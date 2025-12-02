Переход России и Китая на взаимный безвизовый режим – это не открытие границ для маленькой или удаленной страны – тут требуется высокая степень взаимного доверия. Признание того, что стратегический курс руководителей важнее даже резонных тревог отдельных ведомств.0 комментариев
Владелец Zara опроверг возвращение бренда на российский рынок
Испанская Inditex, владелец Zara, настаивает, что не возвращалась на российский рынок и не уполномочивала Disco Club продавать свои бренды в стране, пишет Financial Times.
Несмотря на официальное заявление испанской Inditex об уходе из страны, одежда Zara снова появилась в продаже в России, сообщает Financial Times.
По данным компании ТВОЕ, ассортимент брендов Inditex, включая Bershka, Massimo Dutti и Stradivarius, поступает в Россию через параллельный импорт и теперь доступен в розничной сети, часть магазинов которой переименована в «Твое и Ко». Сейчас такие товары представлены уже в 19 магазинах по стране, хотя изначально продажи стартовали в девяти точках в сентябре.
В сообщениях Tvoe в социальных сетях отмечалось: «Ассортимент постоянно обновляется. Повод заглядывать чаще, чтобы не пропустить редкие экземпляры».
Одежда снабжена оригинальными бирками Inditex и ценниками в евро. В сентябре компания анонсировала в своем Telegram-канале: «Zara, Oysho, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti теперь с нами в магазинах Твое. Только тсс… это секрет!»
После начала спецоперации на Украине в 2022 году Inditex закрыла свою деятельность в России, на тот момент это был второй по величине рынок группы, а позже объявила о продаже бизнеса. Тем не менее, в сентябре этого года Disco Club подал 18 деклараций о соответствии для различных товаров Inditex, формально легализовав импорт соответствующей продукции.
Товары предполагались для продажи в нескольких странах ЕС, а часть была ввезена из Китая. Примечательно, что сам владелец Disco Club, предприниматель Буркхард Биндер, заявил, что не принимает участия в текущей деятельности компании и не связан с дистрибуцией брендов Inditex.
В Inditex заверили, что не давали Disco Club или Биндеру полномочий действовать от лица компании. Группа известна жестким контролем над цепочкой поставок и работой собственных магазинов. В условиях развития параллельного импорта в России Inditex отказалась комментировать, каким именно образом их товары вновь оказались на рынке страны, подчеркнув, что не контролирует действия третьих лиц.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре коллекции Zara, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti и других брендов Inditex стали доступны российским покупателям в магазинах сети ТВОЕ.
Федеральная служба по интеллектуальной собственности ранее одобрила регистрацию товарного знака испанского холдинга, которому принадлежат Zara и Bershka, по четырем классам МКТУ.
Между тем в апреле суд обязал российскую Zara доплатить 79 млн рублей пошлин.