Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале она подвергла критике президента Литвы за его высказывание о Калининграде как части «Малой Литвы».

Захарова назвала его «дурилкой картонной», отметив, что президент Литвы отличился «важными историческими фантазиями». Она подчеркнула, что слова Науседы вызывают у нее недоумение.

Дипломат напомнила, что столица Литвы, Вильнюс, получила свое название благодаря советскому лидеру Иосифу Сталину. Он в 1939 году подписал договор о передаче Литве города Вильно и Виленской области, что стало возможным в результате соглашения о взаимопомощи между СССР и Литвой. Этот исторический факт, по мнению Захаровой, свидетельствует о значении Советского Союза в формировании современной Литвы.

Также Захарова отметила, что крупный литовский порт на Балтике, ныне известный как Клайпеда, был переименован из Мемеля благодаря подвигу Красной армии, и окончательно стал литовским в 1945 году.

Дипломат выразила мнение, что литовским политикам стоит изучить историю и уделить внимание соблюдению прав человека в своей стране.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Литве уже неоднократно возобновлялись призывы пересмотреть статус Калининграда. Кроме того, в 2022 году Литва была готова перекрыть российский транзит в Калининград, но отказалась от этого под давлением Брюсселя.

В Совфеде заявили, что претензии Литвы на Калининград могут привести к очень тяжелым для Вильнюса правовым последствиям.