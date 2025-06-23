Умер заочно приговоренный Россией командир грузинских наемников на Украине

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Надирадзе возглавлял грузинский отряд в составе сил специальных назначений ВСУ, он воевал за Украину с самого начала СВО.

Надирадзе находился в оппозиции к грузинским властям, регулярно публично оскорблял их, желал смерти руководителям Грузии.

На Украине погибло до 60 грузинских наемников.

В ноябре прошлого года создатель «Грузинского национального легиона» (формирование признано террористическим и запрещено в России) Ушанги (Мамука) Мамулашвили был заочно приговорен судом к 23 годам лишения свободы за наемничество, возбуждение ненависти и распространение ложной информации об использовании российских Вооруженных сил.

Суд тогда также определил меры наказания для еще трех его сообщников-наемников: Вано Надирадзе, Гиорги Руситашвили и Нодара Петриашвили, каждому из которых назначено 14 лет заключения.



