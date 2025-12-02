Владелец Zara опроверг возвращение бренда на российский рынок

Tекст: Мария Иванова

Несмотря на официальное заявление испанской Inditex об уходе из страны, одежда Zara снова появилась в продаже в России, сообщает Financial Times.

По данным компании ТВОЕ, ассортимент брендов Inditex, включая Bershka, Massimo Dutti и Stradivarius, поступает в Россию через параллельный импорт и теперь доступен в розничной сети, часть магазинов которой переименована в «Твое и Ко». Сейчас такие товары представлены уже в 19 магазинах по стране, хотя изначально продажи стартовали в девяти точках в сентябре.

В сообщениях Tvoe в социальных сетях отмечалось: «Ассортимент постоянно обновляется. Повод заглядывать чаще, чтобы не пропустить редкие экземпляры».

Одежда снабжена оригинальными бирками Inditex и ценниками в евро. В сентябре компания анонсировала в своем Telegram-канале: «Zara, Oysho, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti теперь с нами в магазинах Твое. Только тсс… это секрет!»

После начала спецоперации на Украине в 2022 году Inditex закрыла свою деятельность в России, на тот момент это был второй по величине рынок группы, а позже объявила о продаже бизнеса. Тем не менее, в сентябре этого года Disco Club подал 18 деклараций о соответствии для различных товаров Inditex, формально легализовав импорт соответствующей продукции.

Товары предполагались для продажи в нескольких странах ЕС, а часть была ввезена из Китая. Примечательно, что сам владелец Disco Club, предприниматель Буркхард Биндер, заявил, что не принимает участия в текущей деятельности компании и не связан с дистрибуцией брендов Inditex.

В Inditex заверили, что не давали Disco Club или Биндеру полномочий действовать от лица компании. Группа известна жестким контролем над цепочкой поставок и работой собственных магазинов. В условиях развития параллельного импорта в России Inditex отказалась комментировать, каким именно образом их товары вновь оказались на рынке страны, подчеркнув, что не контролирует действия третьих лиц.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре коллекции Zara, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti и других брендов Inditex стали доступны российским покупателям в магазинах сети ТВОЕ.

Федеральная служба по интеллектуальной собственности ранее одобрила регистрацию товарного знака испанского холдинга, которому принадлежат Zara и Bershka, по четырем классам МКТУ.

Между тем в апреле суд обязал российскую Zara доплатить 79 млн рублей пошлин.