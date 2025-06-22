США приготовились к возможному ответу Ирана в течение 48 часов

Al Jazeera: В Иране подтвердили авиаудары по территории Фордо

Tекст: Ирма Каплан

Часть Фордо подверглась «вражеским авиаударам», приводит иранское информационное агентство Tasnim слова официального представителя в Куме, который заявил, что часть ядерного объекта Фордо была атакована.

«Несколько часов назад, после того как были активированы системы ПВО Кума и были идентифицированы цели, часть ядерного объекта Фордо подверглась вражеским авиаударам», – приводит Al Jazeera слова Мортеза Хейдари, представителя штаба по управлению кризисными ситуациями в провинции Кум.

Телеканал отметил, что пока нет подтверждения или реакции от иранских официальных лиц.

Объекты в Фордо и Натанзе – два ядерных объекта, на которых Иран обогащает уран до 60% уровня. А в Исфахане находится объект, который Иран использует для преобразования урана.

Согласно отчету МАГАТЭ от 2022 года, 90% высокообогащенного урана Ирана хранится на объекте в Исфахане. Так что это критически важные объекты в более широкой картине ядерной программы Ирана.

В Иране есть шесть ядерных объектов, и три, на которые нацелились США, являются критически важной частью всей программы.

Напомним, в ночь на 22 июня американские военные нанесли авиаудары по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане в воскресенье утром по местному времени.

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Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, национальная разведка США заявляла о том, что не располагает доказательствами того, что Иран работает над созданием ядерного оружия.

Президент США заявил в пятницу, что не собирается просить Израиль о прекращении военной кампании против Ирана, добавив, что у последнего есть две недели до того, как Вашингтон примет решение по ситуации на Ближнем Востоке.