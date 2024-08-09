В Ливане не исключили возвращение в каменный век из-за войны

Министр финансов Ливана Салями: Война может вернуть страну в каменный век

Tекст: Дарья Григоренко

Салями выразил глубокую озабоченность по поводу последствий продолжающегося конфликта. Он подчеркнул, что ливанская экономика, и без того находящаяся в тяжелом состоянии, не сможет выдержать еще одного военного столкновения, передает РИА «Новости».

«Каждый, кто говорит, что Ливан сможет выдержать эту ситуацию больше месяца, показывает свое невежество, поскольку война может вернуть страну в каменный век и завести ливанцев в темное и опасное место. Банковский сектор находится в состоянии перманентного паралича, а курс обмена валюты подвержен серьезным колебаниям», – отметил министр.

Салями также отметил, что война нанесла огромный ущерб сельскому хозяйству. Тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий были уничтожены израильскими бомбардировками. Восстановление этой инфраструктуры потребует миллиардов долларов, которых у Ливана попросту нет, добавил он.

По его словам, туристическая отрасль, являющаяся одним из основных источников дохода страны, также оказалась на грани коллапса. Страх перед военными действиями отпугнул туристов, а многие ливанцы вынуждены были покинуть страну в поисках работы.

Ранее и. о. премьер-министра Ливана Наджиб Микати заявил, что израильский авиаудар по пригороду Бейрута является нарушением международного гуманитарного права.

Напомним, Армия обороны Израиля во вторник атаковала Ливан, целью удара, по утверждению армейской пресс-службы, был один из командиров шиитского движения «Хезболла».