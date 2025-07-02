Основание Владивостока связано с соперничеством России не с Востоком, как может показаться, а с Западом. Еще во время Крымской войны 1853-1856 годов (которая шла и на Тихом океане тоже) берега Приморья наперегонки ощупывали англичане и французы.0 комментариев
Суд утвердил заочный приговор двум грузинским наемникам за вторжение в Курскую область
Апелляционный военный суд признал законными заочные приговоры грузинским наемникам, участвовавшим во вторжении и террористических актах в Курской области.
Суд признал законными приговоры гражданам Грузии Ладо Гамсахурдии и Алекси Бибичадзе по делу о вторжении в Курскую область, передает РИА «Новости».
Весной Второй западный окружной военный суд заочно приговорил их к 25 годам лишения свободы.
По данным Генпрокуратуры, Гамсахурдия возглавлял вооруженное формирование «Кавказский легион» и в августе-сентябре 2024 года руководил вторжением на территорию Курской области, нарушая суверенитет России. Он уже был осужден в России за вербовку и участие в качестве наемника в вооруженном конфликте.
Бибичадзе, как уточнили в ведомстве, до июня 2024 года прибыл на Украину, где вступил в тот же «Кавказский легион» ради денежного вознаграждения и участвовал в боевых действиях против российских военных, в том числе в Курской области.
Следствие установило, что оба совершали вооруженные нападения на населенные пункты Курской области, обстреливали российских военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, гражданские дома и инфраструктуру, создавая угрозу для мирных жителей.
В апелляционном решении отмечается, что их действия квалифицированы как совершение теракта группой лиц по предварительному сговору с тяжкими последствиями.
В апреле суд Донецкой народной республики приговорил 27-летнего гражданина Грузии Георгия Гоглидзе к девяти годам лишения свободы за участие в вооруженном конфликте в составе так называемого «Интернационального легиона» на стороне ВСУ.