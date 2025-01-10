Желание решить «русский вопрос» с презрением к русскому народу – это заведомо неприемлемая позиция. Даже большевики в свое время были готовы к компромиссам, и Антанта при некоторых условиях была готова их признать, чего не скажешь о ее наследниках.5 комментариев
Губернатор Калининградской области ответил на заявления Литвы
Губернатор Беспрозванных осудил претензии Литвы на Калининград и призвал заниматься своими делами
Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных призвал Литву не вмешиваться в дела российского региона и сосредоточиться на своих внутренних проблемах.
В своем Telegram-канале Беспрозванных подчеркнул, что Литве следует сосредоточиться на собственных делах и не отвлекать Калининград от созидания будущего. «Россия здесь навсегда», – отметил он.
Губернатор также напомнил о важности сохранения исторической памяти и отметил, что российский народ ценит и сохраняет историю. В частности, он подчеркнул, что Калининград всегда был и будет российским регионом. Беспрозванных выразил удивление по поводу незнания истории высокопоставленными литовскими политиками.
Он также отметил, что литовские власти продолжают вести борьбу с наследием советского периода, что, по его мнению, является ошибочным подходом. Губернатор призвал к взаимоуважению и подчеркнул значимость мира и стабильности в регионе, отметив, что «России не стоит отвлекаться на внешние провокации».
«Занимайтесь своими делами и не лезьте в наши. Не отвлекайте нас от созидания нашего будущего и будущего наших детей в нашем самом западном регионе Великой России. Так было, есть и будет всегда. И запомните: Россия здесь навсегда. И передайте, кто не знает!» – заключил глава региона.
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа выразил недовольство переименованием музея в Калининградской области, заявляя, что город исторически литовский и что «Караляучюс никогда не станет Калининградом».
Слова Науседы о Калининграде как части «Малой Литвы» вызывают обеспокоенность в Москве, поскольку рассматриваются как территориальные притязания, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Спикер МИД Мария Захарова резко отреагировала на заявление президента Литвы, призвав литовских политиков учить историю.