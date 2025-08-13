  • Новость часаМИД Эстонии заявил о высылке российского дипломата
    Бандеровский флаг оскорбил Варшаву
    Эксперт объяснил слова Орбана о способности устроить распад Украины за один день
    Стало известно о структуре будущей ПРО США «Золотой купол»
    Умер легендарный полковник КГБ Владимир Зайцев
    Российская армия выбила ВСУ из Колодезей в ДНР
    CNN сообщил о проведении встречи Путина и Трампа на военной базе
    Рар: Европа попытается сорвать поездку Трампа на Аляску
    Минобороны: Власти Украины готовят провокацию перед встречей Путина и Трампа
    Китай ввел санкции против двух европейских банков
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Против ИИ у людей оружия нет

    Те, кто разучились смотреть глубоко – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям. Так Сеть окончательно превращается в помойку.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему Украина не готова к послевоенной реальности

    Страна, вышедшая на Майдан под лозунгами «европейского выбора», рискует превратиться в вечного иждивенца Европы, похоронив под весом своих проблем и саму Европу.

    8 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Разговор непобедимых на краю мира, или Зачем нужны саммиты

    Встреча президентов России и США на Аляске – это начало длинного пути, а не завершение тех потрясений, через которые проходит сейчас человечество. И она имеет фундаментальный смысл для всех нас.

    0 комментариев
    13 августа 2025, 12:48 • Новости дня

    В России заочно осудили грузинского наемника Элисашвили

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Наемник из Грузии Алеко Элисашвили заочно признан виновным в участии в вооруженном конфликте на стороне киевского режима, сообщил Следственный комитет России.

    Суд приговорил его к шести годам колонии строгого режима, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

    По данным следствия, весной 2022 года на Украине Элисашвили вступил в вооруженное формирование, прошел военную подготовку, получил оружие, боеприпасы и иное обеспечение. Он за деньги выполнял приказы командования и участвовал в боевых действиях против российских военных.

    Его также заочно арестовали и объявили в международный розыск.

    В апреле суд ДНР приговорил 27-летнего гражданина Грузии Георгия Гоглидзе к девяти годам лишения свободы за участие в вооруженном конфликте в составе так называемого «Интернационального легиона» на стороне ВСУ.

    В июне вице-полковник Вано Надирадзе, заочно приговоренный в России к 14 годам лишения свободы, скончался в зоне СВО, предположительно, от сердечного приступа.

    12 августа 2025, 21:22 • Новости дня
    Минобороны: Власти Украины готовят провокацию перед встречей Путина и Трампа

    Минобороны: Власти Украины готовят провокацию перед саммитом России и США

    Минобороны: Власти Украины готовят провокацию перед встречей Путина и Трампа
    @ Vladimir Baranov/Globallook Press

    Tекст: Евгения Караваева

    В Чугуев Харьковской области прибыла группа западных журналистов, которых планируют использовать для обвинения российских военных в жертвах среди мирных жителей после провокационного удара, сообщает Минобороны России.

    По данным, полученным из нескольких источников, киевский режим готовит провокацию с целью срыва намеченных на 15 августа российско-американских переговоров, передает российское военное ведомство в своем Telegram-канале. Так, 11 августа СБУ автотранспортом доставила группу иностранных журналистов в Чугуев под видом подготовки репортажей о жизни в прифронтовом городе.

    Планируется, что непосредственно перед саммитом, в пятницу, Вооруженные силы Украины нанесут удар с использованием беспилотников и ракет по жилому кварталу или больнице. Ожидается, что среди мирного населения будет много пострадавших, а западные журналисты должны будут оперативно зафиксировать последствия удара.

    Официальная версия киевского режима предполагает возложение ответственности за происшествие на Вооруженные силы Российской Федерации с целью создания негативного медийного фона и срыва диалога между Россией и США по урегулированию конфликта на Украине. Возможны аналогичные провокации в других населенных пунктах, находящихся под контролем Киева.

    Ранее глава Украины Зеленский заявил, что президент России Владимир Путин и президент Америки Дональд Трамп не примут решения по Украине на Аляске. Напомним, Зеленского решили не приглашать на саммит.

    Белый дом сообщил о планах Трампа встретиться с Путиным тет-а-тет.

    Комментарии (9)
    12 августа 2025, 14:52 • Новости дня
    Польша выслала 57 украинцев за флаги ОУН-УПА на концерте Коржа в Варшаве
    Польша выслала 57 украинцев за флаги ОУН-УПА на концерте Коржа в Варшаве
    @ Sergii Kharchenko/Zuma/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Польши приняли решение депортировать группу иностранцев после демонстрации запрещенной символики на музыкальном мероприятии в Варшаве.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил на заседании правительства, что в отношении 63 человек возбуждены дела о выдворении, передает РИА «Новости». По его словам, 57 из них являются гражданами Украины и шесть – гражданами Белоруссии. Все они должны покинуть территорию Польши добровольно либо под принуждением.

    Туск подчеркнул, что эта мера связана с инцидентом, произошедшим на Национальном стадионе во время концерта белорусского рэпера Макса Коржа. Он отметил, что ситуация, вызвавшая общественное возмущение, считается теперь исчерпанной.

    Напомним, на выступлении Макса Коржа в Варшаве молодые люди размахивали флагом Организации украинских националистов и ее боевого крыла – Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, признаны террористическими и запрещены в России).

    Ранее британского певца Рода Стюарта освистали на концерте за портрет Зеленского.

    Комментарии (8)
    12 августа 2025, 19:09 • Видео
    Прорыв к Доброполью и обвал фронта ВСУ

    Прорыв Вооруженных сил РФ в направлении Доброполья в ДНР и перерезание трасс, критично значимых для снабжения ВСУ, западные СМИ называют «шокирующим». Речь действительно идет о крупном успехе российских войск и о панике в рядах украинских неонацистов.

    Комментарии (0)
    12 августа 2025, 15:48 • Новости дня
    Зеленского решили не приглашать на Аляску

    Tекст: Валерия Городецкая

    Приезд главы киевского режима Владимира Зеленского на Аляску во время проведения саммита России и США не ожидается.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники. «Ожидать его приглашения не стоит», – заявил один из собеседников агентства.

    Другой источник отметил, что Соединенные Штаты не станут препятствовать возможным позитивным результатам переговоров между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом.

    Напомним, Трамп не подтвердил присутствие Зеленского на встрече на Аляске.

    Американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер допустил возможность участия Владимира Зеленского во встрече лидеров.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что не считает продуктивными контакты президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского до саммита Россия – США.

    Комментарии (11)
    13 августа 2025, 07:03 • Новости дня
    Орбан: Венгрия может устроить распад Украины за один день

    Орбан: Венгрия может развалить Украину, перекрыв газ и электричество

    Орбан: Венгрия может устроить распад Украины за один день
    @ Marton Monus/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Венгрия не заинтересована в дестабилизации на украинской территории, хотя может развалить киевский режим за один день, поскольку Украина зависит от венгерских энергоресурсов, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.

    «Мы могли бы устроить распад Украины за один день. За один-единственный день. Только это не в наших интересах. В конце концов, Украина получает из Венгрии значительную часть электроэнергии и газа», – заявил Орбан в интервью порталу Patriota, передает РИА «Новости».

    По его словам, в случае аварии Украина может встать, однако при этом Киев все равно ведет себя неуважительно по отношению к Будапешту.

    При этом украинское руководство знает, что Венгрии не нужен подрыв украинской безопасности, так как это приведет к росту террористической угрозы и ухудшению положения венгерского национального меньшинства в Закарпатье.

    Орбан заявил, что Венгрии нужна стабильная и функционирующая Украина.

    Вместе с тем Будапешт не желает находиться в одном союзе с Киевом и не поддерживает членство Украины ни в ЕС, ни в НАТО, так как это приведет к постоянным конфликтам интересов и негативно скажется на Венгрии.

    До этого Орбан говорил, что киевский режим уже не способен самостоятельно определять свою судьбу из-за поражения в конфликте с Россией.

    Также венгерский премьер призывал провести саммит ведущих стран ЕС с Россией. Кроме того, он отказывался подписывать заявление лидеров ЕС по Украине.

    Комментарии (5)
    12 августа 2025, 16:59 • Новости дня
    На Украине допустили вывод ВСУ из ДНР

    Украинский политтехнолог допустил вывод войск Киева из ДНР

    На Украине допустили вывод ВСУ из ДНР
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинское руководство рассматривает вариант вывода войск с территории ДНР из-за опасений потерять поддержку Вашингтона и усиления давления со стороны США.

    Об этом сообщило украинское издание «Страна» со ссылкой на политтехнолога, работавшего с офисом Владимира Зеленского, передает ТАСС. Сообщается, что Киев может согласиться на вывод войск с территории ДНР, чтобы избежать потери американской поддержки.

    По данным издания, Зеленский сейчас стремится убедить американского президента не настаивать на условиях, предполагающих вывод украинских военных из Донбасса, и вернуться к прежней идее перемирия по текущей линии фронта.

    «Я не уверен, что будет бунт и «майдан», если отдать полностью Донецкую область, а взамен Украина получит прекращение войны и мобилизации/бусификации. Да, будет много обвинений в капитуляции. Но они будут в большей степени рассчитаны на будущие выборы», – сказал собеседник издания.

    Эксперты считают, что согласие на вывод войск станет для Зеленского «политическим самоубийством», приведет к акциям протеста и вероятной отставке.

    Собеседник издания отметил, что отказ от предложения Трампа может привести к прекращению помощи США, а это усугубит ситуацию на фронте. Окончательное решение, по его словам, будет приниматься в офисе Зеленского после оценки рисков и возможностей и в зависимости от того, насколько жестко американские власти будут настаивать на своих требованиях.

    Напомним, Трамп выразил обеспокоенность позицией Владимира Зеленского по вопросам территориального обмена. Ранее Трамп заявил о возможном обмене территориями при разрешении конфликта на Украине.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украине придется пойти на территориальные уступки для урегулирования конфликта.

    Комментарии (15)
    12 августа 2025, 18:44 • Новости дня
    Украинские войска подожгли траву вокруг ЗАЭС

    Губернатор Балицкий: ВСУ обстреляли территорию возле Запорожской АЭС

    Украинские войска подожгли траву вокруг ЗАЭС
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Войска Украины нанесли удар по территории около Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), в результате чего произошло возгорание сухой травы и растительности.

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об инциденте в своем Telegram-канале.

    «Противник осуществил попытку обстрела территории вблизи Запорожской АЭС. В результате произошло возгорание сухой растительности, что вызвало задымление вокруг станции. На месте работают сотрудники МЧС, ведется ликвидация очагов возгорания», – написал он.

    Ранее на ЗАЭС заявили о критической ситуации из-за обстрелов ВСУ.

    На прошлой неделе в результате артиллерийского удара по территории ЗАЭС были повреждены окна в зданиях. Директор ЗАЭС заявил о намерении уведомить МАГАТЭ об ударе ВСУ.

    Комментарии (10)
    13 августа 2025, 07:16 • Новости дня
    Правящая партия Грузии использовала кадры разрухи на Украине для предвыборного ролика
    Правящая партия Грузии использовала кадры разрухи на Украине для предвыборного ролика
    @ Georgian Dream

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» разместила очередной предвыборный ролик с кадрами военных разрушений на Украине и лозунгом о мире.

    Видео опубликовано на официальной странице партии в соцсетях, передает РИА «Новости».

    В ролике левая часть экрана занята черно-белыми кадрами разрушенных украинских городов с надписью «Нет войне», а правая – цветными изображениями грузинских достопримечательностей с призывом «Выбирай мир». В описании к видео добавлен слоган «Мир Грузии – больше жизни Тбилиси».

    Выборы в органы местного самоуправления в Грузии назначены на 4 октября.

    В 2024 году аналогичную кампанию с похожими образами и лозунгами «Грузинская мечта» проводила перед парламентскими выборами. Тогда в ролике также использовались черно-белые изображения Украины и контрастирующие с ними мирные виды Грузии.

    В феврале грузинский премьер Ираклий Кобахидзе заявлял, что власти Грузии не допустят «украинизации страны», чего продолжают добиваться определенные силы, и отмечал, что в стране не будет «майдана» по украинскому сценарию.

    Также он отмечал, что устроенный на Украине в 2014 году государственный переворот был «искусственным».

    Комментарии (0)
    13 августа 2025, 10:00 • Новости дня
    ФСБ задержала украинского агента за подготовку диверсии на Транссибе
    ФСБ задержала украинского агента за подготовку диверсии на Транссибе
    @ Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на Транссибирской магистрали, они задержали пособника киевского режима, он собирался совершить там несколько поджогов, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.

    Юноша 2006 года рождения вступил в террористическую организацию, которую курируют украинские спецслужбы, и получил задание выехать в зону спецоперации для перехода на сторону противника, указало ведомство, передает РИА «Новости».

    По указанию куратора задержанный наносил проукраинские надписи и планировал поджоги релейных шкафов Транссиба для блокировки грузоперевозок. Ему поставили задачу – отправиться в Москву для оформления контракта на военную службу и последующего перехода на сторону ВСУ.

    Подозреваемого задержали, когда он пытался въехать в Московский регион. Возбуждено уголовное дело по статьям об участии в террористической организации и государственной измене.

    Его арестовали. Теперь юноше грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

    Во вторник ФСБ задержала подозреваемого в попытке убийства чиновника Минобороны. Это мужчина с гражданством Украины и России.

    В среду ФСБ задержала 19-летнего жителя Кировской области, планировавшего подписать контракт для участия в СВО, а потом перейти на сторону Украины.

    Комментарии (5)
    13 августа 2025, 08:17 • Новости дня
    ВСУ начали перегруппировку для подготовки атаки в Сумской области

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ проводят перегруппировку и восстанавливают боеспособность штурмовых групп, готовясь к возобновлению атак, сообщили в российских силовых структурах.

    По словам силовиков, ВСУ проводят перегруппировку и восстанавливают боеспособность штурмовых групп в Сумской области, готовясь к возобновлению атак, передает РИА «Новости».

    По данным источника, в течение последних суток наблюдалось снижение интенсивности боевых действий на сумском направлении. Исключением стали бои в районе населенного пункта Юнаковка, где столкновения сохраняются.

    Ранее десантники ВСУ отказались выходить на позиции под Сумами.

    В Сумской области продолжается усиление систем ПВО, однако один из зенитных комплексов ВСУ под Ворожбой был уничтожен российскими войсками.

    Российская группировка «Север» заняла новые позиции в Харьковской и Сумской областях.

    Комментарии (0)
    13 августа 2025, 05:31 • Новости дня
    WSJ сообщила о росте недовольства в армии Украины

    WSJ: В украинской армии усилилось недовольство из-за командования

    Tекст: Денис Тельманов

    В рядах украинской армии наблюдается усиление недовольства из-за повторяющихся приказов генералов, влекущих значительные потери среди солдат.

    Рост недовольства среди украинских военных связан с возвращением к жесткому централизованному командованию, сообщает газета The Wall Street Journal. По данным газеты, военные выражают недовольство приказами, которые не дают проявлять инициативу и приводят к излишним жертвам.

    Офицеры отмечают, что генералы требуют повторных лобовых атак с низкой вероятностью успеха, а обращения подразделений с просьбой об отступлении игнорируются.

    Издание приводит пример капитана ВСУ, который публично через соцсеть Facebook (запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской Meta) раскритиковал командование после тяжелых потерь батальона. По его словам, в армии «царит страх перед генералами». В ответ на это заявление военное руководство обвинило его в нарушении дисциплины.

    Такой стиль руководства, по оценке WSJ, приводит к нехватке личного состава, особенно в пехотных подразделениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в украинской армии отмечен рост недовольства вручением наград тыловым и штабным сотрудникам вместо участников боевых действий.

    Кадры силовой мобилизации на Украине свидетельствуют, что многие жители страны воспринимают призыв в армию как смертный приговор.

    На Украине проходят массовые акции протеста против отмены независимости Национального антикоррупционного бюро.

    Комментарии (2)
    13 августа 2025, 12:02 • Новости дня
    Эксперт объяснил слова Орбана о способности устроить распад Украины за один день

    Экономист Лизан: Орбан использует зависимость Украины от Венгрии для давления на ЕС

    Эксперт объяснил слова Орбана о способности устроить распад Украины за один день
    @ SADAK SOUICI/EPA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Киев критически зависит от Венгрии по вопросам газа и электричества. Будапешт использует этот фактор для давления на Брюссель в рамках отстаивания своих политических и энергетических интересов, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее венгерский премьер Виктор Орбан пригрозил «привести Украину к распаду за один день».

    «Украина получает от Венгрии и Словакии около половины перетока электроэнергии. Раньше эта зависимость была еще сильнее, но сейчас Киев улучшил ситуацию с маневровыми мощностями и газовыми электростанциями, которые дают в совокупности примерно 900 мВт. Остальную часть украинская сторона получает от Румынии и Польши», – пояснил экономист Иван Лизан.

    «Если переток электричества со стороны Венгрии прекратится, то украинские власти снова введут многочасовые отключения для населения, а сами будут просить Еврокомиссию надавить на венгерскую сторону. С газом ситуация еще хуже – тут зависимость Киева от Будапешта и Братиславы критическая. Она колеблется в диапазоне от 50% до почти 100%. На Украине сейчас минимальная за 12 лет наполненность подземных хранилищ», – продолжил он.

    Тем не менее аналитик сомневается, что Орбан в координации со словацким коллегой Робертом Фицо всерьез намерен прекратить поступление на Украину электричества и газа. «Будапешт не будет настолько сильно ссориться с Брюсселем. Он хочет лишь предупредить евробюрократию о том, что не надо снова вставать на сторону Киева, как это было, когда украинская сторона перекрыла переток нефти в Венгрию. Кроме того, заявление Орбана может являться и предупреждением Киеву, чтобы украинские военные не били по мощностям и инфраструктуре, касающимся венгерских интересов», – заключил Лизан.

    Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан указал на зависимость Киева от венгерских энергоресурсов: электричества и газа. «Мы могли бы привести Украину к распаду за один день, но это не в наших интересах. Украина получает из Венгрии значительную часть электроэнергии и газа. Если случится авария, упадет несколько столбов или порвется пара проводов, Украина встанет», – подчеркнул он.

    По словам политика, Будапешт поддерживает стабилизацию ситуации на Украине, поскольку ее ухудшение грозит ростом терроризма и утяжелением жизни венгров в Закарпатье. Венгрия выступает против членства Украины в ЕС и НАТО, так как это приведет к конфликту интересов, добавил политик. При этом Киев использует неуважительную риторику в отношении венгерских властей, посетовал Орбан.

    Он также осудил недавнее совместное заявление стран ЕС, в котором подтверждается углубление интеграции Киева с Брюсселем и говорится, что Украина должна сама выбирать свое будущее – в контексте намеченной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

    «Мы ведем себя так, как будто это противостояние будет бесконечным. Но украинцы уже проиграли, а Россия выиграла. Вопрос только в том, когда и при каких обстоятельствах Запад, стоящий за украинцами, это признает, и к чему это приведет», – сказал Орбан.

    Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал Украину нецивилизованной страной, осудив действия Киева в связи с гибелью закарпатского венгра, подвергнутого насильственной мобилизации и избиению. Украинцам не стоит рассчитывать на членство в Евросоюзе, заявил дипломат.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Украина впервые договорилась о закупке газа у Азербайджана, но по происхождению это все равно по большей части российское топливо.

    Комментарии (0)
    12 августа 2025, 17:46 • Новости дня
    Зеленский: Путин и Трамп не примут решения по Украине на Аляске

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча президентов России и США на Аляске не приведет к каким-либо решениям по ситуации на Украине, так как представители Киева не будут участвовать в переговорах.

    По его мнению, встреча Путина и Трампа будет иметь значение только для двусторонних отношений Москвы и Вашингтона, пишет издание «Страна».

    «Верю, что президент США это понимает», – заявил Зеленский.

    Он также заявил, что обсуждается организация трехсторонней встречи с участием лидеров России, США и Украины.

    Напомним, Зеленского решили не приглашать на Аляску.

    Ранее корреспонденты посетили отель Alyeska Resort в городке Гирдвуд на Аляске, где, как пишут СМИ, может пройти встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

    Комментарии (6)
    12 августа 2025, 14:50 • Новости дня
    Рожин назвал последствия прорыва российских войск в районе Доброполья

    Рожин: Прорыв ВС России в районе Доброполья ставит под угрозу логистику ВСУ на Краматорском и Красноармейском участках

    Рожин назвал последствия прорыва российских войск в районе Доброполья
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Прорыв восточнее Доброполья создает для ВСУ риск выхода российских войск непосредственно к населенному пункту, а также ставит под угрозу логистику на этом участке и в районе Краматорска. Для ВС России успех открывает новые возможности в Красноармейской агломерации, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин.

    «Наши войска нащупали пробелы в обороне противника, начали заводить в тыл ДРГ, нарушив тем самым целостность фланга ВСУ. Благодаря этому маневру нам удалось просочиться более чем на десять км в глубину восточнее Доброполья», – объясняет военный аналитик Борис Рожин.

    «Это создало для противоборствующей стороны угрозу нашего выхода непосредственно к Доброполью и окружению противника в районе Шахово. Также в зоне риска оказалась трасса Доброполье – Краматорск и дороги, которые проходят через Гришино в направлении Красноармейска (Покровск)», – перечисляет спикер.

    По его мнению, если ВС России смогут накопить силы на образовавшемся выступе, для ВСУ это обернется серьезными последствиями. «Прорыв коснется не только Красноармейской агломерации, но и логистики в районе Доброполья в направлении Краматорска», – поясняет собеседник.

    «Впрочем, противник явно сейчас будет принимать контрмеры, чтобы не допустить развития самых негативных сценариев. Ведь потеря трассы Доброполье – Краматорск и дороги через Гришино будет означать для ВСУ полное обрушение логистики Красноармейской группировки, равно как и создаст трудности с логистикой непосредственно в районе Краматорска», – продолжает аналитик.

    В заключении Рожин указал, что если ВС России удастся в полной мере воспользоваться сложившимся преимуществом, то противнику придется покинуть Красноармейскую агломерацию. «Если же ВСУ не смогут защищать Доброполье, то оно окажется под нашим контролем даже раньше, чем сам Красноармейск», – резюмировал он.

    Ранее украинское издание «Страна» сообщило, что зафиксировано продвижение российских войск восточнее Доброполья и на север от Покровска. По данным СМИ, прорыв совершен на глубину более 11 км. Российские силы вошли в Кучерев Яр и Золотой Колодец, где проводят накопление для дальнейших операций и закрепляются в Веселом.

    Одновременно российские подразделения продвигаются к трассе Доброполье – Краматорск, занимая Нововодяное и Петровку. Украинские источники пишут, что трасса Доброполье – Краматорск уже перерезана.

    Положение осложняется нехваткой украинских резервов и недостаточным укомплектованием новых укреплений в районе Золотого Колодца и Шахового, которые могут быть заняты российской армией. Украинские военные эксперты не исключают, что в такой ситуации «Доброполье упадет быстрее Покровска».

    Военный эксперт, автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев подчеркнул, что прорыв произошел в неожиданном для ВСУ месте, а оборона дронами украинской стороны быстро теряет эффективность при увеличении глубины наступления. По его словам, подобные атаки на нескольких участках фронта способны вызвать коллапс обороны ВСУ из-за нехватки резервов.

    Ранее сообщалось, что российские силы в районе Красноармейска продвинулись более чем на 18 километров в сторону города, что позволяет перерезать важную линию снабжения украинских войск. В районе Красноармейска бойцы ВС России с севера берут украинские подразделения в оперативное окружение, усложняя снабжение войск Киева на этом направлении.

    Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, как ВС России удалось достичь успехов в районе Доброполья и какое значение имеет происходящее для хода всей СВО.

    Комментарии (0)
    12 августа 2025, 14:09 • Новости дня
    СБУ задержала двух священников УПЦ в Одессе за «поддержку России»

    СБУ задержала двух священников УПЦ в Одессе за поддержку России

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Одессе задержаны два священнослужителя канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

    В сообщении службы безопасности Украины (СБУ) говорится, что один из задержанных, 58-летний священник храма Одесской епархии, во время бесед с прихожанами «героизировал россиян» и якобы «оскорблял религиозные убеждения других конфессий», передает ТАСС.

    Вторым задержанным стал 44-летний протоиерей УПЦ, которого СБУ обвиняет в «оправдании ударов по инфраструктуре Украины» во время проповедей.

    Обоим священникам предъявлены обвинения в «оправдании действий России» и «нарушении равноправия граждан в зависимости от религиозных убеждений». Им грозит до восьми лет тюрьмы и конфискация имущества.

    В СБУ считают, что священники распространяли «пророссийские взгляды» и «поддерживали действия России» в ходе общения с прихожанами.

    В июле Украины потребовали от УПЦ порвать связи с Русской православной церковью.

    Ранее в Ровенской области Украины настоятеля храма святой Параскевы канонической Украинской православной церкви Александра Жука задержали сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата).

    До этого настоятеля Почаевского Свято-Духовского монастыря-скита канонической УПЦ архимандрита Пафнутия также мобилизовали в ВСУ.

    Комментарии (0)
    13 августа 2025, 11:25 • Новости дня
    AP: Зеленский приедет в Берлин в среду для участия в звонке европейских лидеров Трампу
    AP: Зеленский приедет в Берлин в среду для участия в звонке европейских лидеров Трампу
    @ Kira Hofmann/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В преддверии саммита Дональда Трампа и Владимира Путина президент Украины Владимир Зеленский в среду проведет переговоры в Берлине с канцлером Фридрихом Мерцем и европейскими лидерами, сосредоточив внимание на вопросах поддержки Киева и будущих гарантий безопасности.

    Президент Украины Владимир Зеленский в среду посетит Берлин для переговоров с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и лидерами Европы и США, сообщает AP.

    Визит состоится накануне саммита президентов Дональда Трампа и Владимира Путина, участие в котором представители европейских и украинских властей не примут.

    Мерц организует серию виртуальных встреч, чтобы, как отмечается, «голос европейских и украинских лидеров был услышан» до проведения важного саммита. Сначала Зеленский встретится с европейскими лидерами, после чего примерно через час проведет виртуальные переговоры с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

    В заключение состоится еще одна видеоконференция с участием стран «коалиции желающих» – государств, которые готовы участвовать в поддержании будущего мирного соглашения между Москвой и Киевом. Ранее Мерц пообещал помочь Украине в разработке собственных дальнобойных ракетных систем, не ограниченных западными условиями по применению и выбору целей.

    В последний раз Зеленский посещал Берлин в конце мая. Трамп накануне заявил, что намерен выяснить, насколько серьезно президент России Владимир Путин настроен на завершение конфликта, назвав предстоящий саммит «ознакомительной встречей» для оценки намерений российской стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны БРИКС выразили поддержку России и Владимиру Путину перед предстоящей встречей с Дональдом Трампом на Аляске. Дональд Трамп отказался подтвердить участие Владимира Зеленского в переговорах на Аляске. Трамп также заявил, что встреча с Путиным на Аляске станет предварительным этапом диалога между Москвой и Вашингтоном.

    Комментарии (7)
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации