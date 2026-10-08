Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.2 комментария
Эритрейские военнослужащие вошли в два города на севере Эфиопии
Associated Press: Эритрейские военные вошли в два города на севере Эфиопии
Вооруженные силы Эритреи вошли в расположенные на севере Эфиопии города Адди-Грат и Идага-Хамус, заявил командир союзных эфиопским властям «Сил мира Тыграя» Эрмияс Абаба, сообщает Associated Press.
«Эритрейские военные вошли в Адди-Грат во вторник, а в Идага-Хамус – в среду», – заявил командир, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.
Мониторинговая группа Armed Conflict Location & Event Data (ACLED) сообщила, что в среду эритрейские военные пересекли границу в районе Заламбесы и по пути к Идага-Хамус подверглись атаке беспилотников эфиопской армии.
Эксперт ACLED по Восточной Африке Джалале Гетачев Бирру рассказал, что эритрейских военнослужащих идентифицировали по форме, автомобилям и номерным знакам. Он добавил, что свидетели подтвердили удары эфиопских дронов по позициям эритрейских военных.
В понедельник Египет, Эритрея и Сомали поддержали военных Судана против Эфиопии.
До этого в Эфиопии обвинили Эритрею в боевых действиях на стороне повстанцев.
Весной сообщалось, что Эфиопия наращивает давление на Эритрею по вопросу доступа к Красному морю.