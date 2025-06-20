Всё, что нам нужно – это не упускать из виду наши цели на Украине. Ведь если мы откажемся от стремления вернуться в Киев, Харьков, Одессу как в свои родные места, значительная часть смысла нашего исторического существования будет утрачена.2 комментария
Трамп назвал виновного в развитии ядерной программы Ирана
Трамп назвал Обаму виновным в развитии ядерной программы Ирана
Президент США Дональд Трамп опубликовал пост, в котором дал понять, что бывший президент Барак Обама должен нести ответственность за развитие ядерной программы Ирана.
Трамп опубликовал ссылку на пост, в котором назвал бывшего американского лидера Барака Обаму ответственным за развитие ядерной программы Ирана. Публикация в Truth Social сопровождалось сгенерированным изображением, где Обама позировал на фоне пачек наличных денег.
«Мы знаем, кто виновен в ядерной программе Ирана!» – сказано в посте Трампа.
Ранее Axios сообщил, что Трамп изучает риски в случае атаки США на иранский ядерный объект Фордо.
Нацразведка США не обнаружила признаков создания Ираном ядерного оружия.
Президент России Владимир Путин заявил, что нужно обеспечить как интересы Ирана, включая мирную атомную деятельность, так и интересы Израиля с точки зрения безусловной безопасности еврейского государства.