Почему европейцы так боятся России, почему готовы так самозабвенно верить любой, даже самой нелепой лжи о нас? Наверное, потому что они десятилетиями, если не веками, внушали себе, что Россия – страна тюрем, пыток и палачей. Западный человек накачан этим до судорог и липкого ночного пота.0 комментариев
Умер заочно приговоренный Россией командир грузинских наемников на Украине
Вице-полковник Вано Надирадзе, ранее заочно приговоренный в России к 14 годам лишения свободы, скончался в зоне СВО, предположительно, от сердечного приступа, сообщили грузинские СМИ в понедельник, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Надирадзе возглавлял грузинский отряд в составе сил специальных назначений ВСУ, он воевал за Украину с самого начала СВО.
Надирадзе находился в оппозиции к грузинским властям, регулярно публично оскорблял их, желал смерти руководителям Грузии.
На Украине погибло до 60 грузинских наемников.
В ноябре прошлого года создатель «Грузинского национального легиона» (формирование признано террористическим и запрещено в России) Ушанги (Мамука) Мамулашвили был заочно приговорен судом к 23 годам лишения свободы за наемничество, возбуждение ненависти и распространение ложной информации об использовании российских Вооруженных сил.
Суд тогда также определил меры наказания для еще трех его сообщников-наемников: Вано Надирадзе, Гиорги Руситашвили и Нодара Петриашвили, каждому из которых назначено 14 лет заключения.