В Конгрессе США назвали удары Трампа по Ирану поводом для импичмента

Tекст: Дарья Григоренко

Она на своей странице в Х (бывший Twitter, заблокирована в России) подчеркнула: «Катастрофическое решение президента бомбить Иран без санкции Конгресса – это грубое нарушение конституции и полномочий Конгресса в вопросах войны», передает ТАСС.

Окасио-Кортес считает, что действия Трампа поставили США на грань войны, последствия которой могут оказаться значимыми для нескольких поколений. По ее мнению, этот шаг может стать основанием для импичмента президента.

Ранее сообщалось, что Вашингтон готовится к возможному ответному удару Тегерана после атаки на иранские атомные объекты.

Напомним, в ночь на 22 июня США ударили по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Иран заявил, что оставляет за собой право сопротивляться американской военной агрессии для защиты национальных интересов.