Несмотря на ритуальную частоту употреблений выражения «порядок, основанный на правилах» и почти религиозный восторг, с которым эту формулу произносят, смысл ее не очевиден. О каком порядке идет речь? Откуда берутся правила?12 комментариев
Японские политики предпочли не упоминать США на церемонии в Хиросиме
На ежегодной церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы высокопоставленные японские политики не стали упоминать Соединенные Штаты как страну, сбросившую атомную бомбу на город.
Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи осудил гонку вооружений и выразил обеспокоенность по поводу продолжающихся конфликтов, включая конфликт на Украине, передает РИА «Новости». Он упомянул США лишь в конце своей пятиминутной речи, напомнив, что Михаил Горбачев «вместе с президентом США Рейганом благодаря диалогу положили конец холодной войне и заключили договор о сокращении стратегических наступательных вооружений».
Премьер-министр Фумио Кисида подчеркнул важность ядерного разоружения, однако не упомянул США в контексте бомбардировки Хиросимы. При этом он сказал о якобы угрозах атомным оружием со стороны России.
Губернатор Хиросимы Хидэхико Юдзаки и заместитель генерального секретаря ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу, выступая на церемонии, также избегали прямого упоминания США.
Единственным, кто сказал о том, что атомную бомбу на Хиросиму сбросили США, был телекомментатор. Он упомянул об этом незадолго до начала церемонии.
В апреле Япония обвинила Россию в «ядерной угрозе», напомнив про Хиросиму и Нагасаки.