Шведская полиция поднялась на китайское судно в связи с обрывами кабелей в Балтийском море

Tекст: Евгения Караваева

Представители шведской полиции, а также Национальная комиссия по несчастным случаям поднялись на борт китайского сухогруза Yi Peng 3, который стал объектом расследования в связи с обрывом кабелей связи в Балтийском море, передает ТАСС.

Китайские власти проводят расследование на судне и пригласили шведских представителей выступать в качестве наблюдателей. Полиция Швеции не проводит следственных мероприятий на борту корабля.

Инцидент с обрывом кабелей в Балтийском море привел к созданию совместной следственной группы Финляндии, Швеции и Литвы, которая сосредоточилась на выяснении причин повреждения. Кабели, поврежденные 17-18 ноября, связывали Германию с Финляндией и Швецию с Литвой. Китайское судно Yi Peng 3 находилось вблизи обоих мест повреждения, что вызвало подозрения у следователей.

Китайское судно осталось на якоре в международных водах в проливе Каттегатт, находясь под наблюдением ВМС Дании. Инциденты с кабелем были связаны с трубопроводом «Северный поток» и вызвали обеспокоенность среди властей стран региона. Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен подчеркнул, что страны извлекли уроки из прошлых ошибок и готовы принять меры в случае подозрений в причастности к саботажу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Швеция обратилась к китайскому судну с просьбой вернуться в шведские воды для содействия расследованию повреждений подводных оптоволоконных кабелей в Балтийском море в ноябре. Корабли НАТО блокировали китайский сухогруз, подозреваемый в порче кабелей связи на Балтике. В декабре телекоммуникационный кабель, соединяющий Швецию и Финляндию, снова оказался поврежден, что стало вторым инцидентом за последнее время.