Произошел новый разрыв кабеля связи между Швецией и Финляндией

Произошел новый разрыв телекоммуникационного кабеля между Швецией и Финляндией

Tекст: Александра Юдина

По данным газеты, между Швецией и Финляндией произошел новый разрыв телекоммуникационного кабеля, передает ТАСС.

Представители телекоммуникационных компаний заявили, что в данный момент ведутся работы по обнаружению места разрыва и его последующему ремонту.

Эксперты предполагают, что разрыв кабеля может быть связан с изношенностью кабеля или внешними факторами.

Напомним, это уже второй подобный инцидент за последние несколько недель. В начале ноября стало известно, что шведские власти изучили участие китайского сухогруза Yi Peng 3 в инцидентах с разрывом кабелей между Финляндией и Германией, а также Швецией и Литвой. Сообщалось, что капитан китайского судна Yi Peng 3, гражданин России, подозревается в повреждении подводных кабелей на дне Балтийского моря.

В конце ноября специалисты завершили восстановление телекоммуникационного кабеля в Балтийском море, соединяющего Литву и Швецию.