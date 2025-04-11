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Суд обязал российскую Zara доплатить 79 млн рублей пошлин
Арбитражный суд удтвердил доплату 79 млн рублей пошлин российской Zara
Арбитражный суд Воронежской области постановил, что АО «Новая мода» должно доплатить 79 млн рублей в бюджет из-за занижения таможенной стоимости товаров при импорте.
Как пишет РИА «Новости», Арбитражный суд Воронежской области оставил в силе решения Воронежской таможни, обязывающие АО «Новая мода» доплатить около 79 млн рублей доначисленных пошлин и налогов. В 2023 году таможня провела проверку сведений в декларациях на ввоз товаров российской «дочкой» Zara в 2020 году и установила занижение таможенной стоимости товаров.
Согласно выводам таможни, в таможенную стоимость включались лицензионные платежи нидерландской ITX Merken за товарный знак, но НДС на эти платежи не учитывался. Также не учитывалось вознаграждение за коммерческое обозначение и другие сервисы – более 103 млн рублей в месяц.
АО «Новая мода» оспорило выводы, утверждая, что эти вознаграждения не должны включаться в таможенную стоимость. Однако суд поддержал таможню, указав, что товары Zara СНГ поставлялись на условиях эксклюзивности, требующих соблюдения «формулы продаж» ITX Merken, включающей лицензии и техническую помощь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бренды Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius планируют возобновить деятельность в России при изменении политической обстановки.
При этом почти половина россиян поддерживают возвращение западных брендов, наибольший интерес вызывает возобновление работы IKEA в России.
В то же время мошенники начали использовать новую схему обмана, представляясь сотрудниками таких компаний, как IKEA, Zara, Bershka и Lush, чтобы получить доступ к личным данным россиян через фальшивые предложения по восстановлению бонусов.