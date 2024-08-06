Tекст: Валерия Городецкая

Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи осудил гонку вооружений и выразил обеспокоенность по поводу продолжающихся конфликтов, включая конфликт на Украине, передает РИА «Новости». Он упомянул США лишь в конце своей пятиминутной речи, напомнив, что Михаил Горбачев «вместе с президентом США Рейганом благодаря диалогу положили конец холодной войне и заключили договор о сокращении стратегических наступательных вооружений».



Премьер-министр Фумио Кисида подчеркнул важность ядерного разоружения, однако не упомянул США в контексте бомбардировки Хиросимы. При этом он сказал о якобы угрозах атомным оружием со стороны России.

Губернатор Хиросимы Хидэхико Юдзаки и заместитель генерального секретаря ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу, выступая на церемонии, также избегали прямого упоминания США.

Единственным, кто сказал о том, что атомную бомбу на Хиросиму сбросили США, был телекомментатор. Он упомянул об этом незадолго до начала церемонии.

В апреле Япония обвинила Россию в «ядерной угрозе», напомнив про Хиросиму и Нагасаки.