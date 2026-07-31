В «Единой России» членам семей бойцов СВО рассказали о новых мерах господдержки

Tекст: Дарья Григоренко

Представители партии встретились с родственниками военнослужащих для разъяснения государственных гарантий. Поддубный выслушал просьбы об усилении психологической помощи, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Поддубный подчеркнул, что такой механизм разработан, он постоянно совершенствуется в рамках работы фонда «Защитники Отечества». Также существуют ассоциации ветеранов, ассоциации жён бойцов СВО и другие общественные организации, оказывающие поддержку.

«Есть разработанные алгоритмы действий, когда происходит то или иное событие. И об этих алгоритмах, к сожалению, не всегда знают семьи участников СВО. И очень важно информировать об их наличии, чтобы родные и близкие точно знали, как и что им надо делать при наступлении конкретных случаев», – сказал он.

Также обсуждалась правовая коллизия, из-за которой добровольцам отказывают в дополнительных компенсациях. Нормативные акты пока не приведены в соответствие с законом, поэтому политики направили официальный запрос в Минобороны. Кроме того, сейчас активно прорабатывается вопрос предоставления специалистов для работы с детьми погибших солдат.

Отдельное внимание на встрече уделили наставничеству ветеранов спецоперации. Эта инициатива уже включена в новую программу политического объединения. После обязательной переподготовки бывшие военные смогут работать в школах.