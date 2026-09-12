  • Новость часаВ Петербурге начался крестный ход с мощами Дмитрия Донского
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Запад сделал ставку на украинскую «стену беспилотников»
    Такер Карлсон: Москва бесконечно лучше Нью-Йорка
    В Германии пригрозили применить против АдГ беспрецедентную статью конституции
    Агроном назвала культуры, которые дачникам стоит посадить до зимы
    Армия России нанесла удары по металлургическим заводам Украины
    Си Цзиньпин впервые за семь лет прибыл в Индию
    Государства БРИКС согласовали итоговую декларацию 18-го саммита
    Над регионами России за ночь сбили 230 украинских беспилотников
    Российские войска освободили населенный пункт Веселое в ДНР
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Воскрешение империй стоит дорого

    Упражнения президента США с раскрашиванием разных стран в цвета американского флага отражает то, над чем ломают голову политические элиты и мыслители современности: что делать с миром, где существует невероятное количество государств?

    13 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему на Украине никого не сажают за коррупцию

    На Украине коррупционные скандалы превратились в ритуал, повторяющийся с утомительной регулярностью. Громкое разоблачение, обыски, слитые в прессу детали, отставка, назначение нового человека. Выход под залог из СИЗО на Украине равен выходу на свободу, так как сами судебные разбирательства не имеют перспектив либо длятся вечно.

    15 комментариев
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин Зачем Христос приходил в Калмыкию после войны

    Анализировать чудеса – занятие крайне неблагодарное. Чудо – на то и чудо, что оно иррационально, алогично и внезапно. Но даже чудеса могут выбиваться из общего ряда. Как, например, чудо явления Христа в Калмыкии в 1946 году.

    46 комментариев
    12 сентября 2026, 11:59 • Новости дня

    Песков оценил шансы на успех миротворческих усилий США

    Песков заявил об ожидании плодов от миротворческих усилий США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти России рассчитывают на успех возобновившихся миротворческих усилий Соединенных Штатов, несмотря на текущее отсутствие прямого сотрудничества между странами, заявили в Кремле.

    Россия рассчитывает на успешный исход активизировавшихся мирных инициатив Вашингтона, сообщил в интервью «Известиям» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

    «Пока сотрудничества с американцами нет. Давайте исходить из этого. Есть миротворческие усилия американцев, за что мы им очень благодарны, которые продолжаются, которые сейчас снова активизировались», – отметил Песков.

    Пресс-секретарь президента подчеркнул, что возобновление торговых и экономических связей принесло бы пользу обеим сторонам. По его словам, заинтересованность в восстановлении контактов уже проявляют различные компании.

    В то же время конкретных механизмов взаимодействия и совместных проектов сейчас не существует, добавил Песков. А сроки возможного восстановления отношений напрямую зависят от развития ситуации вокруг урегулирования украинского кризиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, встреча Владимира Путина с американскими эмиссарами стала небольшим шагом к мирному урегулированию.

    Российский лидер высоко оценил миротворческие усилия президента США Дональда Трампа. При этом в ближайшее время визиты высокопоставленных американских представителей в Москву не ожидаются.

    11 сентября 2026, 20:16 • Новости дня
    Здание подразделения компании «Киевстар» поражено в Киеве

    Зеленский подтвердил удар «Геранью-4» по объекту «Киевстара» в Киеве

    Здание подразделения компании «Киевстар» поражено в Киеве
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Киеве российский беспилотник «Герань-4» нанес удар по зданию подразделения телекоммуникационной компании «Киевстар», что уже подтвердил Владимир Зеленский.

    В украинской столице зафиксировано поражение здания подразделения компании «Киевстар», сообщил канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» Max. Факт нанесения удара официально подтвердил Зеленский, отмечается в публикации. По имеющимся данным, для осуществления атаки применялся реактивный беспилотный летательный аппарат «Герань-4».

    В настоящее время местные экстренные службы продолжают работу, пытаясь ликвидировать последствия произошедшего инцидента.

    В Киеве и области поражены дата-центр «Би-мобайл», обслуживающий нужды украинской армии, и логистический центр «Гостомель», где хранились комплектующие для дронов.

    Накануне операторы беспилотников «Герань-4 сикер» уничтожили грузовик с военным снабжением в Киевской области.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что удары по дата-центрам вернут ВСУ в прошлое тысячелетие.

    Комментарии (0)
    12 сентября 2026, 04:05 • Новости дня
    Ключевые конгрессмены-демократы в США выступили против законопроекта Грэма
    Ключевые конгрессмены-демократы в США выступили против законопроекта Грэма
    @ Alex Edelman/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Старшие демократы в ключевых комитетах Палаты представителей Конгресса США выступили против законопроекта покойного Линдси Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) об ужесточении санкций против России.

    Заявление сделали старшие демократы в профильных комитетах Палаты представителей – по иностранным делам, доходам и расходам, а также в совместном экономическом – Грегори Микс, Ричард Нил и Дон Байер, передает ТАСС.

    «Демократы в Палате представителей твердо поддерживают Украину. Однако Закон о санкциях в отношении России и Ирана имени Линдси Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) нанес бы больше вреда, чем пользы», – говорится в заявлении.

    По их словам, законопроект чрезмерно расширяет полномочия президента США в сфере применения импортных пошлин и позволяет ему слишком гибко распоряжаться новыми санкционными инструментами. Демократы считают, что эти недостатки грозят ростом цен в США и одновременно способны подорвать долгосрочную поддержку Украины.

    Палата представителей, которую сейчас контролируют республиканцы, приступит к обсуждению законопроекта об ужесточении санкций против России на следующей неделе. Процедурный комитет нижней палаты Конгресса ранее объявил, что рабочее заседание по рассмотрению инициативы пройдет 14 сентября.

    Микс, Нил и Байер отметили, что в целом поддерживают идею ужесточения ограничительных мер против России. Демократы заявили о намерении добиваться двухпартийных переговоров обеих палат Конгресса для выработки законопроекта с прочной поддержкой, а также призвали Белый дом без промедлений воспользоваться уже имеющимися у него полномочиями по расширению санкций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, законопроект о санкциях против России, основным разработчиком которого был Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов), застрял в Палате представителей Конгресса США из-за опасений расширения тарифных полномочий президента.

    Журналист Эндрю Десидерио ранее оценивал шансы на принятие документа Палатой представителей как крайне низкие.

    Конгрессмены Брэд Шнайдер и Дон Бейер выступили против инициативы, назвав ее скрытой попыткой дать Белому дому право вводить пошлины против торговых партнеров США.

    Комментарии (3)
    11 сентября 2026, 20:20 • Видео
    На Мерца подали в суд за «этнические чистки»

    После триумфальной победы на одних выборах и в преддверии других партия «Альтернатива для Германии» подает в суд на канцлера ФРГ Фридриха Мерца за слова об этнических чистках. Сам Мерц подал 5000 подобных исков. Расплата пришла?

    Комментарии (0)
    12 сентября 2026, 05:45 • Новости дня
    Такер Карлсон: Москва бесконечно лучше Нью-Йорка
    Такер Карлсон: Москва бесконечно лучше Нью-Йорка
    @ Ron Sachs/CNP/NY Post/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский журналист Такер Карлсон сравнил Москву с Нью-Йорком и заявил о явном превосходстве российской столицы.

    Такер Карлсон рассказал о своих впечатлениях от первой поездки в Москву в интервью ведущему программы Going Underground на RT Афшину Раттанзи.

    «Москва не просто приятнее Нью-Йорка, а намного, бесконечно лучше Нью-Йорка... Я не хотел этого узнать, но узнал», – сказал Карлсон.

    Карлсон отметил, что после публичных высказываний о Москве подвергался постоянной критике. Журналист подчеркнул, что говорил лишь о том, что видел собственными глазами, и не приукрашивал действительность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Такер Карлсон ранее заявил о значительном росте уровня жизни в России за последние 25 лет на фоне ухудшения ситуации в крупных американских городах.

    Журналист также отметил, что московское метро выглядит намного лучше американского благодаря отсутствию грязи, граффити и бездомных.

    Карлсон признавался, что Москва оказалась намного чище, безопаснее и приятнее любого города США, чем он был искренне удивлен.

    Комментарии (2)
    11 сентября 2026, 14:54 • Новости дня
    Эксперт: Столетнее партнерство с Канадой не поможет Украине

    Американист Дудаков: Столетнее партнерство Украины и Канады останется на бумаге

    Эксперт: Столетнее партнерство с Канадой не поможет Украине
    @ REUTERS/Todd Korol

    Tекст: Олег Исайченко

    Премьер Канады Марк Карни расширяет инициативы поддержки Украины для повышения своего политического рейтинга. Кроме того, канадская сторона идет по пути европейских партнеров, пытаясь развить свою беспилотную индустрию за счет производства БПЛА для ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее Оттава и Киев подписали декларацию об установлении столетнего партнерства.

    «Оттава традиционно является одним из ключевых союзников Киева. Так было еще до обретения Украиной независимости в 1991 году», – отметил американист Малек Дудаков. Он напомнил, что в Канаде проживает немало потомков бандеровцев, воевавших против Красной Армии и эвакуированных в Новый Свет. Поэтому украинская диаспора в стране довольно значительная.

    «В связи с этим любому политику приходится использовать «украинскую карту» для усиления своих электоральных позиций и повышения рейтинга. Это актуально и для премьера Канады Марка Карни, который сейчас испытывает внутриполитические проблемы на фоне противостояния с главой Белого дома Дональдом Трампом и торговой войны с США», – подчеркнул спикер.

    Что касается декларации о 100-летнем партнерстве Оттавы и Киева, документ будто бы сделан под копирку с украинского соглашения с Лондоном от 2025 года. «После Британии ее бывшие доминионы подписывают аналогичные документы. Они содержат по большей части общие фразы и формулировки», – заметил Дудаков.

    Говоря о военно-экономической помощи в несколько сотен миллионов долларов, собеседник назвал эту сумму незначительной на фоне дефицита украинского бюджета, который оценивается примерно в 60 млрд долларов. Спикер объяснил также планы производства Канадой БПЛА для Украины. «Оттава идет по пути Берлина, Копенгагена, Лондона, стараясь одновременно заработать и создать у себя беспилотную индустрию», – уточнил американист.

    По его мнению, у канадской стороны есть перспективы в этой сфере ввиду рабочих отношений с Китаем, откуда поставляется основная часть компонентов. Впрочем, оговорился аналитик, вопрос о возможности достижения миллионного производства дронов остается открытым.

    «В целом, чаще всего подобные инициативы не выходят за рамки бумажных планов. Сближаясь с Киевом, Оттава ведет свою политическую игру, находясь при этом в русле британской повестки. К тому же обещания о поддержке рассчитаны на длительное время. В ближайшем будущем вряд ли они существенным образом помогут Украине», – резюмировал Дудаков.

    Ранее Карни и Владимир Зеленский подписали декларацию об установлении столетнего партнерства. По словам украинской стороны, инициатива нацелена на углубление экономического и политического сотрудничества Оттавы с Киевом, а также двустороннюю работу в сфере безопасности.

    Кроме того, стороны завизировали договор о взаимодействии в оборонной сфере. Как сообщается на сайте канадского премьера, Оттава обязалась нарастить производственные мощности для выпуска «миллионов беспилотников в течение двух лет и направлять треть произведенных дронов Украине».

    Также страны заключили соглашение на 350 млн канадских долларов (253 млн долларов США) о поставках Киеву перехватчиков для систем ПВО через американский механизм Jumpstart. Еще почти 23 млн Оттава направит на «укрепление потенциала архитектуры безопасности Украины», а 10 млн – на поддержку ее энергетической инфраструктуры.

    Помимо этого, Оттава предоставит Европейскому банку реконструкции и развития новые кредитные гарантии на 435 млн для поддержки энергетической безопасности Украины, в том числе на закупку газа и генераторов. Еще 200 млн в виде льготных кредитов через Export Development Canada будет выделено на «поддержку восстановления» республики с участием канадских компаний.

    Комментарии (2)
    12 сентября 2026, 09:59 • Новости дня
    Киев стянул войска и боеприпасы к Чернобыльской атомной станции

    Вооруженные силы Украины перебросили технику и боеприпасы в район Чернобыльской АЭС

    Киев стянул войска и боеприпасы к Чернобыльской атомной станции
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киевский режим свозит большое количество боеприпасов и стягивает военнослужащих в район Чернобыльской атомной электростанции, также поступает информация об организации там системы радиоэлектронной борьбы.

    Киевский режим активно концентрирует силы рядом с местом крупнейшей техногенной катастрофы, передает РИА «Новости». «Из оперативных источников мы получили сведения, что в зону Чернобыльской атомной электростанции стягиваются военнослужащие ВСУ, также туда заходит военная техника в виде «КАМАЗов» с большим количеством боеприпасов, их сопровождают мобильные огневые группы», – сообщила представитель российских силовых структур.

    Собеседница агентства добавила, что завезенные снаряды остаются под охраной украинских солдат. Кроме того, в местах скопления личного состава и вооружений разворачиваются системы радиоэлектронной борьбы. Подобная информация находит косвенное подтверждение в публикациях местных жителей в социальных сетях.

    В августе немецкое издание Der Spiegel писало о возведении оборонительных рубежей и блокпостов на территории зоны отчуждения. Трагическая авария на Чернобыльской станции произошла 26 апреля 1986 года, весной текущего года исполнилось 40 лет с момента катастрофы.

    Тогда радиоактивному заражению подверглись обширные территории России, Белоруссии и Украине. Разрушительное воздействие радиации затронуло почти 8,4 млн человек, сотни тысяч жителей были вынуждены навсегда покинуть загрязненные земли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе немецкое издание Der Spiegel сообщило о масштабном строительстве украинских оборонительных сооружений в зоне отчуждения. В прошлом году испанские журналисты заметили активное размещение противотанковых заграждений вокруг атомной электростанции. Ранее пленный украинский военнослужащий рассказал о принудительном рытье окопов на территориях с высоким радиационным фоном.

    Комментарии (0)
    11 сентября 2026, 21:33 • Новости дня
    Reuters: США пригласили Россию на встречу министров энергетики G20 в Техасе
    Reuters: США пригласили Россию на встречу министров энергетики G20 в Техасе
    @ Sam Wolfe/REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские представители примут участие в министерской встрече Группы двадцати по энергетическим вопросам, которая пройдет на следующей неделе в американском штате Техас, пишет Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

    Соединенные Штаты направили российской стороне приглашение на министерское совещание Группы двадцати по энергетике, передает ТАСС. Мероприятие запланировано на 14-16 сентября и пройдет в Хьюстоне, штат Техас.

    «Как заявил в пятницу представитель Белого дома, должностное лицо из России примет участие во встрече в Хьюстоне на следующей неделе», – отмечается в сообщении агентства Reuters.

    Ранее российская делегация уже участвовала в мероприятиях G20 на территории США. Так, министр финансов Антон Силуанов присутствовал на встрече в Северной Каролине в конце августа – начале сентября. Кроме того, представители России участвовали в совещании по инновациям.

    В текущем году председательство в Группе двадцати осуществляют Соединенные Штаты. Итоговым событием станет саммит на высшем уровне, который пройдет 14-15 декабря во Флориде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты пригласили главу российского Минфина Антона Силуанова на заседание министров финансов стран G20.

    Российский министр обсудил с американским коллегой Скоттом Бессентом перспективы двусторонних финансовых отношений.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал активную работу российской делегации на декабрьской встрече лидеров G20 в Майами.

    Комментарии (2)
    12 сентября 2026, 10:12 • Новости дня
    Армия России нанесла удары по металлургическим заводам Украины

    Минобороны сообщило о массированном ударе по металлургическим заводам и портам Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные нанесли массированный удар по предприятиям украинской металлургической промышленности, выпускающим продукцию для военных нужд. Под поражение также попали объекты портовой инфраструктуры в Одесской области и суда, использовавшиеся в интересах Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны России.

    Удары наносились высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотниками. Основными целями стали металлургические предприятия в Запорожье, Днепропетровске и Кривом Роге, сообщает Минобороны.

    В Запорожской области поражен комбинат «Запорожсталь». На предприятии производится листовой металлопрокат, который, используется для изготовления защитных конструкций, элементов брони для военной техники и пластин для бронежилетов.

    В Днепропетровской области под удар попал металлургический комбинат в Кривом Роге, выпускающий продукцию для производства вооружения и военной техники. Также поражен инновационный электроплавильный комплекс завода «Интерпайп Сталь» в Днепропетровске, являющийся одним из крупнейших украинских производителей металлопроката для продукции военного назначения.

    Кроме того, российские военные нанесли удар по Северному и Новокриворожскому горно-обогатительным комбинатам. Эти предприятия занимаются добычей, обогащением и агломерацией железной руды, используемой в дальнейшем металлургическом производстве.

    В порту Черноморск Одесской области были поражены объекты инфраструктуры, предназначенные для разгрузки и хранения военных грузов. Также повреждены два сухогруза, доставлявшие вооружение и военную технику для ВСУ, и морской буксир.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 5 сентября российские военные атаковали металлургические заводы и сухогруз с вооружением в порту Черноморска. В конце августа Вооруженные силы России поразили объекты военно-промышленного комплекса и портовую инфраструктуру Украины. Месяцем ранее крупное украинское предприятие «Запорожсталь» полностью прекратило работу из-за массированных ударов.

    Комментарии (0)
    12 сентября 2026, 08:26 • Новости дня
    Российские войска нанесли массированный удар по украинским военным заводам

    ВС России поразили оборонные предприятия и портовую инфраструктуру на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Высокоточное оружие и ударные беспилотники ВС России уничтожили металлургические объекты и стратегические порты, обеспечивавшие производство и поставки западного вооружения для украинских войск, сообщило Минобороны России.

    Вооруженные силы России осуществили масштабную атаку с применением воздушных, наземных и морских средств поражения, передает Минобороны. Целями стали ключевые узлы украинской военной промышленности и логистики.

    Под удар попали металлургические заводы в Запорожье, Днепропетровске и Кривом Роге. Эти предприятия активно использовались для выпуска продукции военного назначения.

    Кроме того, поражены стратегически важные объекты транспортной и портовой инфраструктуры в Одесской области. Именно через них проходила значительная часть зарубежного трафика оружия, поставляемого на Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября российские военные атаковали металлургические комбинаты в Днепропетровской области. В конце августа армия России нанесла значительный урон инфраструктуре портов Одессы и Черноморска. В середине прошлого месяца Вооруженные силы РФ поразили крупнейший горно-металлургический комбинат в Кривом Роге.

    Комментарии (0)
    11 сентября 2026, 13:09 • Новости дня
    Российские военные взломали оборону противника под Славянском и Краматорском

    ВС России вынудили ВСУ отступить в Славянско-Краматорской агломерации

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВС РФ «взламывают» оборону ВСУ в Славянско-Краматорской агломерации, вынуждая противника переходить на второй и третий эшелоны обороны, рассказал начальник артиллерии 1465-го мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным «Салют».

    Военнослужащие Южной группировки войск продолжают успешное продвижение в Славянско-Краматорской агломерации, передает ТАСС. Начальник артиллерии 1465-го мотострелкового полка с позывным «Салют» сообщил, что противник вынужден переходить на второй и третий эшелоны обороны.

    «Взламываем оборону на Донбасском массиве. Давно мы мечтали об этом, наконец-то добились этого большой работой слаженной», – заявил российский офицер на видео, предоставленном Министерством обороны.

    Он также добавил, что украинские подразделения выбиты с насиженных мест. По словам командира, ранее противник занимал более выгодные рубежи до освобождения Константиновки, однако теперь преимущество в воздухе и высотах находится на стороне российских сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Андрей Марочко сообщил об успешном преодолении рубежей защиты украинских войск около Славянска и Краматорска.

    Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил о прорыве первой линии обороны противника на данном участке.

    В июле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил полное освобождение Константиновки российскими военными.

    Комментарии (0)
    12 сентября 2026, 08:49 • Новости дня
    Над регионами России за ночь сбили 230 украинских беспилотников

    Российские системы ПВО за ночь уничтожили 230 украинских дронов над регионами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска с помощью беспилотников «Герань» поразили склад в Гостомеле Киевской области, задействованный в хранении материальных средств военного назначения ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

    Отечественные средства противовоздушной обороны успешно отразили масштабный налет украинских беспилотников самолетного типа, передает Минобороны. Атака продолжалась с вечера 11 сентября до утра 12 сентября. Всего было перехвачено и уничтожено 230 вражеских аппаратов.

    Вражеские дроны пытались атаковать территории Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской и Саратовской областей. Также беспилотники были сбиты над Республикой Крым и акваториями Азовского и Черного морей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября средства противовоздушной обороны уничтожили более 400 украинских беспилотников. В последний день лета российские военные перехватили 239 вражеских дронов над 15 регионами страны. Несколькими днями ранее дежурные силы ПВО отразили массированный удар 313 летательных аппаратов.

    Комментарии (0)
    12 сентября 2026, 06:53 • Новости дня
    Самарская область подверглась крупной атаке дронов
    Самарская область подверглась крупной атаке дронов
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Самарская область подверглась масштабной атаке беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

    «Уважаемые жители! На Самарскую область продолжается очередная крупная вражеская атака средствами БПЛА», – написал глава региона в «Максе».

    В настоящее время специалисты уточняют информацию о последствиях атаки. Руководитель области призвал граждан соблюдать меры предосторожности, укрыться в безопасных местах и избегать окон.

    Он также попросил жителей не публиковать фото- и видеоматериалы, демонстрирующие работу систем противовоздушной обороны и пролеты дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при атаке БПЛА в Белгородской области погибла женщина и пострадали дети.

    При ударах украинских беспилотников в ДНР погибли два человека.

    Комментарии (0)
    12 сентября 2026, 03:19 • Новости дня
    Директор ЗАЭС заявил об охоте Киева на сотрудников станции и их семьи

    Директор ЗАЭС Черничук подтвердил попытки Киева запугать персонал станции

    Tекст: Антон Антонов

    Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук согласился с высказыванием представителя России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова о том, что Киев начал охоту на сотрудников Запорожской АЭС и их семьи.

    «Трудно не согласиться с нашим постпредом в Вене. Мы говорили, наверное, уже больше, чем полгода, что своими действиями Киев пытается оказать психологическое воздействие на персонал Запорожской АЭС, на жителей города для создания дискомфортной среды, условий, невыносимых для нормальной жизнедеятельности персонала, со всеми вытекающими из этого последствиями», – сказал Черничук.

    По его мнению, украинская сторона рассчитывала, что через несколько недель или месяцев необходимый персонал уедет из города, что позволило бы увеличить риски для станции до максимума. Однако этот план провалился – сотрудники остались на своих местах, передает ТАСС.

    По его словам, персонал подвергался обстрелам социальных объектов и продуктовых магазинов, а также сталкивался с перебоями электричества, воды и, в последние недели, газа. Черничук отметил, что после неудачи с попытками вынудить персонал уехать, участились случаи прямого воздействия на работников станции – как на рабочем месте, так и по дороге домой и во время нахождения в собственных домах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник повредил служебный автомобиль сотрудников Запорожской АЭС вблизи распределительного устройства станции.

    При атаке дрона ВСУ на остановку служебного транспорта в Энергодаре погиб один человек, а еще 16 пострадали, большинство из которых – работники станции.

    Глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что украинские военные сделали смертельно опасной доставку персонала на ЗАЭС из-за минирования дорог в Энергодар.

    Комментарии (0)
    11 сентября 2026, 23:02 • Новости дня
    Путин предостерег Европу от ввода войск на Украину

    Путин: Ввод европейских войск на Украину будет означать войну с Россией

    Путин предостерег Европу от ввода войск на Украину
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Появление европейских войск на украинской территории будет означать войну с Россией, заявил президент России Владимир Путин.

    Завершая первый день рабочего визита в Индию, Путин ответил на вопрос СМИ о победе правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» в Саксонии. Путин не стал комментировать события внутриполитического характера в Германии, но высказался о том, что «сейчас происходит в Европе в целом», сообщается на сайте Кремля.

    «Сейчас они [элиты в Европе] говорят о том, что они думают о том, как бы вводить войска на территорию Украины. Это означает войну с Россией», – указал Путин.

    По словам президента, граждане европейских стран осознают происходящее, и именно на этом понимании, как считает Путин, основаны последние результаты выборов в Германии и общие тенденции политических процессов в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент подчеркнул, что Москва не угрожает и не собирается угрожать Европе.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявлял, что отправка западных войск на Украину сделает неизбежным прямое военное столкновение России и НАТО.

    Комментарии (2)
    11 сентября 2026, 20:28 • Новости дня
    Россиянке в США пригрозили 20 годами тюрьмы за дебош в самолете

    Tекст: Денис Тельманов

    Гражданка России Кристина Кедышева может провести более 20 лет в американской тюрьме из-за агрессивного поведения на борту самолета, сообщили в окружном суде штата Мэн.

    «Подзащитная оставлена под стражей без возможности выхода под залог», – приводит РИА «Новости» сообщение инстанции. Вскоре состоятся предварительные слушания по этому делу. Кедышеву обвиняют по двум статьям: создание помех действиям летного экипажа и нападение.

    По первому обвинению ей грозит до 20 лет тюрьмы, по второму – до одного года. Также предусмотрены штрафы в размере 250 тыс. и 100 тыс. долларов соответственно.

    Инцидент произошел 8 сентября на рейсе Милан – Ньюарк. По данным следствия, женщина требовала алкоголь, отказалась занять свое место и попыталась открыть заднюю дверь самолета.

    Чтобы успокоить пассажирку, потребовались усилия пяти членов экипажа и других пассажиров. Кедышева нанесла удары, укусила бортпроводника и поцарапала пассажира. В результате самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Бангор в штате Мэн.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной текущего года МВД России инициировало создание единого федерального списка деструктивных авиапассажиров.

    В декабре прошлого года самолет рейса Москва – Новокузнецк вернулся в аэропорт Шереметьево из-за агрессивной пассажирки.

    Ранее в США правоохранители задержали другую гражданку России за нападение на офицера пограничной службы.

    Комментарии (2)
    12 сентября 2026, 07:58 • Новости дня
    «Северяне» не дали ВСУ прорваться из окружения на Великобурлукском направлении

    Tекст: Антон Антонов

    Группировка российских войск «Север» сорвала попытку ВСУ прорваться из окружения на Великобурлукском направлении в Харьковской области.

    «На Великобурлукском направлении наши бойцы уничтожают выявленные скопления живой силы ВСУ. Противник, используя погодные условия, предпринял попытку выйти из окружения. Выдвижение боевой группы 159 омбр ВСУ заблаговременно вскрыто разведкой «Северян», после чего по ним нанесено огневое поражение. Прорыва не допущено, враг с потерями отошел на исходные позиции», – сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

    Российские войска продолжают вести встречные бои на всех участках Харьковского направления, сжимая кольцо окружения на северо-востоке. Авиация и расчеты ударных беспилотников нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ у Харькова, Константиновки, Бузова, Шевченкова и других населенных пунктов.

    На Липцовском направлении отражена контратака двух штурмовых групп ВСУ, противник отброшен на исходные позиции. На Волчанском направлении российские бойцы продвинулись в районе Малой Волчьей и взяли в плен двух военнослужащих госпогранслужбы Украины. За сутки на этом направлении сбито более 18 тяжелых дронов R-18 «Вампир», которыми противник снабжает окруженную группировку.

    На Сумском направлении штурмовые подразделения группировки «Север» продавливают оборону ВСУ, при этом противник перегруппировывается и активных действий не ведет.

    В Сумском районе российские штурмовые группы продвинулись у Хотени, тяжелые бои идут в районе Кияницы и южнее Могрицы. В Шосткинском районе продолжаются стрелковые бои у Уланова.

    В Черниговской области нанесены удары по позициям ВСУ у Старой Гутки и Костобоброва.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 70 в Харьковской областях), двое военнослужащих ВСУ взято в плен», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, интенсивность боевых действий в Харьковской области выросла после того, как группировка «Север» приступила к ликвидации остатков сил ВСУ на северо-востоке региона.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    Комментарии (0)
    Главное
    Киев стянул войска и боеприпасы к Чернобыльской атомной станции
    На оружейном заводе в Болгарии прогремела серия мощных взрывов
    Ключевые конгрессмены-демократы в США выступили против законопроекта Грэма
    Директор ЗАЭС заявил об охоте Киева на сотрудников станции и их семьи
    Конструктор комплекса «Энергия-Буран» Владимир Бугров умер в возрасте 93 лет
    Украинский исполнитель Потап внесен в базу данных «Миротворца»
    «Спартак» и РФС установят памятник Никите Симоняну к столетию футболиста

    Российская авиация получила новый знак качества

    Россия заключила крупнейшую со времен Cоветского Cоюза экспортную сделку именно в гражданской авиации. Речь идет о соглашении на поставку 105 российских самолетов Ил-114 трем индийским заказчикам. Только на прямом экспорте РФ может заработать 3-4 млрд долларов, но реальная экономика намного шире. Подробности

    Перейти в раздел

    Социологи замерили возможности кандидатов в Госдуму

    Выборы в Госдуму, согласно прогнозам социологов, пройдут при явке свыше 50% и завершатся победой «Единой России». И если первое место ЕР и второе место КПРФ практически не вызывают вопросов, то за третью строчку развернется борьба между ЛДПР и «Новыми людьми». Такие прогнозы представили участники круглого стола Экспертного института социальных исследований «ЕДГ–2026: план на победу. Аналитика активности политических партий». Подробности

    Перейти в раздел

    Удары по дата-центрам вернут ВСУ в прошлое тысячелетие

    ВС России расширяют номенклатуру целей для ударов на Украине. Так, впервые поражен дата-центр «Би-мобайл» в Киеве. По данным Минобороны, ЦОД обеспечивал хранение, обработку и передачу данных, в том числе разведывательных, для нужд ВСУ. Как ожидают в экспертном сообществе, разведывательно-управленческие возможности противника могут быть серьезно ограничены. Подробности

    Перейти в раздел

    Предпосылки к развалу ЕС созревают во Франции

    Франция еще никогда не была «столь враждебно настроенной к ЕС, как сейчас», жалуются еврочиновники и называют эту ситуацию «критической». Почему французы при ярко пробрюссельском президенте Макроне все хуже относятся к Евросоюзу и грозит ли Франции сценарий выхода из ЕС? Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • На Мерца подали в суд за «этнические чистки»

      После триумфальной победы на одних выборах и в преддверии других партия «Альтернатива для Германии» подает в суд на канцлера ФРГ Фридриха Мерца за слова об этнических чистках. Сам Мерц подал 5000 подобных исков. Расплата пришла?

    • ФСБ спасла британского посла от Украины

      Спецслужбы Украины пытались организовать диверсию в отношении сотрудников посольства Британии в Москве, но эта попытка была пресечена ФСБ. Мотивы украинцев в целом ясны: они хотят, чтобы СВО переросла в третью мировую войну.

    • Генпрокурор Украины погорел на телефонных мошенниках

      Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подал в отставку. Формальная причина – крышевание украинскими силовиками кол-центров мошенников. В реальности все еще интереснее.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги в 2026 году: инструкция и смена поликлиники

      В 2026 году прикрепиться к поликлинике или сменить медицинскую организацию можно через Госуслуги, если у пациента есть подтвержденная учетная запись и действующий полис ОМС, а выбранная поликлиника участвует в системе обязательного медицинского страхования. По общему правилу менять поликлинику по собственному желанию можно не чаще одного раза в год, но при переезде или смене места пребывания это ограничение не применяется. Рассказываем, как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги, какие документы понадобятся, сколько рассматривают заявление, когда могут отказать и нужно ли открепляться от старой поликлиники.

    • Налоговое уведомление в 2026 году: когда придет, где посмотреть и что делать, если его нет

      В 2026 году налоговые уведомления направляют физическим лицам для уплаты имущественных налогов за 2025 год: налога на имущество, земельного и транспортного налогов, а в отдельных случаях – НДФЛ. Заплатить налоги по уведомлению нужно не позднее 1 декабря 2026 года, а само уведомление должно быть направлено не позднее чем за 30 дней до срока уплаты. С 1 августа 2026 года изменился порядок получения уведомлений через Госуслуги: теперь они автоматически направляются пользователям портала с подтвержденной учетной записью, если человек не отказался от такого способа. Рассказываем, когда придет налоговое уведомление, где его посмотреть и что делать, если документ не появился.

    • Ипотечные каникулы в 2026 году: новые условия для семей с детьми и как оформить

      С 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут оформить ипотечные каникулы при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей: заемщик сможет временно приостановить платежи по ипотеке или уменьшить их размер, а максимальный срок льготного периода по новому основанию составит до полутора лет. Для оформления нужно обратиться к кредитору с требованием и подтвердить рождение или усыновление ребенка свидетельствами либо удостоверением многодетной семьи. Рассказываем, кому положены ипотечные каникулы в 2026 году, какие документы нужны, как подать заявление и что будет с кредитом после окончания льготного периода.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации