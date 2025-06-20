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    Всё, что нам нужно – это не упускать из виду наши цели на Украине. Ведь если мы откажемся от стремления вернуться в Киев, Харьков, Одессу как в свои родные места, значительная часть смысла нашего исторического существования будет утрачена.

    4 комментария
    Александр Тимохин Александр Тимохин Кто и почему победит в войне Израиля и Ирана

    Через несколько дней после нападения Израиля на Иран становится ясно, за счет чего первые израильские удары стали столь эффективными. С другой стороны, военная мощь Ирана не сломлена, а Израиль сам ежедневно подвергается ракетным атакам. Что и почему способно стать решающим фактором в военном противостоянии этих держав?

    15 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков В иранской развилке Израиль не может, США не хотят

    У американцев пока нет тех, на кого можно в случае смены режима «оставить власть в Тегеране». А без таких – пусть не легитимных, но хотя бы способных к реальному управлению – сменщиков в стране может наступить хаос.

    10 комментариев
    20 июня 2025, 22:50 • Новости дня

    Иран выразил готовность вести переговоры по ядерной программе при условии

    Tекст: Ирма Каплан

    Министерство иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил после переговоров с европейскими коллегами о том, что дипломатия по вопросу ядерной программы возможна, если «агрессор» будет привлечен к ответственности за совершенные преступления, пишет FT.

    Министр иностранных дел Ирана заявил, что Тегеран готов рассмотреть возможность дипломатии «после того, как агрессия будет остановлена и агрессор понесет ответственность за совершенные им преступления», после переговоров со своими европейскими коллегами в пятницу, пишет Financial Times (FT).

    «Оборонный потенциал Ирана не подлежит обсуждению», – заявил Аббас Арагчи.

    Он добавил, что Иран поддерживает продолжение переговоров с Группой E3 и ЕС, и выразил «готовность» Тегерана к новой встрече в «ближайшем будущем».

    Министерство иностранных дел Ирана выразило готовность продолжить обсуждение своей ядерной программы и других вопросов, в том числе с США,

    FT также привела слова представителей Франции и Германии по итогам переговоров с иранской стороной.

    «Сегодняшний положительный результат заключается в том, что мы уходим с чувством, что иранская сторона в целом готова продолжать обсуждение всех важных вопросов», – сказал министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в пятницу по итогам встречи в Женеве с коллегами из Великобритании, Франции, Германии, Ирана и верховным представителем ЕС.

    Жан-Ноэль Барро, министр иностранных дел Франции, заявил, что его иранский коллега выразил готовность продолжить обсуждение ядерной программы Исламской Республики.

    «Мы ожидаем от Ирана открытости для обсуждения, в том числе с США, чтобы прийти к разрешению кризиса путём диалога», – сказал Барро.

    Напомним, New York Times сообщала, что в пятницу министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи встретится с главными дипломатами Великобритании, Франции и Германии в Женеве, чтобы попытаться предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта между Ираном и Израилем.

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    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Париж объявил о планах выдвинуть совместную с европейскими партнерами инициативу по урегулированию кризиса между Израилем и Ираном в ближайшие дни.

    Президент США Дональд Трамп опубликовал пост, в котором дал понять, что бывший президент Барак Обама должен нести ответственность за развитие ядерной программы Ирана.

    Нацразведка США не обнаружила признаков создания Ираном ядерного оружия.

    Президент России Владимир Путин заявил, что нужно обеспечить как интересы Ирана, включая мирную атомную деятельность, так и интересы Израиля с точки зрения безусловной безопасности еврейского государства.

      20 июня 2025, 08:26 • Новости дня
      Кремль назвал катастрофой возможный тактический ядерный удар США по Ирану
      Кремль назвал катастрофой возможный тактический ядерный удар США по Ирану
      @ McPHOTO/M.xGannx/imago-images.de/Global Look Press

      Tекст: Дарья Григоренко

      Сообщения о возможном применении США тактического ядерного оружия против Ирана являются спекуляциями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, добавив, что такое развитие событий было бы катастрофическим.

      Песков подчеркнул: «Много сейчас спекуляций. Такое развитие событий было бы катастрофическим, но спекуляций такое количество, что на самом деле их комментировать невозможно». Представитель Кремля отметил, что не считает возможным давать оценку этим публикациям из-за их численности и недостоверности, передает ТАСС.

      Поводом для комментария Пескова стала информация, озвученная журналисткой телеканала Fox News Джеки Хайнрик. Она сообщила, что Вашингтон не исключает применение тактического ядерного оружия для удара по иранскому подземному объекту по обогащению урана в Фордо.

      Ранее сообщалось, что национальная разведка США не располагает доказательствами того, что Иран работает над созданием ядерного оружия.

      В среду Washington Post сообщал, что президент США Дональд Трамп обсуждал вероятность вступления страны в войну против Ирана на фоне угрозы масштабного конфликта.

      Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Тегеран предложил странам Персидского залива убедить Дональда Трампа повлиять на Израиль ради немедленного прекращения огня в обмен на уступки в ядерных переговорах. Трамп призвал Иран и Израиль заключить соглашение ради мира и выступил против втягивания США в конфликт Израиля и Ирана.

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      20 июня 2025, 00:25 • Новости дня
      Россия без украинского транзита сохранила объем поставок газа в ЕС
      Россия без украинского транзита сохранила объем поставок газа в ЕС
      @ kremlin.ru

      Tекст: Антон Антонов

      После прекращения транзита газа через Украину Россия сохранила объем экспорта газа в Европу за счет увеличения поставок сжиженного природного газа, сообщил вице-премьер России Александр Новак.

      «Россия в этом смысле не проиграла, потому что по прошлому году и в начале этого года мы увеличили объемы поставок сжиженного природного газа в Европу, и, в общем-то, наш баланс практически сохранился по объему поставок на уровне прошлого года», – приводит слова Новака ТАСС со ссылкой на канал «Россия-24».

      Новак пояснил, что отказ от транзита через Украину негативно сказался в первую очередь на европейских потребителях, которым теперь приходится платить больше за сжиженный газ с мировых рынков.

      Новак подчеркнул, что рост цен на электроэнергию и продукцию из газа в ЕС стал прямым следствием политического решения европейских властей.

      Вице-премьер обратил внимание, что сейчас основные поставки российского газа в Европу идут через «Турецкий поток» и ранее созданную инфраструктуру. Кроме того, Россия наращивает экспорт в страны Средней Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона.

      Новак также сообщил, что Россия готова возобновить поставки газа по уцелевшей нитке «Северного потока – 2» в случае интереса со стороны европейских покупателей.

      «Понятно, что это право и выбор Германии и европейских потребителей осуществлять или не осуществлять покупку газа по соответствующей инфраструктуре. В свою очередь Россия готова поставлять, если будет интерес европейских покупателей, мы будем готовы обеспечивать поставки газа по существующей инфраструктуре», – сказал он.

      По словам вице-премьера, только одна нитка «Северного потока – 2» пригодна для эксплуатации, остальные повреждены в результате теракта. Новак напомнил, что трубопровод был построен совместно с европейскими компаниями для обеспечения долгосрочных поставок газа.

      Как писала газета ВЗГЛЯД, с 1 января Газпром прекратил подачу газа через Украину из-за окончания транзитного соглашения с «Нафтогазом». Евросоюз за четыре года увеличил расходы на импорт сжиженного природного газа из России благодаря росту цен и поставок.

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      20 июня 2025, 11:48 • Видео
      Эстония хочет войны с Россией. Побереглась бы

      Глава МИД Эстонии Маргус Цакхна заявил о новой концепции НАТО, согласно которой «война будет перенесена на территорию России». Что это значит? И о чем нужно срочно напомнить прибалтам?

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      20 июня 2025, 12:40 • Новости дня
      Рар объяснил данные о разочаровании мигрантов жизнью в Германии

      Политолог Рар: В Германии заканчиваются деньги на беженцев

      Рар объяснил данные о разочаровании мигрантов жизнью в Германии
      @ REUTERS/Fabrizio Bensch

      Tекст: Анастасия Куликова

      Приоритеты правительства Германии начинают меняться. В казне государства практически не осталось денег на поддержку мигрантов, из-за чего социальные выплаты беженцам приходится урезать. Из-за этого они и стремятся покинуть ФРГ, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Напомним, примерно четверть мигрантов в Германии (около 2,6 млн человек), рассматривают возможность покинуть республику.

      «Расизм и ксенофобия не свойственны современной ФРГ. Беженцев в стране по-прежнему носят на руках», – отметил германский политолог Александр Рар. По его мнению, причина желания четверти мигрантов покинуть страну кроется в усилении давления со стороны администрации Фридриха Мерца. В частности, в последнее время активно ограничиваются социальные выплаты.

      «Цель данного процесса – заставить мигрантов быстрее ассимилироваться и начать работать, чего те не хотели делать долгие годы, радуясь высоким пособиям и хорошему снабжению из государственной казны. Но золотые времена прошли: в ФРГ заканчиваются деньги на беженцев. А с иждивенством и криминалитетом в среде этой группы населения становится сложно мириться», – добавляет собеседник.

      «Немецкий избиратель на выборах начинает отдавать свой голос за «Альтернативу для Германии», продвигающую более жесткий контроль над мигрантами. Правительство должно реагировать на желания общества. Впрочем, возникает вопрос: куда из благополучной Германии переезжать беженцам? В странах Восточной Европы их не ждут. Франция, Испания, Италия сейчас также меняют свое отношение к сверхгуманистическому законодательству», – заключил Рар.

      Ранее стало известно, что примерно четверть мигрантов в Германии (около 2,6 млн человек), рассматривают возможность покинуть ФРГ. Об этом сообщил немецкий Институт исследований рынка труда и занятости IAB. Адвокат Фатих Зингал связал данный процесс с ростом расизма и трудностями адаптации из-за интровертного характера немецкого общества, передает Anadolu Ajansi.

      «Эти люди хотят либо уехать в другую европейскую страну, либо вернуться на свою родину», – заявил он. По его словам, мигранты испытывают сложности в интеграции, поэтому часто объединяются в ассоциации по национальному признаку. Он добавил, что многие предпочитают переезд в государства Средиземноморья или за океан, например, в Канаду и Америку.

      Адвокат отметил, что мигранты сталкиваются с дискриминацией при поиске жилья и работы. При одинаковых условиях им необходимо прилагать гораздо больше усилий по сравнению с местными жителями. Зингал подчеркнул, что расизм ощущается даже на уровне государственных учреждений, в том числе в полиции и школах.

      По его словам, основную долю среди уезжающих составляют высокообразованные специалисты. В сфере информационных технологий доля желающих покинуть Германию достигла 39%, в финансовом секторе – 30%, в здравоохранении и социальных услугах – 28%. Адвокат предупредил, что массовый отток квалифицированных кадров может вызвать экономические проблемы в ФРГ.

      Напомним, канцлер Мерц подтвердил, что Берлин будет придерживаться практики отказов во въезде просителям убежища, несмотря на недавнее судебное решение. Пограничные службы Германии усилили проверки и впервые отказали во въезде мигрантам, уже подавшим прошение о статусе беженца в другом государстве ЕС.

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      20 июня 2025, 04:28 • Новости дня
      Глава МАГАТЭ заявил, что Иран не занимался созданием ядерной бомбы
      Глава МАГАТЭ заявил, что Иран не занимался созданием ядерной бомбы
      @ Albert Otti/dpa/Global Look Press

      Tекст: Антон Антонов

      Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отрицательно ответил на вопрос о том, занимался ли Иран созданием ядерной бомбы на момент начала атак Израиля.

      У Гросси спросили: «Делал ли Иран бомбу?». «Ответ на данный момент «нет». Но у него было много элементов, ведущих к ней», – приводит слова Гросси ТАСС со ссылкой на La Nacion.

      Гросси призвал воздержаться от поспешных оценок относительно сроков, необходимых Ирану для создания ядерной бомбы. Он отметил, что подобные спекуляции могут привести к ошибочным выводам, напомнив о заявлениях про Ирак, которому якобы было «нужно 45 минут для использования оружия».

      Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль начал наносить ракетно-бомбовые удары по военным и ядерным объектам Ирана. Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами.

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      20 июня 2025, 12:59 • Новости дня
      Захарова: Более 100 «вывезенных в Россию» детей с Украины нашлись в Германии
      Захарова: Более 100 «вывезенных в Россию» детей с Украины нашлись в Германии
      @ ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/ТАСС

      Tекст: Алексей Дегтярев

      Свыше 100 украинских детей, которых якобы «украла» российская сторона, обнаружены на немецкой территории, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

      «Еще более чудовищная вещь заключается в том, что дети действительно изымаются из украинских семей и отбираются у украинских родителей на территории стран Западной Европы», – сказала Захарова, передает ТАСС.

      По ее словам, более 100 детей, которых якобы «похитила» Россия, нашлись в Германии.

      В апреле 2024 года в Германии нашли свыше 160 украинских детей, которые ранее считались «вывезенными в Россию».

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      20 июня 2025, 06:55 • Новости дня
      Израиль сообщил о ракетной атаке со стороны Ирана
      Израиль сообщил о ракетной атаке со стороны Ирана
      @ Nidal Eshtayeh/XinHua/Global Look Press

      Tекст: Антон Антонов

      Иран запустил ракеты в направлении Израиля, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

      «Некоторое время назад в нескольких районах страны были активированы оповещения после обнаружения ракет, запущенных из Ирана в направлении Государства Израиль», – приводит ТАСС текст заявления.

      Военные призвали жителей страны пройти в защищенные помещения и оставаться там до дальнейших указаний.

      Позже ЦАХАЛ сообщил об устранении угрозы с воздуха. В ряде районов Израиля населению разрешили выйти из укрытий после соответствующей оценки ситуации и распоряжения тылового командования.

      По данным Israel Hayom, в городе Беэр-Шева в результате падения одной из ракет загорелись несколько автомобилей, повреждены жилые дома. На месте происшествия работают специалисты.

      Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами. Телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного сотрудника разведки Израиля сообщает, что эффективность ПВО Израиля по перехвату иранских ракет резко упала.

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      20 июня 2025, 10:25 • Новости дня
      Стало известно о недовольстве мигрантов жизнью в Германии

      IAB: 2,6 млн мигрантов захотели покинуть Германию из-за дискриминации

      Стало известно о недовольстве мигрантов жизнью в Германии
      @ Markus Schreiber/AP/ТАСС

      Tекст: Дарья Григоренко

      Около 2,6 млн мигрантов рассматривают возможность переезда из Германии из-за дискриминации, расизма и недостаточной социальной адаптации, сообщил немецкий Институт исследований рынка труда и занятости (IAB).

      Как передает Анадолу, по данным Института исследований рынка труда и занятости (IAB), примерно четверть мигрантов в Германии, что составляет около 2,6 млн человек, рассматривают возможность уехать из страны. Адвокат Фатих Зингал связал это с ростом расизма и трудностями адаптации из-за интровертного характера немецкого общества.

      Зингал заявил: «Эти люди хотят вернуться либо в другую европейскую страну, либо на свою родину». По его словам, мигранты испытывают сложности в социальной интеграции, поэтому часто объединяются в ассоциации по национальному признаку. Он добавил, что многие предпочитают переезд в страны Средиземноморья или за океан, например, в Канаду и Америку.

      Адвокат отметил, что мигранты сталкиваются с дискриминацией при поиске жилья и работы. При одинаковых условиях им необходимо прилагать гораздо больше усилий по сравнению с местными жителями. Он подчеркнул, что расизм ощущается даже на уровне государственных учреждений, в том числе в полиции и школах.

      Зингал также обратил внимание, что основную долю среди уезжающих составляют высокообразованные специалисты. В сфере информационных технологий доля желающих покинуть Германию достигла 39%, в финансовом секторе – 30%, в здравоохранении и социальных услугах – 28%. Он предупредил, что массовый отток квалифицированных кадров может вызвать экономические проблемы для Германии.

      По его словам, немецкая правовая защита для мигрантов зачастую не работает должным образом, а политики опасаются открыто осуждать дискриминацию, чтобы не потерять голоса избирателей, поддерживающих правые силы.

      Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц подтвердил, что Германия будет придерживаться практики отказов во въезде просителям убежища, несмотря на недавнее судебное решение.

      Как писала газета ВЗГЛЯД, пограничные службы Германии усилили проверки и впервые отказали во въезде мигрантам, уже подавшим прошение о статусе беженца в другом государстве ЕС. Власти Германии усилили патрулирование и проверки на границах с Люксембургом и Бельгией.

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      20 июня 2025, 21:41 • Новости дня
      На севере Ирана произошло землетрясение

      Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на севере Ирана

      На севере Ирана произошло землетрясение
      @ Александр Кряжев/РИА Новости

      Tекст: Вера Басилая

      В районе города Семнан в северо-западной части Ирана зарегистрированы подземные толчки магнитудой 5,1, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

      Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил о землетрясении магнитудой 5,1, передает ТАСС. Подземные толчки были зафиксированы в 36 километрах к северо-западу от иранского города Семнан, где проживает около 124 тыс. человек.

      Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. По предварительной информации, сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.

      Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац отдал приказ армейскому командованию усилить удары по объектам, находящимся на иранской территории.

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      20 июня 2025, 20:47 • Новости дня
      КСИР подтвердил удар по офису Microsoft в Беэр-Шеве
      КСИР подтвердил удар по офису Microsoft в Беэр-Шеве
      @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

      Tекст: Дарья Григоренко

      Представитель Корпуса стражей исламской революции объявил о нанесении ракетного удара по региональному офису корпорации Microsoft в израильском городе Беэр-Шева.

      Он заявил: «Корпорация Microsoft была уничтожена всего одной ракетой, выпущенной по Беэр-Шеве. Пособничество режиму имеет последствия!», передает ТАСС со ссылкой на IRNA.

      В пятницу заместитель губернатора иранской провинции Гилян Али Багери заявил, что на севере Ирана в районе города Решт произошли взрывы и были зафиксированы удары по военным объектам.

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      Ранее иранская баллистическая ракета упала рядом с офисом Microsoft в городе Беэр-Шева на юге Израиля. Совет нацбезопасности Ирана потребовал репарации от Израиля.

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      20 июня 2025, 13:49 • Новости дня
      Захарова: У Израиля не было реальных оснований для атаки на Иран
      Захарова: У Израиля не было реальных оснований для атаки на Иран
      @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

      Tекст: Дарья Григоренко

      Израиль не имел реальных оснований для нападения на Иран, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на XIX Генассамблее OANA.

      Захарова во время Петербургского международного экономического форума подчеркнула, что обвинения Израиля в якобы скором создании Ираном ядерного оружия не подтверждаются ни одним международным наблюдением, в том числе данными МАГАТЭ, передает ТАСС.

      Захарова напомнила слова главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, который заявил: «На момент начала израильских ударов в рамках нынешней эскалации МАГАТЭ не имела ни одного подтверждения того, что у Ирана могут быть те наработки, которые Израиль сделал поводом для агрессии».

      По ее словам, атака могла быть организована с целью срыва переговоров между Тегераном и Вашингтоном. Она отметила, что у России сложилось четкое понимание: «К сожалению, эта агрессия могла быть запланирована и могла быть реализована для того, чтобы сорвать очередной раунд переговоров непрямых, опосредованных, через Оман, которые вели Соединенные Штаты Америки с Ираном».

      Дипломат предупредила о непосредственной угрозе ядерной катастрофы в регионе, указывая, что удары Израиля наносятся в непосредственной близости от объектов, где хранятся радиоактивные материалы: «Мы в буквальном смысле слова – в сантиметрах от ядерной катастрофы».

      Захарова подчеркнула важность возвращения ситуации к дипломатическому диалогу, заявив, что Россия делает все возможное, чтобы снизить напряженность и обезопасить регион Каспийского моря.

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      Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва выразила готовность содействовать в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке и при необходимости предложить посредничество между Ираном и Израилем, однако настаивать на этом не намерена. Песков также отметил, что нестабильность на Ближнем Востоке негативно влияет на мировую экономику и представляет опасность для России.

      В пятницу вооруженные силы Израиля уничтожили иранские ракетные комплексы и радиолокационные станции, расположенные в районах Исфахана и Тегерана.

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      20 июня 2025, 15:35 • Новости дня
      Министр обороны Израиля приказал усилить удары по Ирану

      Министр обороны Израиля приказал ЦАХАЛ усилить удары по объектам Ирана

      Tекст: Вера Басилая

      Министр обороны Израиля Исраэль Кац отдал приказ армейскому командованию усилить удары по объектам, находящимся на иранской территории, сообщил Ynet.

      Министр обороны Израиля Исраэль Кац приказал армии усилить удары по объектам на территории Ирана, передает РИА «Новости».

      В публикации Ynet отмечается, что распоряжение направлено на подрыв позиций режима Ирана и сдерживание ракетных обстрелов по израильскому тылу. Кац также подчеркнул необходимость нанести ущерб Корпусу стражей исламской революции (КСИР) и подразделениям народной милиции «Басидж».

      В министерстве обороны Израиля уточнили, что это решение было принято после оценки ситуации в регионе совместно с начальником Генштаба.

      В четверг израильские военные атаковали ядерные объекты в Араке, Хондабе и Натанзе. Иранская организация по атомной энергии подтвердила эти удары и сообщила о произошедшем МАГАТЭ.

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      Вооруженные силы Израиля в пятницу уничтожили иранские ракетные комплексы и радиолокационные станции в районах Исфахана и Тегерана.

      Израильская армия сообщила об атаке на 35 объектов на территории Ирана, связанных с хранением и запуском ракет.

      Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Израиль не имел реальных оснований для нападения на Иран.

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      20 июня 2025, 13:15 • Новости дня
      Трамп назвал виновного в развитии ядерной программы Ирана

      Трамп назвал Обаму виновным в развитии ядерной программы Ирана

      Трамп назвал виновного в развитии ядерной программы Ирана
      @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

      Tекст: Вера Басилая

      Президент США Дональд Трамп опубликовал пост, в котором дал понять, что бывший президент Барак Обама должен нести ответственность за развитие ядерной программы Ирана.

      Трамп опубликовал ссылку на пост, в котором назвал бывшего американского лидера Барака Обаму ответственным за развитие ядерной программы Ирана. Публикация в Truth Social сопровождалось сгенерированным изображением, где Обама позировал на фоне пачек наличных денег.

      «Мы знаем, кто виновен в ядерной программе Ирана!» – сказано в посте Трампа.

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      Ранее Axios сообщил, что Трамп изучает риски в случае атаки США на иранский ядерный объект Фордо.

      Нацразведка США не обнаружила признаков создания Ираном ядерного оружия.

      Президент России Владимир Путин заявил, что нужно обеспечить как интересы Ирана, включая мирную атомную деятельность, так и интересы Израиля с точки зрения безусловной безопасности еврейского государства.

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      20 июня 2025, 00:44 • Новости дня
      Песков предупредил о негативной реакции России на возможное убийство Хаменеи

      Tекст: Антон Антонов

      Возможное убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи вызовет крайне негативную реакцию Москвы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

      Отвечая на вопрос о реакции России, Песков заявил: «Очень отрицательно». По его словам, Москва решительно осудит такие действия, если они произойдут, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.

      Он также отметил, что поддержка США возможного убийства Хаменеи приведет к росту экстремизма внутри Ирана и откроет «ящик Пандоры». По его словам, иранское общество считается очень хорошо организованным и консолидированным, поэтому подобные действия вызовут соответствующее противодействие со стороны Ирана.

      Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков заявил, что недопустимо не только пытаться свергнуть власть в Иране, но даже обсуждать подобные темы. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац допустили возможность попытки устранения верховного лидера Ирана.

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      20 июня 2025, 20:55 • Новости дня
      МАГАТЭ озвучило новые данные об уровне радиации у иранского ядерного объекта в Натанзе

      МАГАТЭ: Уровень радиации у ядерного объекта в Натанзе в пределах нормы

      Tекст: Дарья Григоренко

      Уровень радиации за пределами иранского ядерного объекта в Натанзе не выходит за пределы нормы, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, выступая на заседании Совбеза ООН по видеосвязи.

      Гросси подчеркнул: «Уровень радиации за пределами объекта в Натанзе остался неизменным и находится на нормальном уровне», передает ТАСС.

      В ходе заседания СБ ООН, посвященного эскалации напряженности между Израилем и Ираном, Гросси также сообщил, что Международное агентство по атомной энергии не располагает сведениями о каких-либо повреждениях, нанесенных ядерному объекту в Фордо. По словам Гросси, Фордо является главным иранским объектом по обогащению урана до 60%.

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      Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац отдал приказ армейскому командованию усилить удары по объектам, находящимся на иранской территории. Вооруженные силы Израиля в пятницу уничтожили иранские ракетные комплексы и радиолокационные станции в районах Исфахана и Тегерана.

      Накануне официальный представитель армии Израиля Авихай Адраи сообщил о нанесении израильскими военными удара по ядерным объектам в Бушере, Исфахане и Натанзе.

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      20 июня 2025, 01:58 • Новости дня
      Ицхак Герцог опроверг стремление Израиля свергнуть власть в Иране
      Ицхак Герцог опроверг стремление Израиля свергнуть власть в Иране
      @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

      Tекст: Антон Антонов

      У Израиля нет планов сменить власть в Иране, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи также не является целью военной операции, заявил президент Израиля Ицхак Герцог.

      В интервью Bild Герцог заявил, что военная операция против иранской ядерной программы стала единственно верным шагом. По его словам, Израиль должен был устранить угрозу, исходящую от Тегерана, передает ТАСС.

      Герцог подчеркнул, что Иран приблизился к созданию ядерной бомбы, обогатив уран до 60%. «Для этого нет другой причины, кроме разработки оружия», – сказал Герцог, добавив, что Израиль «устраняет эту угрозу заранее, до того, как она взорвется».

      Президент Израиля отметил, что действия Израиля направлены исключительно на ликвидацию ядерной угрозы, а не на смену власти в Иране. «У нас нет цели в отношении Хаменеи или смены режима. Но это может стать побочным эффектом с серьезными историческими последствиями, которые пойдут на пользу иранскому народу», – сказал Герцог. Bild пишет, что он противоречит министру обороны Исраэлю Кацу, который объявил убийство Хаменеи целью войны.

      Герцог также прокомментировал слухи о том, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху ведет войну по внутриполитическим причинам, назвав эти утверждения «полной чушью». Он указал, что все израильские органы безопасности и политический истеблишмент поддержали решение об операции против Ирана. Комментируя возможное участие США в конфликте, Герцог заявил, что решение о вмешательстве остается за Вашингтоном.

      Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Израиля рассматривают возможность не только лишить Иран шансов создать ядерное оружие, но и полностью сменить правящий режим в Тегеране. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац допустили вероятность попытки устранения верховного лидера Ирана.

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