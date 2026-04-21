Киев захотел получать от европейских стран 1% их ВВП
Украинские власти хотят увеличения объемов европейской военной помощи Киеву до 1% от ВВП стран Европы, заявил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник.
«Мы призываем наших европейских союзников сделать еще один исторический шаг и принять политическое решение об увеличении военной помощи Украине до уровня 1% ВВП», – приводит слова Мельника РИА «Новости».
Об этом дипломат заявил во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Мельник ранее потребовал от Германии ежегодно перечислять 0,5% ВВП на поддержку украинской армии. Мельник ранее занимал должность украинского посла в Германии, а затем стал постпредом Украины в ООН.
Он известен своими оскорблениями в адрес немецких политиков. Однажды он оскорбил канцлера ФРГ Олафа Шольца, назвав его «обиженной ливерной колбасой», а также послал к черту депутата Бундестага Ральфа Стенгера.