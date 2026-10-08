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    Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Переживет ли Украина экономический кризис

    Кризис, охвативший Украину – не временный, а системный. Металлургии в стране уже почти не существует. Экспорт сельхозпродукции рухнул. Есть три варианта дальнейшего развития событий, и все три не обещают лично Зеленскому ничего хорошего.

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Мир на Украине зависит от денег

    Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.

    11 комментариев
    8 октября 2026, 19:30 • Новости дня

    Эритрейские военнослужащие вошли в два города на севере Эфиопии

    Associated Press: Эритрейские военные вошли в два города на севере Эфиопии

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Эритреи вошли в расположенные на севере Эфиопии города Адди-Грат и Идага-Хамус, заявил командир союзных эфиопским властям «Сил мира Тыграя» Эрмияс Абаба, сообщает Associated Press.

    «Эритрейские военные вошли в Адди-Грат во вторник, а в Идага-Хамус – в среду», – заявил командир, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.

    Мониторинговая группа Armed Conflict Location & Event Data (ACLED) сообщила, что в среду эритрейские военные пересекли границу в районе Заламбесы и по пути к Идага-Хамус подверглись атаке беспилотников эфиопской армии.

    Эксперт ACLED по Восточной Африке Джалале Гетачев Бирру рассказал, что эритрейских военнослужащих идентифицировали по форме, автомобилям и номерным знакам. Он добавил, что свидетели подтвердили удары эфиопских дронов по позициям эритрейских военных.

    В понедельник Египет, Эритрея и Сомали поддержали военных Судана против Эфиопии.

    До этого в Эфиопии обвинили Эритрею в боевых действиях на стороне повстанцев.

    Весной сообщалось, что Эфиопия наращивает давление на Эритрею по вопросу доступа к Красному морю.

    7 октября 2026, 15:39 • Новости дня
    Жители Того записали рэп-клип ко дню рождения Путина

    Жители Того поздравили Путина с днем рождения рэп-клипом

    Жители Того записали рэп-клип ко дню рождения Путина
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    В Того местный филиал Центра народной дипломатии поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, выпустив в его честь рэп-клип.

    Команда филиала под руководством Валентины Колесниковой записала песню с использованием искусственного интеллекта. Съемки клипа прошли в столице Того Ломе, передает РИА «Новости».

    В Центре народной дипломатии отметили рост интереса тоголезской молодежи к России. Так, Самюэль Афатоджи выбрал для обучения Северный федеральный университет имени Ломоносова из-за интереса к политике российского лидера.

    Филиал Центра пожелал Путину здоровья, энергии и успехов, выразив надежду на укрепление дружбы между государствами. В среду президенту России исполнилось 74 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава российского государства обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым перспективы развития отношений двух стран.

    Президент Туркмении поздравил Путина с днем рождения.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с ним двусторонние отношения после поздравления.

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    7 октября 2026, 17:30 • Новости дня
    Малийская компания заключила контракт на покупку «КамАЗов» на 51,5 млн долларов

    Малийская SMTL-SA заключила контракт на покупку «КамАЗов» на 51,5 млн долларов

    Малийская компания заключила контракт на покупку «КамАЗов» на 51,5 млн долларов
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Автотранспортное предприятие африканской республики Мали SMTL-SA подписало с ПАО «КамАЗ» соглашение о покупке российской грузовой техники более чем на 30 млрд западноафриканских франков.

    Церемония подписания контракта на сумму 51,5 млн долларов прошла в Бамако в присутствии государственных министров экономики и финансов, а также транспорта и инфраструктуры Мали, передает ТАСС со ссылкой на малийский телеканал Kati24.

    Документ заключен в рамках межправительственного соглашения между Мали и Россией. Сделка призвана расширить транспортный и логистический потенциал африканской страны.

    Помимо поставок техники, в столице Мали будут созданы мастерские по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей, а также мощности по сборке грузовиков. Стороны также запланировали поставки запасных частей, передачу технологий и подготовку малийских технических специалистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце освобожденные в Мали россияне заявили о связи местных боевиков с Францией и Украиной.

    Летом власти африканской республики сообщили о предложении Москвы заключить соглашение в сфере здравоохранения.

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    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

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    8 октября 2026, 15:14 • Новости дня
    Мозамбик пригласил российские компании принять участие в строительстве ГЭС

    Посол Катупха: Мозамбик пригласил российские компании строить ГЭС

    Tекст: Денис Тельманов

    Мозамбик приглашает российские компании принять участие в строительстве гидроэлектростанций, сообщил посол республики в России Жозе Матеуш Муария Катупха.

    «Мы рассчитываем на еще большее сотрудничество, особенно в сфере производства удобрений. И я знаю, что большинство российских компаний заинтересовано в этой сфере добычи полезных ископаемых, в том числе в сфере производства энергии», – заявил посол ТАСС по итогам IX Международного форума «Северный Кавказ: пространство диалога, традиций и развития».

    Катупха добавил, что поэтому Мозамбик приглашает российские компании участвовать в строительстве гидроэлектростанций.

    Дипломат напомнил, что «Роснефть» и «Газпром» уже являются партнерами Мозамбика в нефтегазовой отрасли, они сотрудничают с национальной компанией по разведке газовых месторождений Empresa Nacional de Hidrocarbonetos.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле министр иностранных дел России Сергей Лавров анонсировал участие президента Мозамбика Филипе Ньюси во втором саммите Россия – Африка.

    В тот же день глава российского МИДа прибыл в Мозамбик с рабочим визитом.

    В прошлом году посол Мозамбика выразил намерение страны развивать сотрудничество с Россией в сфере обороны и безопасности.

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    5 октября 2026, 21:16 • Новости дня
    Президент Нигерии подтвердил крушение военного самолета с 32 людьми на борту

    Глава Нигерии Тинубу подтвердил крушение военного самолета с 32 людьми на борту

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Нигерии Бола Тинубу подтвердил крушение самолета военно-воздушных сил страны ATR-42, на борту которого находились 32 человека.

    Бола Тинубу выразил соболезнования семьям 25 пассажиров и семи членов экипажа, погибших при крушении самолета ВВС страны ATR-42. Катастрофа произошла близ военно-морской базы в районе Игбокода штата Ондо, передает ТАСС.

    «Это тяжелый момент для наших ВС и всей нации. Военнослужащие наших ВВС каждый день рискуют своими жизнями ради безопасности Нигерии», – говорится в заявлении президента.

    Бола Тинубу подчеркнул, что командующий ВВС уже доложил ему о случившемся. Президент отдал приказ военно-воздушным силам Нигерии незамедлительно начать расследование причин падения самолета, чтобы предотвратить подобные происшествия в дальнейшем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник военный самолет с 32 пассажирами разбился в Нигерии.

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    5 октября 2026, 20:28 • Новости дня
    Число случаев заражения Эболой в Конго превысило 8,5 тыс. человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Количество инфицированных опасным вирусом Эбола в Демократической Республике Конго превысило 8,5 тыс. человек, сообщили в министерстве связи и по делам СМИ страны.

    «Меры реагирования продолжают приниматься в семи провинциях и 64 затронутых районах здравоохранения. По ситуации с Эболой на 3 октября: 8 544 подтвержденных случая, 4 114 умерших, 824 пациента в изоляции или госпитализированы», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

    В министерстве также уточнили, что показатель летальности заболевания достиг 48,2%. При этом эффективность отслеживания контактов заболевших составляет 73,8%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале октября число жертв эпидемии в Демократической Республике Конго превысило 4 тыс. человек.

    Месяцем ранее Всемирная организация здравоохранения зафиксировала распространение вируса на новые территории страны. Для борьбы с инфекцией местные власти приступили к массовой вакцинации населения.

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    6 октября 2026, 18:10 • Новости дня
    Россия и ЦАР подписали план совместных мероприятий в геологии и недропользовании

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство природных ресурсов и экологии России и Министерство шахт и геологии Центральноафриканской Республики (ЦАР) подписали план совместных мероприятий в сфере геологии и недропользования, сообщили в Минприроды.

    Как уточнили в ведомстве, документ был подписан на первом заседании межправительственной комиссии двух стран. Он включает более 30 мероприятий и охватывает три основных направления: «Новые суверенные возможности», «Геологическое лицо страны» и «Основа для инвестиционных проектов», пишет ТАСС.

    В Минприроды пояснили, что первый раздел предполагает совершенствование нормативно-правовой базы, развитие стандартов, внедрение технологий и подготовку кадров для самостоятельного развития геологической отрасли ЦАР.

    Второй раздел направлен на расширение геологической изученности территории ЦАР, повышение качества материалов и подготовку новых площадей к лицензированию, включая традиционные ресурсы – золото и алмазы, а также критические виды сырья, уран и нефть. Третье направление предполагает развитие инициатив по разведке и освоению месторождений.

    Кроме того, план предусматривает проработку условий использования российских технологий и оборудования при геологоразведочных работах, а также создание комплексной лаборатории и Горной школы в ЦАР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году глава Минприроды заявил о готовности России вести геологоразведку по всему миру.

    В январе 2025 года Россия и ЦАР подписали меморандум о совместном поиске полезных ископаемых.

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    6 октября 2026, 21:26 • Новости дня
    Небензя назвал Россию и Африку сторонниками формирования многополярного мира

    Небензя: Россия и Африка выступают за формирование многополярного мира

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия и Африка являются естественными сторонниками формирования многополярного мира, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    «Убеждены, что именно сбалансированные африканские решения способны создать условия для преодоления коренных причин кризиса и качественным образом изменить обстановку в регионе Великих озер. Россия со своей стороны продолжит оказывать поддержку нашим друзьям в усилении их антикризисного потенциала, разрешении конфликтов и упрочении суверенитета», – заявил Небензя на заседании Совета Безопасности организации, передает ТАСС.

    Он также добавил, что Россия и Африка являются естественными сторонниками в деле укрепления объективной исторической тенденции формирования многополярного мира.

    «В этой связи в части реформы Совета Безопасности ООН наша страна последовательно поддерживает расширение представленности африканских государств в данном органе», – сказал постпред России при ООН.

    Он подчеркнул, что Москва нацелена на наращивание многопланового сотрудничества с Африкой, что является долгосрочным выбором. Эта тенденция, по словам Небензи, была закреплена на саммитах в Сочи и Петербурге, и ее продолжит третий саммит Россия – Африка, который пройдет в Москве 28-29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также призвал дать африканским странам постоянные места в Совбезе.

    Летом Небензя заявил о причастности Киева к терроризму в Африке. А первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский потребовал провести тщательное международное расследование подрывной деятельности украинских спецслужб в Сахеле.

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    6 октября 2026, 16:39 • Новости дня
    Из-за вспышки Эболы в Конго более 1,9 тыс. детей остались сиротами

    ЮНИСЕФ: В ДР Конго свыше 1,9 тыс. детей осиротели из-за лихорадки Эбола

    Tекст: Валерия Городецкая

    Свыше 1,9 тыс. детей в восточной части Демократической Республики Конго стали сиротами или были разлучены с семьями из-за лихорадки Эбола, сообщил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

    «По состоянию на 28 сентября были выявлены 1 581 такой ребенок в провинции Итури и еще 322 в провинции Северное Киву», – заявили в пресс-службе фонда, добавив, что фактические цифры, вероятно, выше, передает ТАСС.

    Директор ЮНИСЕФ по чрезвычайным операциям Лючия Эльми после посещения города Буниа отметила появление беспризорников на улицах городов. Она подчеркнула, что для детей Эбола может запустить стремительную цепную реакцию тяжелых последствий, когда после болезни или смерти родителя ребенок остается без опеки и подвергается воздействию вируса.

    Детский фонд ООН запросил 150,8 млн долларов на борьбу с заболеванием, из которых для реагирования в ДРК требуется 113,4 млн. На данный момент мобилизовано лишь 40,1 млн долларов. Устранение дефицита необходимо для снижения риска распространения вируса в 11 соседних странах.

    По данным властей ДРК, лабораторно подтверждены 8 544 случая заболевания, умерли 4 114 человек, летальность составила 48,2%. Вспышка началась 15 мая в ДРК и Уганде и стала второй по смертоносности в истории наблюдений в Африке. В Уганде она завершилась в июле. Во вторник о первом случае заражения объявила Кения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник число случаев заражения Эболой в Конго превысило 8,5 тыс. человек.

    В пятницу стало известно, что число жертв эпидемии в ДР Конго превысило 4 тыс.

    В прошлом месяце число заболевших в республике достигло 6 тыс.

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    6 октября 2026, 20:22 • Новости дня
    Сборная России обыграла Нигерию в первом тайме товарищеского матча

    Tекст: Дарья Григоренко

    В товарищеском матче, проходящем в Нижнем Новгороде, сборная России по футболу обыгрывает команду Нигерии со счетом 2:1 после первого тайма.

    Первые 45 минут встречи завершились с преимуществом хозяев поля, передает ТАСС. На 10-й минуте счет в игре открыл нигерийский игрок Келечи Ихеаначо. В составе российской сборной ответными голами отметились Лечи Садулаев на 30-й минуте и Матвей Кисляк на 45-й.

    Результат этой встречи будет учитываться в рейтинге Международной федерации футбола, где Нигерия располагается на 26-й строчке, а Россия – на 35-й.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу сборная России по футболу обыграла команду Намибии со счетом 6:0.

    В пятницу полузащитники Александр Головин и Максим Воробьев покинули расположение российской сборной.

    На прошлой неделе российские футболисты одержали победу над командой Ирана в Казани.

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    6 октября 2026, 21:22 • Новости дня
    Сборная России по футболу сыграла вничью с Нигерией в товарищеском матче

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Нигерии со счетом 3:3 в товарищеском матче, который прошел в Нижнем Новгороде.

    Встреча состоялась во вторник в присутствии более 40 тыс. зрителей и завершилась со счетом 3:3. У сборной России голы забили Лечи Садулаев, Матвей Кисляк и Алексей Миранчук, пишет РИА «Новости». В составе сборной Нигерии отличились Келечи Ихеаначо, Питер Эдокполор и Акор Адамс.

    Забитый мяч стал для Миранчука 12-м в составе национальной команды. Он разделил десятое место в списке лучших бомбардиров сборной России с Денисом Черышевым, Игорем Колывановым и Александром Кокориным.

    Сборная России пропустила гол впервые за пять последних матчей. В 2026 году команда сыграла восемь товарищеских встреч, одержав пять побед, дважды сыграв вничью и потерпев одно поражение.

    В рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) сборная России занимает 35-е место, команда Нигерии – 26-е.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная России обыграла Нигерию в первом тайме товарищеского матча.

    В субботу сборная России по футболу обыграла команду Намибии со счетом 6:0.

    В пятницу Александр Головин и Максим Воробьев покинули расположение национальной команды.

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    7 октября 2026, 21:15 • Новости дня
    Президент ЦАР поздравил Путина с днем рождения

    Президент ЦАР Туадера поздравил Путина с днем рождения

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, отметив прочность двусторонних связей.

    Туадера направил Путину послание по случаю дня рождения, обратив внимание на крепкие связи между Банги и Москвой, передает РИА «Новости» со ссылкой на российское посольство в ЦАР.

    «В поздравлении особо отмечены прочность двусторонних связей и последовательное развитие партнерства, опирающегося на принципы взаимного уважения и учета интересов друг друга», – сообщили в дипмиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Кубы Мигель Диас-Канель поздравил Владимира Путина с днем рождения.

    Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов направил поздравления российскому лидеру.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил Путина с праздником и обсудил с ним развитие двусторонних отношений.

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    7 октября 2026, 14:03 • Новости дня
    Правительство Ганы одобрило решение о вступлении страны в БРИКС

    МИД Ганы: Кабинет министров страны одобрил решение присоединиться к БРИКС

    Tекст: Мария Иванова

    Министр иностранных дел Ганы Сэмюэл Окудзето Аблаква заявил, что кабинет министров страны одобрил официальное решение о присоединении к БРИКС в целях диверсификации международного сотрудничества.

    «Администрация президента Махамы считает, что БРИКС предлагает невероятную возможность, которая соответствует его видению экономического развития», – заявил министр, чьи слова передает ТАСС со ссылкой на газету Daily Graphic.

    По словам главы ведомства, государство переходит от стабилизации к экономическим преобразованиям, и для закрепления новых перспектив необходимо расширять международное партнерство. Он добавил, что теперь Гане предстоит подать официальную заявку на вступление и заручиться поддержкой других участников.

    Аблаква выразил уверенность, что инициатива получит одобрение благодаря прекрасным отношениям Ганы с Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Вьетнам присоединился к БРИКС в статусе страны-партнера.

    Зимбабве подала заявку на вступление в объединение.

    Нигерия ранее стала партнером БРИКС.

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    6 октября 2026, 11:37 • Новости дня
    Парламент Эфиопии переизбрал премьер-министра на второй срок

    Парламент Эфиопии переизбрал Абия Ахмеда премьер-министром на пять лет

    Tекст: Мария Иванова

    Парламент Эфиопии переизбрал Абия Ахмеда премьер-министром страны на второй пятилетний срок, сообщило Эфиопское новостное агентство.

    «После переизбрания Абий Ахмед принял присягу и официально вступил в должность на второй срок. Решение было принято на первом заседании нового состава Палаты народных представителей Эфиопии», – передает сообщение агентства РИА «Новости».

    Переизбрание премьер-министра состоялось после всеобщих выборов, которые прошли 1 июня. По данным Национального избирательного совета Эфиопии, в голосовании участвовали более 54 млн человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье премьер-министр Латвии Кулбергс сохранил власть по итогам парламентских выборов. В субботу явка на выборах в сейм страны составила 50,59%.

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    8 октября 2026, 15:12 • Новости дня
    Ямпольская анонсировала открытие русскоязычной школы в ЦАР

    Ямпольская: Власти ЦАР запланировали открыть в Банги русскоязычную школу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советник президента России Елена Ямпольская сообщила, что в Банги, столице Центрально-Африканской Республики, планируется создать школьный комплекс с обучением на русском языке по российским стандартам.

    В столице Центрально-Африканской Республики появится школа, в которой учебный процесс будет организован на русском языке, передает ТАСС. «В Университете Банги запланировано открытие кафедры русского языка, также в городе планируется создание школьного комплекса, где обучение будет вестись на русском – по нашим образовательным стандартам», – сообщила Ямпольская.

    Ранее представители Россотрудничества рассказали о включении изучения русского языка в образовательную программу школ центральноафриканского государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Центрально-Африканская Республика включила русский язык в школьную программу.

    В марте президент России Владимир Путин отметил перспективы гуманитарного сотрудничества Москвы и Банги.

    В прошлом году лидеры двух стран обсудили взаимодействие в различных сферах.

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    8 октября 2026, 16:46 • Новости дня
    Мозамбик принял предложение России о помощи в борьбе с терроризмом

    Посол Катупха: Мозамбик принял предложение Москвы помочь в борьбе с терроризмом

    Tекст: Денис Тельманов

    Посол Мозамбика в Москве Жозе Матеуш Муария Катупха заявил, что власти республики приняли предложение российской стороны об оказании содействия в сфере безопасности.

    Африканская республика положительно ответила на инициативу Москвы об оказании поддержки в противодействии экстремистам, передает ТАСС. «Как вам известно, Мозамбик страдает от терроризма. У нас есть надежные друзья на международной арене, которые помогают нам в борьбе с этой угрозой. Не секрет, что во время визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Мозамбик в июле этого года нам было передано, что Россия готова оказать поддержку в борьбе с терроризмом в нашей стране, и мы приветствуем эту готовность российской стороны», – сказал Катупха.

    Дипломат добавил, что Россия является одним из лучших друзей и стратегическим партнером Мозамбика. Он напомнил о помощи Москвы в борьбе с колониализмом и отметил готовность африканской страны принять любую поддержку в этой сфере.

    Посол также подчеркнул, что мозамбикский народ глубоко доверяет российским друзьям, которые неоднократно оказывали существенную гуманитарную помощь в трудные времена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Мозамбик пригласил российские компании принять участие в строительстве ГЭС.

    Во вторник постоянный представитель при ООН Василий Небензя назвал Россию и Африку сторонниками формирования многополярного мира.

    В августе военные Нигера поблагодарили Африканский корпус Минобороны России.

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Макрон проигрывает даже детям

      Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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