Суд утвердил заочный приговор двум грузинским наемникам за вторжение в Курскую область

Tекст: Алексей Дегтярев

Суд признал законными приговоры гражданам Грузии Ладо Гамсахурдии и Алекси Бибичадзе по делу о вторжении в Курскую область, передает РИА «Новости».

Весной Второй западный окружной военный суд заочно приговорил их к 25 годам лишения свободы.

По данным Генпрокуратуры, Гамсахурдия возглавлял вооруженное формирование «Кавказский легион» и в августе-сентябре 2024 года руководил вторжением на территорию Курской области, нарушая суверенитет России. Он уже был осужден в России за вербовку и участие в качестве наемника в вооруженном конфликте.

Бибичадзе, как уточнили в ведомстве, до июня 2024 года прибыл на Украину, где вступил в тот же «Кавказский легион» ради денежного вознаграждения и участвовал в боевых действиях против российских военных, в том числе в Курской области.

Следствие установило, что оба совершали вооруженные нападения на населенные пункты Курской области, обстреливали российских военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, гражданские дома и инфраструктуру, создавая угрозу для мирных жителей.

В апелляционном решении отмечается, что их действия квалифицированы как совершение теракта группой лиц по предварительному сговору с тяжкими последствиями.

В апреле суд Донецкой народной республики приговорил 27-летнего гражданина Грузии Георгия Гоглидзе к девяти годам лишения свободы за участие в вооруженном конфликте в составе так называемого «Интернационального легиона» на стороне ВСУ.