Эксперты сообщили о росте мощных DDoS-атак на Россию в 2026 году

Импульсные DDoS-атаки длительностью от секунд до двух минут участились в первом квартале 2026 года, передает ТАСС. Российские компании, особенно в телеком-индустрии, столкнулись с увеличением их числа на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лаборатория компаний Servicepipe и «Спикател» отмечает, что такие атаки часто повторяются каждые пять-десять минут, а их мощность значительно возросла.

Специалисты подчеркивают, что из-за настройки систем защиты на более продолжительные атаки инфраструктура может подвергаться ущербу до того, как механизмы защиты вступают в действие. В январе-марте большинство атак превышали объем 2 Тбит/с, что эксперты называют новым диапазоном мощности для России. Главными целями киберпреступников становятся цифровые сервисы массового спроса и критическая информационная инфраструктура, а также игровые платформы.

Директор лаборатории Михаил Хлебунов заявил: «DDoS-атаки в 2026 году окончательно перестали быть просто шумом в сети». По его словам, рост мощности и сочетание с другими видами атак, такими как фишинг и вредоносное ПО, делают угрозу особенно значимой для массовых цифровых сервисов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскомнадзор зафиксировал рекордный рост количества кибератак на государственные информационные ресурсы в начале 2026 года.

Масштабному хакерскому нападению подверглись сайты самого ведомства и Министерства обороны России.

Директор по продуктам Servicepipe Михаил Хлебунов ранее сообщил об увеличении числа точечных инцидентов для нарушения работы отдельных бизнес-функций.