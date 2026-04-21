Киев захотел получать от европейских стран 1% их ВВП

Зеленский потребовал от Мадьяра вернуть деньги «Ощадбанка»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на возвращение средств «Ощадбанка», которые были заблокированы Венгрией при Викторе Орбане, передает РИА «Новости».

По его словам, Киев намерен обсудить этот вопрос с главой победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петером Мадьяром. Зеленский подчеркнул: «Деньги хотелось бы вернуть. Они у нас деньги забрали. Будем говорить уже с Мадьяром. Я думаю, что должны вернуть».

Напомним, 6 марта на территории Венгрии были задержаны семь граждан Украины по подозрению в отмывании денег. По информации властей, они пытались провести через границу крупную сумму – 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота. В числе задержанных оказался бывший генерал украинских спецслужб.

Все участники группы были депортированы на Украину в тот же день. Виктор Орбан сообщил, что судьба этих средств будет определена после выяснения их принадлежности, а пока деньги останутся заблокированными. Он также высказал мнение, что эти средства могли использоваться для поддержки венгерской оппозиции накануне выборов.

