестовали подмосковного инструктора по парашютному спорту Галину Улямову за перевод денег запрещенной организации. До этого, в феврале суд в Москве отправил под стражу инспектора столичного аэропорта по аналогичному обвинению.

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    3 июня 2026, 12:53 • Новости дня
    Счетная палата назвала регион с самой высокой пенсией

    Счетная палата: Чукотский АО стал лидером по размеру пенсии в России

    Tекст: Вера Басилая

    Самые высокие выплаты по старости получают жители Чукотского автономного округа, где средний размер пенсии превышает 45,5 тыс. рублей, сообщила зампред Счетной палаты Галина Изотова.

    Чукотский автономный округ стал лидером среди российских регионов по размеру пенсии по старости, передают СМИ. Об этом сообщила заместитель председателя Счетной палаты Галина Изотова в ходе Петербургского международного экономического форума.

    «Самый высокий размер – в Чукотском автономном округе, более 45,5 тыс. рублей», – отметила Изотова. Для сравнения: средний показатель по России составляет 27,2 тыс. рублей.

    Итоговая сумма зависит от трудового стажа, уровня заработной платы и региональных коэффициентов. В Счетной палате уточнили, что в феврале 2026 года отношение средней пенсии к зарплате достигло 24,3%. Это превышает показатели 2025 года (23,3%) и 2024 года (23,5%). Ведомство оценивает эту тенденцию положительно, напоминая, что многие пожилые люди продолжают трудиться, а также получают различные льготы и социальные доплаты.

    К марту 2026 года максимальный размер выплат работающим пенсионерам зафиксировали на Чукотке.

    Экономист Игорь Балынин назвал этот регион лидером по размеру социальных доплат для неработающих граждан.

    В начале года средняя пенсия федеральных госслужащих в России превысила 39 тыс. рублей.

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      Cо 2 июня по 6 июля 2026 года в российских школах проводится основной государственный экзамен (ОГЭ) - главная форма аттестации по итогам 9 классов, то есть основного общего образования. Как устроена система оценивания в ОГЭ, каким стандартным школьным оценкам соответствуют баллы экзамена - и сколько баллов нужно набрать для поступления в профильный класс по каждому из предметов?

    • Приметы погоды сегодня и на каждый день июня 2026 года по народному календарю

      Июнь на Руси называли Червень или Земляничник – за то, что в этом месяце в земле появлялось много червей (личинок насекомых) и созревала первая ароматная ягода. Это месяц самых длинных дней и самых коротких ночей, когда вечерняя заря, не успев закончиться, плавно перетекает в утреннюю зорьку. На каждый июньский день у наших предков была заготовлена примета, чтобы успеть и урожай собрать, и погоду предугадать, и дом от напасти уберечь. Рассказываем о народных приметах погоды на июнь 2026 года на каждый день в соответствии с народным календарем.

    • Какой народный праздник сегодня: календарь на июнь 2026 года, приметы и запреты

      Июнь на Руси называли Червень или Земляничник – за то, что в это время в земле появлялось много червей (личинок насекомых) и созревала первая ароматная ягода. Это месяц активных полевых работ: сев, прополка, заготовка сена. На каждый день у наших предков была заготовлена примета, чтобы успеть и урожай собрать, и погоду предугадать, и дом от напасти уберечь. В народном календаре июньские даты тесно переплелись с православными праздниками, сезонными работами и древними суевериями. Рассказываем о главных народных праздниках июня 2026 года, их традициях, приметах и запретах.

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    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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