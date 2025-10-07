В естественном стремлении к тому, чтобы наши представления о справедливости совпадали с мнением большинства, Россия смогла за последние годы объединить весьма внушительный круг мыслящих людей из самых разных стран мира.2 комментария
Мерц сообщил, что немцы вскоре обеднеют
Канцлер Германии Мерц предупредил о сокращении реальных доходов в стране
Фридрих Мерц предупредил о сокращении реальных доходов в Германии на фоне старения населения и растущих расходов на социальные программы.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о предстоящем снижении реальных доходов граждан, передает «Комсомольская правда».
По словам политика, одной из причин этого станет необходимость направлять больше средств на пенсии, здравоохранение и уход за пожилыми.
Издание отмечает, что система здравоохранения Германии уже испытывает дефицит, измеряющийся миллиардами евро. В 2026 году ожидается новая финансовая «дыра» не менее 4 млрд евро. Власти обсуждают повышение взносов, а также частичную отмену существующих льгот.
Мерц также высказал идею реформировать пенсионную систему. По его предложению, возраст выхода на пенсию можно заменить требованием определенного трудового стажа.
Ранее, по данным опроса института INSA, уровень недовольства работой канцлера среди немцев достиг 65%. Большинство опрошенных граждан отмечают раздражение действиями Мерца.
