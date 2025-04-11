Суд обязал российскую Zara доплатить 79 млн рублей пошлин

Арбитражный суд удтвердил доплату 79 млн рублей пошлин российской Zara

Tекст: Денис Тельманов

Как пишет РИА «Новости», Арбитражный суд Воронежской области оставил в силе решения Воронежской таможни, обязывающие АО «Новая мода» доплатить около 79 млн рублей доначисленных пошлин и налогов. В 2023 году таможня провела проверку сведений в декларациях на ввоз товаров российской «дочкой» Zara в 2020 году и установила занижение таможенной стоимости товаров.



Согласно выводам таможни, в таможенную стоимость включались лицензионные платежи нидерландской ITX Merken за товарный знак, но НДС на эти платежи не учитывался. Также не учитывалось вознаграждение за коммерческое обозначение и другие сервисы – более 103 млн рублей в месяц.

АО «Новая мода» оспорило выводы, утверждая, что эти вознаграждения не должны включаться в таможенную стоимость. Однако суд поддержал таможню, указав, что товары Zara СНГ поставлялись на условиях эксклюзивности, требующих соблюдения «формулы продаж» ITX Merken, включающей лицензии и техническую помощь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бренды Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius планируют возобновить деятельность в России при изменении политической обстановки.

При этом почти половина россиян поддерживают возвращение западных брендов, наибольший интерес вызывает возобновление работы IKEA в России.

В то же время мошенники начали использовать новую схему обмана, представляясь сотрудниками таких компаний, как IKEA, Zara, Bershka и Lush, чтобы получить доступ к личным данным россиян через фальшивые предложения по восстановлению бонусов.

