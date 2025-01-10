Желание решить «русский вопрос» с презрением к русскому народу – это заведомо неприемлемая позиция. Даже большевики в свое время были готовы к компромиссам, и Антанта при некоторых условиях была готова их признать, чего не скажешь о ее наследниках.0 комментариев
Захарова назвала Науседу «дурилкой картонной» за заявление о «Малой Литве»
Спикер МИД Мария Захарова резко отреагировала на заявление президента Литвы Гитанаса Науседы, назвавшего Калининград частью «Малой Литвы», призвав литовских политиков учить историю.
В своем Telegram-канале она подвергла критике президента Литвы за его высказывание о Калининграде как части «Малой Литвы».
Захарова назвала его «дурилкой картонной», отметив, что президент Литвы отличился «важными историческими фантазиями». Она подчеркнула, что слова Науседы вызывают у нее недоумение.
Дипломат напомнила, что столица Литвы, Вильнюс, получила свое название благодаря советскому лидеру Иосифу Сталину. Он в 1939 году подписал договор о передаче Литве города Вильно и Виленской области, что стало возможным в результате соглашения о взаимопомощи между СССР и Литвой. Этот исторический факт, по мнению Захаровой, свидетельствует о значении Советского Союза в формировании современной Литвы.
Также Захарова отметила, что крупный литовский порт на Балтике, ныне известный как Клайпеда, был переименован из Мемеля благодаря подвигу Красной армии, и окончательно стал литовским в 1945 году.
Дипломат выразила мнение, что литовским политикам стоит изучить историю и уделить внимание соблюдению прав человека в своей стране.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Литве уже неоднократно возобновлялись призывы пересмотреть статус Калининграда. Кроме того, в 2022 году Литва была готова перекрыть российский транзит в Калининград, но отказалась от этого под давлением Брюсселя.
В Совфеде заявили, что претензии Литвы на Калининград могут привести к очень тяжелым для Вильнюса правовым последствиям.