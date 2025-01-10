Губернатор Беспрозванных осудил претензии Литвы на Калининград и призвал заниматься своими делами

Tекст: Елизавета Шишкова

В своем Telegram-канале Беспрозванных подчеркнул, что Литве следует сосредоточиться на собственных делах и не отвлекать Калининград от созидания будущего. «Россия здесь навсегда», – отметил он.

Губернатор также напомнил о важности сохранения исторической памяти и отметил, что российский народ ценит и сохраняет историю. В частности, он подчеркнул, что Калининград всегда был и будет российским регионом. Беспрозванных выразил удивление по поводу незнания истории высокопоставленными литовскими политиками.

Он также отметил, что литовские власти продолжают вести борьбу с наследием советского периода, что, по его мнению, является ошибочным подходом. Губернатор призвал к взаимоуважению и подчеркнул значимость мира и стабильности в регионе, отметив, что «России не стоит отвлекаться на внешние провокации».

«Занимайтесь своими делами и не лезьте в наши. Не отвлекайте нас от созидания нашего будущего и будущего наших детей в нашем самом западном регионе Великой России. Так было, есть и будет всегда. И запомните: Россия здесь навсегда. И передайте, кто не знает!» – заключил глава региона.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа выразил недовольство переименованием музея в Калининградской области, заявляя, что город исторически литовский и что «Караляучюс никогда не станет Калининградом».

Слова Науседы о Калининграде как части «Малой Литвы» вызывают обеспокоенность в Москве, поскольку рассматриваются как территориальные притязания, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Спикер МИД Мария Захарова резко отреагировала на заявление президента Литвы, призвав литовских политиков учить историю.