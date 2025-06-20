Иран выразил готовность вести переговоры по ядерной программе при условии

Tекст: Ирма Каплан

Министр иностранных дел Ирана заявил, что Тегеран готов рассмотреть возможность дипломатии «после того, как агрессия будет остановлена и агрессор понесет ответственность за совершенные им преступления», после переговоров со своими европейскими коллегами в пятницу, пишет Financial Times (FT).

«Оборонный потенциал Ирана не подлежит обсуждению», – заявил Аббас Арагчи.

Он добавил, что Иран поддерживает продолжение переговоров с Группой E3 и ЕС, и выразил «готовность» Тегерана к новой встрече в «ближайшем будущем».

Министерство иностранных дел Ирана выразило готовность продолжить обсуждение своей ядерной программы и других вопросов, в том числе с США,

FT также привела слова представителей Франции и Германии по итогам переговоров с иранской стороной.

«Сегодняшний положительный результат заключается в том, что мы уходим с чувством, что иранская сторона в целом готова продолжать обсуждение всех важных вопросов», – сказал министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в пятницу по итогам встречи в Женеве с коллегами из Великобритании, Франции, Германии, Ирана и верховным представителем ЕС.

Жан-Ноэль Барро, министр иностранных дел Франции, заявил, что его иранский коллега выразил готовность продолжить обсуждение ядерной программы Исламской Республики.

«Мы ожидаем от Ирана открытости для обсуждения, в том числе с США, чтобы прийти к разрешению кризиса путём диалога», – сказал Барро.

Напомним, New York Times сообщала, что в пятницу министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи встретится с главными дипломатами Великобритании, Франции и Германии в Женеве, чтобы попытаться предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта между Ираном и Израилем.

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Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Париж объявил о планах выдвинуть совместную с европейскими партнерами инициативу по урегулированию кризиса между Израилем и Ираном в ближайшие дни.

Президент США Дональд Трамп опубликовал пост, в котором дал понять, что бывший президент Барак Обама должен нести ответственность за развитие ядерной программы Ирана.

Нацразведка США не обнаружила признаков создания Ираном ядерного оружия.

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