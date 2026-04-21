ВАРМСУ решила помогать «Защитникам Отечества» открывать муниципальные отделения
На форуме «Малая родина – сила России» фонд «Защитники Отечества» и Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) заключили договор о создании отделений поддержки ветеранов спецоперации во всех крупных муниципалитетах страны.
Документ подписали в первый день работы профильного мероприятия. Инициатива направлена на масштабирование успешного пилотного проекта, который уже реализуется в Московской области, а также Луганской и Донецкой народных республиках.
На данный момент там открыли 15 специализированных представительств.
«Муниципальные отделы призваны существенно повысить доступность и качество персонального сопровождения ветеранов и членов их семей. Эти площадки становятся точками притяжения для героев специальной военной операции», – заявила председатель фонда Анна Цивилева.
Она добавила, что работа выстроена по принципу одного окна с привлечением профильных ведомств.
Сопредседатель ассоциации Ирина Гусева подчеркнула, что сотрудничество теперь перейдет на совершенно новый уровень. Организации совместно займутся образовательными проектами и трудоустройством бойцов на муниципальную службу. Это позволит выполнить поручение президента по интеграции участников спецоперации в мирную жизнь.