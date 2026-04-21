США выслали бразильского атташе по вопросам безопасности

Власти США потребовали от бразильского атташе по безопасности покинуть страну
Американское правительство предписало дипломату из Бразилии Марселу Иву де Карвалью уехать из страны на фоне задержания во Флориде бывшего главы бразильской разведки.
Государственный департамент потребовал от Марселу Иву де Карвалью покинуть территорию Соединенных Штатов, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Дипломат находился в Майами и выступал связующим звеном между правительством Бразилии и американской Службой иммиграционного и таможенного контроля (ICE).
Решение о высылке приняли после задержания бывшего руководителя бразильской разведки Алексадра Рамажема. На родине его осудили за подготовку государственного переворота вместе с экс-президентом Жаиром Болсонару.
В Бюро Госдепартамента по делам Западного полушария подтвердили личность высылаемого дипломата. «Ни один иностранец не имеет права манипулировать нашей иммиграционной системой, чтобы обходить официальные запросы об экстрадиции и распространять политическую травлю на территории США. Сегодня мы потребовали, чтобы соответствующий бразильский чиновник покинул нашу страну за попытку это сделать», – заявили в ведомстве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Бразилии приговорил Жаира Болсонару к 27 годам тюрьмы за попытку государственного переворота. Сотрудники правоохранительных органов арестовали бывшего главу государства. Американские политики пригрозили южноамериканской республике ответными мерами.