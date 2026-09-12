Упражнения президента США с раскрашиванием разных стран в цвета американского флага отражает то, над чем ломают голову политические элиты и мыслители современности: что делать с миром, где существует невероятное количество государств?13 комментариев
Песков оценил шансы на успех миротворческих усилий США
Песков заявил об ожидании плодов от миротворческих усилий США
Власти России рассчитывают на успех возобновившихся миротворческих усилий Соединенных Штатов, несмотря на текущее отсутствие прямого сотрудничества между странами, заявили в Кремле.
Россия рассчитывает на успешный исход активизировавшихся мирных инициатив Вашингтона, сообщил в интервью «Известиям» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Пока сотрудничества с американцами нет. Давайте исходить из этого. Есть миротворческие усилия американцев, за что мы им очень благодарны, которые продолжаются, которые сейчас снова активизировались», – отметил Песков.
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что возобновление торговых и экономических связей принесло бы пользу обеим сторонам. По его словам, заинтересованность в восстановлении контактов уже проявляют различные компании.
В то же время конкретных механизмов взаимодействия и совместных проектов сейчас не существует, добавил Песков. А сроки возможного восстановления отношений напрямую зависят от развития ситуации вокруг урегулирования украинского кризиса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, встреча Владимира Путина с американскими эмиссарами стала небольшим шагом к мирному урегулированию.
Российский лидер высоко оценил миротворческие усилия президента США Дональда Трампа. При этом в ближайшее время визиты высокопоставленных американских представителей в Москву не ожидаются.