Эритрейские военнослужащие вошли в два города на севере Эфиопии

Associated Press: Эритрейские военные вошли в два города на севере Эфиопии

Tекст: Вера Басилая

«Эритрейские военные вошли в Адди-Грат во вторник, а в Идага-Хамус – в среду», – заявил командир, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.

Мониторинговая группа Armed Conflict Location & Event Data (ACLED) сообщила, что в среду эритрейские военные пересекли границу в районе Заламбесы и по пути к Идага-Хамус подверглись атаке беспилотников эфиопской армии.

Эксперт ACLED по Восточной Африке Джалале Гетачев Бирру рассказал, что эритрейских военнослужащих идентифицировали по форме, автомобилям и номерным знакам. Он добавил, что свидетели подтвердили удары эфиопских дронов по позициям эритрейских военных.

В понедельник Египет, Эритрея и Сомали поддержали военных Судана против Эфиопии.

До этого в Эфиопии обвинили Эритрею в боевых действиях на стороне повстанцев.

Весной сообщалось, что Эфиопия наращивает давление на Эритрею по вопросу доступа к Красному морю.