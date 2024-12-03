В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни», основываясь на обещаниях главы МИД Украины. Но обе стороны знают, что ничего не изменится. Однако даже декларативную готовность Украины начать поисково-эксгумационные работы на Волыни нынешние польские власти явно надеются использовать в своих политических целях.0 комментариев
Произошел новый разрыв кабеля связи между Швецией и Финляндией
Произошел новый разрыв телекоммуникационного кабеля между Швецией и Финляндией
Телекоммуникационный кабель, соединяющий Швецию и Финляндию, снова оказался поврежден, это стало вторым инцидентом за последнее время, пишет Helsingin Sanomat.
По данным газеты, между Швецией и Финляндией произошел новый разрыв телекоммуникационного кабеля, передает ТАСС.
Представители телекоммуникационных компаний заявили, что в данный момент ведутся работы по обнаружению места разрыва и его последующему ремонту.
Эксперты предполагают, что разрыв кабеля может быть связан с изношенностью кабеля или внешними факторами.
Напомним, это уже второй подобный инцидент за последние несколько недель. В начале ноября стало известно, что шведские власти изучили участие китайского сухогруза Yi Peng 3 в инцидентах с разрывом кабелей между Финляндией и Германией, а также Швецией и Литвой. Сообщалось, что капитан китайского судна Yi Peng 3, гражданин России, подозревается в повреждении подводных кабелей на дне Балтийского моря.
В конце ноября специалисты завершили восстановление телекоммуникационного кабеля в Балтийском море, соединяющего Литву и Швецию.