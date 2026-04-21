ВАРМСУ решила помогать «Защитникам Отечества» открывать муниципальные отделения

Документ подписали в первый день работы профильного мероприятия. Инициатива направлена на масштабирование успешного пилотного проекта, который уже реализуется в Московской области, а также Луганской и Донецкой народных республиках.

На данный момент там открыли 15 специализированных представительств.

«Муниципальные отделы призваны существенно повысить доступность и качество персонального сопровождения ветеранов и членов их семей. Эти площадки становятся точками притяжения для героев специальной военной операции», – заявила председатель фонда Анна Цивилева.

Она добавила, что работа выстроена по принципу одного окна с привлечением профильных ведомств.

Сопредседатель ассоциации Ирина Гусева подчеркнула, что сотрудничество теперь перейдет на совершенно новый уровень. Организации совместно займутся образовательными проектами и трудоустройством бойцов на муниципальную службу. Это позволит выполнить поручение президента по интеграции участников спецоперации в мирную жизнь.