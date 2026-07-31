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    Задержан передававший Киеву данные военных заводов шпион
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    110 лет назад, 31 июля 1916 года, родился один из родоначальников современной мировой трансплантологии – Владимир Демихов. Его эксперименты вызывали одновременно шок и восторг: собаки с двумя головами, пересадки сердца – такого в мировой медицине еще не было.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как освободили от фашистов последний город России

    31 июля 1944 года завершилась Псковско-Островская наступательная операция. Русские войска прорвали укрепленную линию «Пантера» и освободили Псков – последний крупный оккупированный город РСФСР.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Азия и Европа очень по-разному важны для России

    Для любой страны мира, и Россия тут не исключение, каждый партнер на международной арене важен не сам по себе, а исходя из того, что он может хорошего или плохого сделать. Наибольшую бдительность заслуживает, как это ни печально, именно тот сосед, который может нанести урон.

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    31 июля 2026, 17:10 • Новости дня

    В «Единой России» членам семей бойцов СВО рассказали о новых мерах господдержки

    Tекст: Дарья Григоренко

    Член Генсовета «Единой России», военкор, Герой России Евгений Поддубный провел прием граждан, где ответил на вопросы о начислении средств за ранения и подготовке ветеранов к работе школьными наставниками.

    Представители партии встретились с родственниками военнослужащих для разъяснения государственных гарантий. Поддубный выслушал просьбы об усилении психологической помощи, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Поддубный подчеркнул, что такой механизм разработан, он постоянно совершенствуется в рамках работы фонда «Защитники Отечества». Также существуют ассоциации ветеранов, ассоциации жён бойцов СВО и другие общественные организации, оказывающие поддержку.

    «Есть разработанные алгоритмы действий, когда происходит то или иное событие. И об этих алгоритмах, к сожалению, не всегда знают семьи участников СВО. И очень важно информировать об их наличии, чтобы родные и близкие точно знали, как и что им надо делать при наступлении конкретных случаев», – сказал он.

    Также обсуждалась правовая коллизия, из-за которой добровольцам отказывают в дополнительных компенсациях. Нормативные акты пока не приведены в соответствие с законом, поэтому политики направили официальный запрос в Минобороны. Кроме того, сейчас активно прорабатывается вопрос предоставления специалистов для работы с детьми погибших солдат.

    Отдельное внимание на встрече уделили наставничеству ветеранов спецоперации. Эта инициатива уже включена в новую программу политического объединения. После обязательной переподготовки бывшие военные смогут работать в школах.

    31 июля 2026, 08:24 • Новости дня
    Российские войска поразили военные объекты в Одессе и сухогруз
    Российские войска поразили военные объекты в Одессе и сухогруз
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы России нанесли удары высокоточным оружием и беспилотниками по портовой инфраструктуре и судам в порту Одессы, сообщило Минобороны.

    Вечером 30 июля российские военные ударили по порту Одессы, там были уничтожены резервуары с ГСМ, предназначавшиеся для нужд украинской армии, указало ведомство в Max.

    Для нанесения ударов применялось высокоточное оружие воздушного базирования и беспилотные летательные аппараты.

    В порту Одессы уничтожены резервуары с горюче-смазочными материалами, которые предназначались для нужд ВСУ. Также южнее Одессы на переходе морем поражен сухогруз. Сообщается, что данное судно занималось доставкой военных грузов в один из украинских портов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 28 июля российские военные поразили объекты инфраструктуры перевалочного комплекса в порту Николаева.

    Несколькими днями ранее Вооруженные силы России уничтожили украинский быстроходный десантный катер в Николаевском морском торговом порту.

    До этого ударные беспилотники атаковали два сухогруза на пути в порты Одессы и Черноморска.

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    31 июля 2026, 12:13 • Новости дня
    Российские войска освободили Веровку в Харьковской области и Стенки в ДНР
    Российские войска освободили Веровку в Харьковской области и Стенки в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Армия России за минувшие сутки взяла контроль над двумя населенными пунктами, сообщили в Миноброны.

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над Веровкой в Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Кроме того на прошедшей неделе подразделения группировки «Север» взяли под контроль Новую Сечь, Могрицы, Малую Слободку в Сумской области и Юрченково в Харьковской области.

    Было нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ и пяти бригад теробороны.

    Всего в зоне ответственности группировки за последнюю неделю противник потерял до 1495 военнослужащих, 16 бронемашин, девять орудий полевой артиллерии, четыре станции РЭБи контрбатарейной борьбы.

    Подразделения Южной группировки за минувшие сутки освободили Стенки в Донецкой народной республике (ДНР). Было нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных, мотопехотной, двух аэромобильных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны, отчитались в Минобороны.

    Всего за прошедшую неделю в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли более 1290 военнослужащих, 26 бронемашин и 11 орудий полевой артиллерии.

    На этой неделе подразделения группировки «Центр» освободили Шевченко, Торское, Красный Кут, Светлое и Красноярское в ДНР. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии.

    Потери противника на этом направлении за неделю составили свыше 2510 военнослужащих, 13 бронемашин, шесть орудий полевой артиллерии, четыре станции РЭБ и контрбатарейной борьбы.

    В течение недели группировка «Восток» освободила Коммунаровку в Днепропетровской области, а также нанесла поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых, четырех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад морской пехоты.

    Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки за этот период составили более 2500 военнослужащих, 30 бронемашин и девять орудий полевой артиллерии.

    За неделю подразделения «Запада» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    Потери противника на этом направлении составили свыше 1,5 тыс. военнослужащих, восемь бронемашин, десять орудий полевой артиллерии, десять станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадамморской пехоты и теробороны. За последнюю неделю на этом направлении ВСУ потеряли до 340 военнослужащих, бронемашину и семь станций РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российская армия за сутки освободила четыре населенных пункта.

    Днем ранее российские войска установили контроль над Светлым в ДНР и сумской Новой Сечью.

    До этого они взяли под контроль Красный Кут в ДНР.

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    30 июля 2026, 13:58 • Видео
    Какого президента Франции боится НАТО

    Европейские СМИ считают, что во Франции есть перспективный кандидат в президенты, даже более опасный для ЕС и НАТО, чем Марин Ле Пен. Кто он?

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    31 июля 2026, 05:16 • Новости дня
    Guardian: ВС России впервые поразили американский завод беспилотников в Киеве
    Guardian: ВС России впервые поразили американский завод беспилотников в Киеве
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы России нанесли удар по предприятию в украинской столице, производящему устойчивые к радиоэлектронной борьбе беспилотники с искусственным интеллектом, он принадлежит американской корпорации Terminal Autonomy, пишут британские СМИ.

    Это якобы первый случай за время конфликта на Украине, когда целью стал объект компании из США. Предприятие было официально зарегистрировано в штате Делавэр в 2023 году, передает Guardian.

    Уничтоженный завод выпускал ударные дроны дальнего радиуса действия. Эти аппараты оснащены системами наведения на базе искусственного интеллекта, которые берут управление на себя при подавлении радиосигнала. Представители компании и министерства обороны Украины не ответили на запросы журналистов.

    Бывший высокопоставленный сотрудник американской разведки Энтони Винчи прокомментировал произошедшее. «Россиянам все равно, кому принадлежит производственный объект, это все равно цель, и им неважно, американский он или чей-то еще», – заявил эксперт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные атаковали предприятия по производству беспилотников в Киеве.

    В мае массированный удар полностью разрушил здание выпускающей разведывательные аппараты компании Skyeton.

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    31 июля 2026, 00:41 • Новости дня
    Посол Долгов заявил о скорой попытке Киева запросить перемирие
    Посол Долгов заявил о скорой попытке Киева запросить перемирие
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти Украины намерены добиваться временного прекращения боевых действий на фоне тяжелой экономической ситуации и системных ударов ВС России по военно-промышленному комплексу, считает посол по особым поручениям МИД России, дипломат Константин Долгов.

    «Зеленскому нужна пауза сейчас в виде воздушного перемирия или прекращения (временного, разумеется) боевых действий. Это однозначно. Ситуация у них все более тяжелая. Удары наши имеют эффект, они выбивают последовательно военно-экономическую инфраструктуру Киева. Урон уже очень большой, он с каждым днем, с каждым ударом становится все больше», – подчеркнул дипломат в беседе с «Газета.Ru».

    По словам Долгова, фактически украинская сторона отрезана от моря, а оружие и военное оборудование больше не могут поставляться морским путем. Это создает большие проблемы для Киева и его западных спонсоров, поэтому им необходимо перемирие.

    Дипломат напомнил, что России необходим долгосрочный мир на Украине, который подразумевает ликвидацию террористической угрозы со стороны Киева. Перемирие никак не решает задачу Москвы нивелировать угрозу с украинской стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский после удара ВС России потребовал у Запада новые системы ПВО. Зеленский провел масштабные кадровые перестановки в СБУ. Захарова заявила о страхе спонсоров Киева из-за действий Зеленского.


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    30 июля 2026, 18:38 • Новости дня
    Минобороны заявило о поражении топливной инфраструктуры в Одесской области
    Минобороны заявило о поражении топливной инфраструктуры в Одесской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы нанесли высокоточные удары по логистическим объектам и морской инфраструктуре украинской армии на Черноморском побережье.

    Российская армия продолжила атаковать объекты военной логистики противника, передает ТАСС. В Министерстве обороны уточнили детали операции на южном направлении. «В течение дня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ», – сообщили в ведомстве.

    Кроме того, военные успешно поразили перекачивающую станцию горюче-смазочных материалов в Одесской области. В Минобороны пояснили, что для атаки по узлу выдачи топлива в населенном пункте Новые Беляры применялись ударные беспилотники. Объекты инфраструктуры были также поражены высокоточным оружием наземного базирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные поразили резервуар с топливом и три сухогруза в портах Одессы и Южного.

    Несколькими днями ранее армия России уничтожила перевалочные комплексы с горюче-смазочными материалами в Черноморске.

    До этого Вооруженные силы РФ ликвидировали сухогруз с военным снаряжением и десантный катер в Николаевском морском торговом порту.

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    31 июля 2026, 11:56 • Новости дня
    Эксперт спрогнозировала тактику нового главы центра «А» СБУ

    Политолог Шеслер: От главы центра «А» СБУ надо ждать эскалации когнитивной войны

    Эксперт спрогнозировала тактику нового главы центра «А» СБУ
    @ Александр Сухов/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Новый глава центра «А» СБУ Олег Федоров будет во многом действовать в стиле своего предшественника. Сегодня противник делает ставку на подрыв российского общества, поэтому СБУ сконцентрируют усилия на когнитивной войне против России, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее Владимир Зеленский назначил Федорова начальником центра спецопераций «А» СБУ.

    «Центр специальных операций «А» СБУ занимается антироссийской террористической и диверсионной деятельностью. Подразделение, например, причастно к организации и проведению операции «Паутина», которая была направлена против стратегической авиации России», – указала политолог Лариса Шеслер.

    «По моим данным, новый глава центра «А» Олег Федоров ранее был заместителем руководителя подразделения – Евгения Хмары, которого Владимир Зеленский теперь назначил врио министра обороны Украины», – поделилась собеседница.

    «Судя по всему, Федоров продолжит действовать в стиле своего предшественника. Противник хочет за счет диверсий, психологических операций и вбросов подорвать российское общество изнутри», – рассуждает собеседница. На этом фоне от Федорова следует ждать эскалации когнитивной войны, разработки новых методов психологического воздействия, а также попыток внедрения диверсантов на российскую территорию. «В его обязанности также будет входить поиск и склонение к сотрудничеству большего числа информаторов», – допустила эксперт.

    Ранее Владимир Зеленский назначил Олега Федорова начальником центра спецопераций «А» СБУ. В Сети нет практически никакой информации о новом руководителе. СМИ указывают лишь, что он является бригадным генералом, «участником российско-украинской войны» и носит звание героя Украины. До прихода на нынешнюю должность возглавлял одно из управлений возглавляемого подразделения.

    На прошлой неделе с новой силой разгорелся кадровый скандал на Украине. Александр Сырский был уволен с поста главкома ВСУ. Отставка человека, за которым закрепилось прозвище «мясник», произошла на фоне охвативших украинские города митингов против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Зеленский принес руководителя вооруженными силами в жертву «картонному майдану».

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    31 июля 2026, 05:01 • Новости дня
    Трамп: Уиткофф и Кушнер отправятся на Украину за миром

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп в разговоре об Украине заявил, что Вашингтон заинтересован в завершении войны, поэтому очень скоро в Киев поедут два его посланника – Джаред Кушнер и Стив Уиткофф.

    Трамп в разговоре с Financial Times (FT), что его внимание сосредоточено на прекращении военного украинского конфликта, добавив, что два его посла, Джаред Кушнер и Стив Уиткофф, впервые посетят Украину в ближайшие дни.

    «Проще говоря, мы хотим, чтобы война на Украине с Россией закончилась. Мне не нужны ракеты. Мы стремимся к миру», – заявил он.

    Напомним, Трамп на встрече в Белом доме призвал Зеленского «просто закончить войну» на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США во вторник принял в Белом доме главу киевского режима. Зеленского провели на встречу с президентом США через боковой вход вместо парадного. На Украине выразили разочарование результатами встречи Зеленского с Трампом.

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    31 июля 2026, 05:47 • Новости дня
    Трамп засомневался в решении передать Киеву лицензии на Patriot

    FT: Трамп не готов передать Украине лицензию на ЗРК Patriot

    Трамп засомневался в решении передать Киеву лицензии на Patriot
    @ Shawn Thew/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп «не уверен», что позволит Украине создавать ракеты Patriot, хотя ранее заявил, что предоставит стране право производить оружие, жизненно важное для защиты от России.

    Трамп заявил, что еще не решил, разрешит ли Украине производить ракеты-перехватчики класса «земля-воздух» Patriot, что ставит под сомнение, согласится ли Вашингтон с одним из главных приоритетов Киева.

    Президент США заявил в телефонном интервью FInancial Times (FT) в четверг, что он «не уверен» в готовности предоставить Украине лицензию на производство ракет Patriot, добавив, что «мы рассматриваем этот вопрос».

    «Это совершенно необычное оружие, и... нам нужно быть несколько осторожными с тем, кому мы выдаем лицензии. Мы обычно не лицензируем оборудование», – сказал Трамп.

    Комментарии Трампа прозвучали через два дня после его встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме. Зеленский назвал встречу «хорошей» и сказал, что они с Трампом обсудили «производство ракет-перехватчиков Patriot и несколько других идей».

    В начале июля на саммите НАТО в Турции президент США заявил, что Вашингтон предоставит Киеву лицензию на производство ракет Patriot. После встречи в Белом доме во вторник президент Украины заявил, что Трамп «согласился с тем, что он предоставит нам лицензии».

    Зеленский также добавил, что недавно встречался с производителями системы Patriot: «У меня была встреча с представителями производства...Я надеюсь, что мы займемся совместным производством. Это очень важно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред США при НАТО Мэттью Уитакер обсудил с Владимиром Зеленским поставки ракет-перехватчиков для комплексов Patriot. Зеленский попросил у США 300 ракет Patriot. Boeing отказалась передавать Украине лицензию на головки самонаведения для ракет Patriot.

    Американский президент заявил FT, что Уиткофф и Кушнер отправятся на Украину, чтобы добиться мира.

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    31 июля 2026, 12:20 • Новости дня
    ВС России за неделю поразили 31 используемое в интересах ВСУ морское судно
    ВС России за неделю поразили 31 используемое в интересах ВСУ морское судно
    @ кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    В течение недели российскими войсками было поражено 31 используемое в интересах ВСУ морское судно, сообщили в Минобороны.

    Среди пораженных судов 23 типа «сухогруз», четыре балкера, два буксира, а также килекторное судно и десантный катер, говорится в канале Max Минобороны.

    В пятницу утром сообщалось, что российские войска поразили военные объекты в Одессе и сухогруз.

    Накануне вечером Вооруженные силы России нанесли высокоточные удары по логистическим объектам и морской инфраструктуре украинской армии на Черноморском побережье. А БПЛА «Герань-4 Сикер» перехватили суда с военными грузами для ВСУ.

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    31 июля 2026, 16:40 • Новости дня
    Российские войска поразили логистический узел ВСУ в Днепропетровской области

    Минобороны: ВС России ударили по сортировочному комплексу «Новой почты»

    Российские войска поразили логистический узел ВСУ в Днепропетровской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России нанесли точный удар по сортировочному комплексу компании «Новая почта» в районе населенного пункта Подгорное в Днепропетровской области, сообщило Минобороны.

    Российские военнослужащие поразили сортировочный комплек компании «Новая почта» в районе населенного пункта Подгорное Днепропетровской области,  сообщило в Max Минобороны. Атака была осуществлена 30 июля с использованием ударного беспилотника «Герань-4».

    Военные пояснили, что этот логистический узел активно применялся Вооруженными силами Украины для доставки и хранения грузов военного назначения.

    В Минобороны уточнили, что помимо общих военных грузов, на объекте находились беспилотные летательные аппараты и комплектующие к ним. Ведомство также представило видеоматериалы, подтверждающие успешное поражение цели.

    Украинские войска используют отделения «Новой почты» для переброски беспилотников.

    Ранее российские военные разгромили логистический центр противника в Днепропетровске беспилотником «Герань-4 сикер».

    С конца мая армия России расширила географию ударов по военной почтовой инфраструктуре Украины.

    Видео удара по логистическому центру в Днепропетровске смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    31 июля 2026, 15:05 • Новости дня
    Экипажи Су-34 уничтожили пункты дислокации ВСУ в нескольких регионах
    Экипажи Су-34 уничтожили пункты дислокации ВСУ в нескольких регионах
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Экипажи российских бомбардировщиков Су-34 успешно атаковали позиции Вооруженных сил Украины, поразив сразу несколько значимых целей, сообщили в Минобороны.

    В Запорожской области две мощные авиабомбы ФАБ-1500 уничтожили пункт временной дислокации 65-й отдельной механизированной бригады в Орехове, сообщило Министерство обороны в Max.

    На территории Донецкой народной республики ударом двух бомб ФАБ был поражен пункт дислокации 30-й бригады украинской армии в Славянске.

    Кроме того, Воздушно-космические силы нанесли удар по расположению 53-й бригады в населенном пункте Райгородок.

    В Харьковской области российская авиация также провела результативную операцию. Опорный пункт противника в лесополосе возле населенного пункта Ивашкино был полностью разрушен в результате сброса пяти авиабомб ОФАБ-250-270.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля российская авиация нанесла удар бомбами ФАБ-250 по позициям противника в Райгородке.

    Несколькими днями ранее экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-34 поразили расположение 65-й механизированной бригады ВСУ полуторатонной авиабомбой.

    В июне истребители уничтожили пункты временной дислокации этой же бригады возле Орехова снарядом ФАБ-3000.

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    31 июля 2026, 07:25 • Новости дня
    «Северяне» взяли в плен у Анищино бывших заключенных в рядах ВСУ

    ВС России взяли в плен у Анищино бывших заключенных в рядах ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись по ключевым направлениям фронта и на Харьковском направлении близ села Анищино взяли в плен четырех боевиков ВСУ, которые оказались бывшими заключенными.

    «В результате стрелкового боя около села Анищино четверо украинских националистов из состава 129 отмбр ВСУ взяты в плен. Все вражеские солдаты – бывшие заключенные», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Они уточнили, что противник пытался перебросить на позиции в районе Водяного бывших заключенных, мобилизованных в 129 отмбр ВСУ, но в результате огневого воздействия «Северян» украинские националисты были уничтожены.

    По резервам противника в Карасёвке, Слатино и Дергачах авиация ВС России и операторы ударных БПЛА нанесли огневое поражение, уничтожив украинских штурмовиков.

    На Волчанском направлении штурмовые подразделения продвинулись на 12 участках до 800 метров.

    Стрелковые бои идут в сёлах Ивановка, посёлке Белый Колодезь, в Бакшеевке, около Шевченково, в Веровке и в лесных массивах Волчанского района. На Великобурлукском направлении штурмовики ведут бои западнее села Петро-Ивановка, а также в сёлах Устиновка и Анищино (Анискино).

    На Сумском направлении в Шосткинском районе стрелковые бои продолжаются в Уланово и на подступах к Вольной Слободе. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 16 участках до 800 метров.

    Не прекращаются бои в Рыжевке, Писаревке, Марьино, посёлке Хотень, окрестностях населенных пунктов, а также в лесных массивах южнее Иволжанского.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 180 человек (из них более 110 в Сумской и свыше 70 в Харьковской областях). Четверо солдат ВСУ взяты в плен», – отметили в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска за сутки освободили четыре населенных пункта. ВС России уничтожили штурмовиков ВСУ у Могрицы и Писаревки. Эксперт Марочко заявил о давлении ВС России на ВСУ у Хотени.


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    31 июля 2026, 05:41 • Новости дня
    Эксперт Марочко заявил о давлении ВС России на ВСУ у Хотени

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие успешно продвигаются на Сумском направлении от Писаревки на запад и вытесняя подразделения ВСУ в сторону населенного пункта Хотень, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Если мы говорим за сумскую Писаревку, то здесь наши военнослужащие в основном продвигаются в западном направлении и давят на населенный пункт Хотень, который находится западнее от Писаревки», – заявил он ТАСС.

    По словам Марочко, российская армия планомерно выравнивает линию боевого соприкосновения. Бойцы ВС России продвигаются от Кондратовки в юго-восточном направлении вдоль автомобильной дороги.

    Одновременно идет наступление от Писаревки на юго-запад.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ отошли с позиций в районе Малой Слободки на Сумском направлении. «Северяне» за неделю пресекли восемь вылазок ВСУ на Сумском направлении. ВС России уничтожили штурмовиков ВСУ у Могрицы и Писаревки.


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    31 июля 2026, 03:07 • Новости дня
    Мирошник назвал Драпатого компромиссом в адрес западных либералов

    Мирошник: Назначение Драпатого стало компромиссом

    Tекст: Катерина Туманова

    Кадровые перестановки в украинском военном командовании оказались результатом мощного давления на главу киевского режима Владимира Зеленского со стороны международных политических сил, поэтому пришлось идти на компромиссы, считает посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    «Появление Драпатого – это некий компромисс. То есть, конечно, Зеленский хотел сохранить Александра Сырского, но так как началось давление политическое, публичное и международное, организованное теми же либеральными кругами, то ему пришлось немножко подвинуться», – заявил он ТАСС.

    Дипломат добавил, что лидеру киевского режима пришлось согласиться на кандидатуру менее компетентного военного руководителя. По его словам, новый главком принадлежит к группе влияния бывшего министра обороны Михаила Федорова, интересы которой потребовалось учесть при назначениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский 30 июля провел масштабные кадровые перестановки в СБУ, а до этого он поручил Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны страны. Посол Долгов заявил о скорой попытке Киева запросить перемирие.


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    31 июля 2026, 16:10 • Новости дня
    Пожар на складе после атаки дронов под Пензой ликвидировали

    Tекст: Денис Тельманов

    Спасательные службы успешно справились с открытым горением на территории логистического центра после налета беспилотных летательных аппаратов.

    Огнеборцы полностью ликвидировали открытое горение на логистическом центре в Пензенской области, передает ТАСС. Инцидент произошел в результате атаки беспилотников.

    Губернатор региона Олег Мельниченко сообщил: «Открытое горение склада ликвидировано.Напомню, что огонь тушили более 100 пожарных с привлечением 50 единиц спецтехники. Также были задействованы два пожарных поезда и авиация МЧС».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне 15 украинских беспилотников поразили территорию крупного логистического центра в Пензе.

    Позже спасатели с помощью специального вертолета локализовали возгорание на территории складского комплекса.

    Маркетплейс Wildberries из-за происшествия перенаправил прием поставок на резервные объекты.

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