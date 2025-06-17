Европейским глобалистам, которые обязали балканских лидеров принять участие в Одесском саммите, важны не ситуативные интересы Санду и Зеленского, они строят долгосрочные программы по сдерживанию России.0 комментариев
Израиль пригрозил лидеру Ирана судьбой Саддама Хусейна
Глава Минобороны Израиля Кац пригрозил лидеру Ирана Хаменеи судьбой Хусейна
Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что аятолла Али Хаменеи «совершает военные преступления» и напомнил ему о судьбе Саддама Хусейна.
По словам Каца, слова которого приводит портал Ynet, иранский лидер причастен к атакам на мирных граждан Израиля и запускам ракет по их территории, передает ТАСС.
Кац также выступил с предупреждением в адрес Хаменеи, призвав его вспомнить судьбу бывшего иракского президента Саддама Хусейна, который был захвачен и казнен после вторжения коалиции во главе с США.
«Я предостерегаю иранского диктатора от продолжения совершения военных преступлений и запуска ракет по израильским мирным гражданам. Ему стоит помнить о том, что случилось с диктатором в соседней с Ираном стране, который пошел против Государства Израиль по этому же пути», – заявил министр по итогам оперативного совещания.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не исключает сценария, при котором предпримет попытку ликвидировать верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
Агентство Reuters писало, что президент США Дональд Трамп в последние дни наложил вето на израильский план по убийству верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.