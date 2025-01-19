Разведслужбы не нашли доказательств причастности России к повреждении кабелей на Балтике

Tекст: Дмитрий Зубарев

Американские и европейские разведслужбы не смогли обнаружить доказательства участия России в повреждении подводных кабелей на дне Балтийского моря, сообщает ТАСС со ссылкой на The Washington Post. По данным высокопоставленных чиновников из трех стран, участвующих в расследовании, службы безопасности США и Европы начинают полагать, что повреждения стали результатом аварий, а не диверсий.

Официальные лица подчеркнули, что нет свидетельств того, что коммерческие суда намеренно протащили якоря в зонах прохождения подводных кабелей по чьему-либо указанию. Они отметили, что доказательства указывают на аварии, возникшие вследствие неопытности экипажей и недостаточного обслуживания судов. Американские чиновники сослались на «четкие указания» на то, что ущерб подводной инфраструктуре был нанесен случайно.

Европейский чиновник также добавил, что существуют «контрдоказательства», которые отвергают причастность России к данным инцидентам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, НАТО собирается контролировать судоходство на Балтике, что нарушает морское право, Китай предоставил данные для расследования инцидентов с обрывами кабелей в этом регионе, а шведская полиция поднялась на китайское судно в связи с этими обрывами кабелей.