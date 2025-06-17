Израиль пригрозил лидеру Ирана судьбой Саддама Хусейна

Глава Минобороны Израиля Кац пригрозил лидеру Ирана Хаменеи судьбой Хусейна

Tекст: Валерия Городецкая

По словам Каца, слова которого приводит портал Ynet, иранский лидер причастен к атакам на мирных граждан Израиля и запускам ракет по их территории, передает ТАСС.

Кац также выступил с предупреждением в адрес Хаменеи, призвав его вспомнить судьбу бывшего иракского президента Саддама Хусейна, который был захвачен и казнен после вторжения коалиции во главе с США.

«Я предостерегаю иранского диктатора от продолжения совершения военных преступлений и запуска ракет по израильским мирным гражданам. Ему стоит помнить о том, что случилось с диктатором в соседней с Ираном стране, который пошел против Государства Израиль по этому же пути», – заявил министр по итогам оперативного совещания.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не исключает сценария, при котором предпримет попытку ликвидировать верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Агентство Reuters писало, что президент США Дональд Трамп в последние дни наложил вето на израильский план по убийству верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.