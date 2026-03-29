  Новость часа: В результате артиллерийского удара ВСУ обесточен Энергодар
    Северная Европа примеряет роль щита либерального миропорядка
    Политолог объяснил резкую реакцию Финляндии на падение украинского беспилотника
    Иран уничтожил самолет ДРЛО E-3 Sentry ВВС США
    Эксперт объяснил минирование Украиной канала Северский Донец – Донбасс
    Иран обвинил США в подготовке вторжения
    Медведев: США не смогли защитить союзников в Персидском заливе
    Эксперт оценил перспективу массовой мобилизации женщин на Украине
    Израиль не пустил латинского патриарха Иерусалима в храм Гроба Господня
    Президент Польши выступил с гневной речью в адрес руководства ЕС
    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Иран может стать для Америки хуже Вьетнама

    29 марта 1973 года США вывели свои войска из Вьетнама. После этого падение южной части разъединенной страны и победа коммунистического Севера были делом времени. Вьетнам стал самой психологически тяжелой войной для Штатов за весь ХХ век. Сможет ли Иран стать для них еще сложнее?

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян В Венесуэле не оказалось места для революционной романтики

    Трампу в Венесуэле нужно стабильное правление легитимно избранного президента, который изначально ориентируется на США – проще говоря, берет под козырек. Плюс доступ американских компаний к углеводородам, который, по сути, уже открыт.

    Андрей Медведев Андрей Медведев США перед Ираном оказались слабее, чем перед Вьетнамом

    Положение Ирана отличается от положения Северного Вьетнама, которому тогда помогал СССР, а Ирану сейчас не помогает даже его самый ближайший союзник – Китай. И тем не менее Вашингтон оказался в ситуации, в которой американские политики хотели бы оказаться меньше всего.

    29 марта 2026, 18:33 • Новости дня

    В результате удара по военной части в Кувейте ранены 10 военнослужащих

    Tекст: Ольга Иванова

    В Кувейте в результате ударов баллистических ракет и беспилотников по военной части были ранены 10 военнослужащих, также повреждены склады логистической компании.

    Военная часть в Кувейте подверглась ракетному и беспилотному удару, в результате которого ранены десять военнослужащих, передает РИА «Новости». Об этом говорится в официальном заявлении армии Кувейта, опубликованном после инцидента.

    В сообщении отмечается, что за последние сутки вооруженные силы зафиксировали четырнадцать баллистических ракет и двенадцать беспилотников, нарушивших воздушное пространство страны. Представители армии подчеркнули: «Вооруженные силы за последние 24 часа зафиксировали 14 враждебных баллистических ракет и 12 враждебных беспилотников в воздушном пространстве Кувейта. В результате часть из них поразила одну из военных частей, что привело к ранениям 10 военнослужащих».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в международном аэропорту Кувейта беспилотник ударил по топливному резервуару и вызвал пожар. В результате последней атаки беспилотников в аэропорту Эль-Кувейта была повреждена радарная система.

    28 марта 2026, 21:22 • Новости дня
    Иран снизил призывной возраст до 12 лет

    Tекст: Вера Басилая

    Минимальный возраст для военной службы в Иране понижен до 12 лет, школьников планируют привлекать к разведке, патрулированию и вспомогательным работам, сообщает Al Arabiya.

    Власти Ирана приняли решение о снижении минимального призывного возраста для службы в армии до двенадцати лет, пишет «Коммерсантъ». Об этом сообщил заместитель главы Корпуса стражей исламской революции Рахим Надали, который призвал подростков 12-13 лет добровольно вступать в ряды вооруженных сил.

    Согласно информации телеканала Al Arabiya, новые нормы позволяют привлекать детей к разведывательному и оперативному патрулированию, работе на контрольно-пропускных пунктах «Басидж», приготовлению пищи для армии, уходу за ранеными и другим видам службы. Программа набора школьников получила название «Для иранцев».

    Al Arabiya подчеркивает, что подобное решение противоречит международным обязательствам Ирана по запрету использования детей в военных действиях.

    В течение месяца США и Израиль ведут масштабную военную кампанию против Ирана под кодовыми названиями «Эпическая ярость» и «Рычащий лев».

    Иран после нападения США и Израиля находится в состоянии полномасштабной войны и наносит ответные удары по израильской территории и американским базам в регионе.

    Минирование Ираном Ормузского пролива и угроза блокировки танкерных поставок нефти создают риск затяжного мирового экономического кризиса.

    28 марта 2026, 20:10 • Новости дня
    Десантный корабль USS Tripoli с морпехами США прибыл на Ближний Восток

    Tекст: Вера Басилая

    Американский десантный корабль USS Tripoli с 3 500 военными и авиацией на борту прибыл на Ближний Восток, сообщает Центральное командование США (СЕНТКОМ).

    О прибытии на Ближний Восток десантного корабля USS Tripoli с примерно 3 500 моряками и морскими пехотинцами сообщается в заявлении Центрального командования ВС США, передает ТАСС. Корабль класса America возглавляет десантную готовую группу Tripoli, входящую в состав 31-го экспедиционного подразделения морской пехоты.

    На борту USS Tripoli размещены транспортные и штурмовые самолеты, а также тактические и десантно-штурмовые средства. Судно предназначено для быстрой переброски личного состава и военной техники в зоны потенциальных конфликтов.

    Ранее было объявлено, что USS Tripoli направлен в регион для усиления американской военной группировки на Ближнем Востоке.

    Десантный корабль USS Tripoli с 2,2 тыс. морпехов двигался с базы на Окинаве через Сингапур в сторону ближневосточного театра боевых действий.

    СМИ сообщали о переброске США на Ближний Восток более двух тысяч морпехов и трех военных кораблей для усиления присутствия, включая группу USS Tripoli.

    Пентагон отказался подтверждать информацию об отправке десантного корабля USS Tripoli с морской пехотой в регион.

    29 марта 2026, 16:12 • Видео
    Они смогли. Исторический день для НАТО

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о «переломном моменте»: наконец-то все страны альянса достигли уровня расходов на оборону в 2% от ВВП. Президент США Дональд Трамп несомненно объявит это своей победой, но заслуги тут принадлежат не ему. Это афера США в целом.

    29 марта 2026, 05:34 • Новости дня
    WP: Пентагон готовится к длительной наземной операции в Иране
    @ U.S. Central Command

    Tекст: Катерина Туманова

    Если американский президент Дональд Трамп одобрит планы Пентагона, это ознаменует новый этап войны на Ближнем Востоке, который может оказаться значительно более опасным для американских войск, чем первые четыре недели.

    «По словам официальных лиц США, Пентагон готовится к многонедельным наземным операциям в Иране, поскольку тысячи американских солдат и морских пехотинцев прибывают на Ближний Восток, что может стать новой опасной фазой войны, если президент Дональд Трамп решит пойти на эскалацию», – пишет Washington Post (WP).

    В комментариях к этой информации читатели газеты выразили резкую критику и обеспокоенность действиями Трампа в отношении военного конфликта с Ираном.

    Многие комментаторы обвиняют его в том, что он рискует жизнями американцев по личным или политическим причинам, таким как отвлечение внимания от файлов Эпштейна.

    Напомним, ранее стало известно, что Пентагон планирует направить около 3 тыс. солдат из 82-й воздушно-десантной дивизии на Ближний Восток для поддержки операций против Ирана. Ранее Пентагон уже приказал перебросить в регион около 2 тыс. военнослужащих той же дивизии для расширения военных возможностей США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американист Дудаков считает, что Трамп дал Ирану передышку в 10 дней для подготовки наземной операции. Axios узнал, что Пентагон готовит четыре возможных варианта эскалации конфликта с Ираном. WSJ сообщила о готовности 17 тыс. американских военных высадиться в Иране.

    29 марта 2026, 14:30 • Новости дня
    Зеленский обвинил производителей дронов в тайных сделках за рубежом
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские компании, занимающиеся производством дронов, тайно продавали беспилотники за рубеж, несмотря на многомиллионные государственные контракты и ограничения на экспорт с Украины, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские производители беспилотников продавали дроны третьим странам, минуя государство, передает Lenta.Ru со ссылкой на «Интерфакс-Украина». Зеленский отметил, что ему известно о примерно 10 заводах, построенных за пределами страны, чтобы, как выразился политик, «не дай бог, ничего не потерять». Зеленский добавил: «Я считаю, что они потеряют».

    Глава государства сообщил, что украинские компании не только выводили производство дронов за границу, но и тайно продавали их другим странам. Один из производителей, по его словам, реализовал тысячу дронов-перехватчиков на сумму 3,5 млн долларов, несмотря на имеющийся контракт с властями Украины на 300 млн долларов.

    Зеленский также подверг критике обращения оружейных компаний с просьбами снять ограничения на экспорт продукции с Украины. Он подчеркнул, что такие действия производителей идут вразрез с интересами государства и подрывают доверие к ним со стороны властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, запасы ракет-перехватчиков у американских военных истощаются из-за активного применения на Ближнем Востоке. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможных сложностях с получением ракет из-за нужд США в операции против Ирана.

    29 марта 2026, 06:15 • Новости дня
    Axios узнало о возможном отказе Израиля Зеленскому в визите

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе ближневосточного турне глава киевского режима Владимир Зеленский посещает страны, с которыми были договоренности о визите, и только с одной его могло не быть вовсе, написал в соцсети журналист Axios Барак Равид.

    «Президент Украины Зеленский последние два дня посещает все страны Персидского залива, чтобы укрепить сотрудничество в сфере безопасности против Ирана. Единственная страна, которая его не пригласила, – это Израиль», – написал он в соцсети Х.

    Равид сообщает, что Нетаньяху две недели назад просил о телефонном разговоре с Зеленским, но не позвонил и исчез.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев обсуждает с США и странами Персидского залива создание системы акустического обнаружения беспилотников на Ближнем Востоке, аналогичной применяемой ВСУ на Украине.

    Саудовская Аравия и Украина заключили оборонный договор. Зеленский заявил о переговорах Украины с Ближним Востоком по поставкам дизеля.


    29 марта 2026, 18:01 • Новости дня
    Медведев заявил о провале защиты союзников США в Персидском заливе
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что базы Соединенных Штатов в Персидском заливе не справились с защитой партнеров.

    Американские военные базы, расположенные в странах Персидского залива, не смогли обеспечить безопасность своих союзников, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, передает РИА «Новости».

    Медведев подчеркнул: «Американские базы своих союзников защитить не смогли, а исчезающее государство типа готово и "мы умеем"». По его словам, это свидетельствует о снижении реального влияния США в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев заявил, что наземная операция США в Иране может обернуться для Вашингтона тяжелыми последствиями, сопоставимыми с конфликтом во Вьетнаме.

    28 марта 2026, 21:10 • Новости дня
    Иранский удар повредил самолет E-3 Sentry на базе

    Tекст: Мария Иванова

    На авиабазе принца Султана в Саудовской Аравии самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry получил повреждения при иранском ракетном ударе, пишет Air and Space Forces Magazine.

    Инцидент произошел на авиабазе принца Султана в Саудовской Аравии, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Air and Space Forces Magazine.

    По данным журнала, повреждения получил американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry.

    В публикации отмечается: «В результате иранского удара по авиабазе принца Султана в Саудовской Аравии 27 марта несколько американских военнослужащих получили ранения, а некоторые самолеты были повреждены... Согласно предварительной информации, среди поврежденных самолетов числятся несколько самолетов-заправщиков и самолет E-3 Sentry AWACS».

    Ранее сообщалось, что в результате удара Ирана по авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии десять американских военнослужащих получили ранения.

    Ранее по этой авиабазе с размещенными там американскими военными прошел авианалет беспилотников, при котором на объекте раздались взрывы.

    29 марта 2026, 12:18 • Новости дня
    КСИР уничтожил американский самолет ДРЛО E-3 на базе в Саудовской Аравии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) ударом по американской авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии уничтожили самолет E-3 США с системой дальнего радиолокационного обнаружения и управления, а также нанесли серьезный урон стоявшим рядом самолетам, сообщает пресс-служба КСИР.

    Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) уничтожили американский самолет E-3 с системой дальнего радиолокационного обнаружения и управления на авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии, передает РИА «Новости». Об этом говорится в заявлении пресс-службы КСИР, опубликованном иранской гостелерадиокомпанией.

    В заявлении подчеркивается: «В ходе совместных оперативных действий ракетами и БПЛА ВКС КСИР… на авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии был полностью уничтожен как минимум один самолет E-3… с возможностью обнаружения и управления самолетами и авиабазами, также всем соседним самолетам был нанесен серьезный урон».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry получил повреждения при иранском ракетном ударе.

    В результате удара Ирана по этой авиабазе десять американских военнослужащих получили ранения.

    В ходе ночной ракетной и беспилотной атаки КСИР по базе Принц Султан американский самолет-заправщик был уничтожен.

    28 марта 2026, 20:27 • Новости дня
    Российское посольство осудило удар Израиля по журналистам на юге Ливана

    Tекст: Мария Иванова

    Российские дипломаты в Бейруте выразили соболезнования семьям ливанских журналистов, погибших при израильском ударе беспилотника по автомобилю в районе Джизин на юге страны.

    Посольство России в Ливане выразило соболезнования в связи с гибелью ливанских журналистов в результате израильского удара на юге республики, говорится в заявлении диппредставительства, передает РИА «Новости».

    В комментарии подчеркивается: «Посольство выражает искренние соболезнования родным и близким погибших. Сочувствуем коллегам в дружественных ливанских СМИ и скорбим по утрате высококлассных профессионалов своего дела».

    По данным дипмиссии, корреспондент телеканала Al-Mayadeen Фатима Фтуни и журналист канала Al-Manar Али Шаэйб погибли в результате удара израильского беспилотника по автомобилю в районе Джизин на юге Ливана.

    В посольстве напомнили, что атаки на представителей СМИ в Ливане происходят не впервые, указав на обстрел с воздуха 19 марта, когда пострадала съемочная группа телеканала RT.

    В заявлении подчеркивается, что нацеливать оружие на сотрудников СМИ в зонах конфликтов неприемлемо, это расценивается как нарушение международного права, а участившиеся подобные инциденты носят системный характер и требуют решительного осуждения.

    Эскалация между Израилем и движением «Хезболла» началась в ночь на 2 марта 2026 года, когда «Хезболла» возобновило ракетные атаки по израильской территории на фоне резкого обострения региональной обстановки. В ответ Израиль перешел к масштабным ударам по Ливану и 16 марта израильская армия официально объявила о начале наземной операции на юге страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на юге Ливана в результате удара израильского беспилотника погибли корреспонденты телеканалов Al-Mayadeen Фатима Фтуни и Al-Manar Али Шаэйб.

    Президент Ливана Джозеф Аун осудил атаку израильского дрона на журналистов Али Шуайба, Фатиму Фтуни и Мохаммада Фтуни как вопиющее преступление, нарушающее нормы и соглашения о защите работников СМИ.

    28 марта 2026, 21:57 • Новости дня
    При ударе Израиля и США по Мосулу погибли двое иракских полицейских

    Tекст: Мария Иванова

    В результате удара Израиля и США по полицейскому участку в районе Третьего моста в Мосуле погибли полковник и комиссар иракской полиции.

    Инцидент произошел в Мосуле на севере Ирака, передает ТАСС. Уточняется, что удар нанесли Израиль и США, в результате чего погибли двое иракских офицеров полиции.

    «Полковник и комиссар полиции Ирака погибли при исполнении служебных обязанностей во время удара Израиля и США по полицейскому участку в районе Третьего моста (расположен на севере города) в Мосуле», – говорится в сообщении ведомства в соцсети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу беспилотники с территории Ирака попытались атаковать базу сирийской армии Ат-Танф в провинции Хомс.

    США и Израиль ранее  нанесли авиаудар по зданию районного суда в иранской провинции Фарс, где погибли и были ранены несколько человек.

    29 марта 2026, 00:05 • Новости дня
    Йеменские хуситы пообещали продолжить обстрелы Израиля

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель йеменского движения хуситов «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил в Telegram-канале о второй и не последней серии ударов по Израилю в рамках «Священной битвы джихада».

    «Вооруженные силы Йемена провели вторую военную операцию в рамках «Священной битвы джихада», обрушив шквал крылатых ракет и беспилотников на несколько важных военных объектов, принадлежащих сионистскому врагу на юге оккупированной Палестины», – сказано в сообщении Яхья Сарии.

    Он заявил, что в рамках противостояния сионистскому замыслу в регионе йеменское движение продолжает поддерживать и содействовать фронтам сопротивления в Палестине, Ираке, Ливане и Иране.

    «Вооруженные силы Йемена заявляют, что, выполняя свой религиозный, моральный и гуманитарный долг перед свободным народом страны <...> в ответ на преступления врага против народа и страны, они будут продолжать <...> проводить свои военные операции в ближайшие дни, пока преступный враг не прекратит свои нападения и агрессию», – резюмировал Сариа.

    Напомним, в начале марта лидер движения «Ансар Алла» Абдель Малик аль-Хуси заявил о готовности хуситов встать на защиту Ирана. WSJ писала, что США, Израиль и Саудовская Аравия опасаются вступления хуситов в войну с Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, йеменские хуситы 28 марта нанесли ракетный удар по целям в Израиле. Востоковед заявил о фактическом вступлении хуситов в конфликт на стороне Ирана.

    29 марта 2026, 16:50 • Новости дня
    Fars: Иран ударил по израильскому военному заводу на юге страны

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Ирана, по данным агентства Fars, нанесли ракетный удар по заводу, связанному с военной промышленностью Израиля, расположенного на юге страны.

    Иранские вооруженные силы нанесли удар по заводу, связанному с военной промышленностью Израиля, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Fars. По данным источника агентства, предприятие расположено на юге страны.

    Как заявил собеседник СМИ, «Иран атаковал завод, связанный с военной промышленностью Израиля, на юге оккупированных территорий. Этот удар – предупреждение сионистскому режиму о последствиях атак на заводы и промышленность Ирана». Также отмечается, что цель удара – предостеречь руководство Израиля от возможных новых атак на объекты Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, КСИР подверг удару два алюминиевых завода, связанных с военной промышленностью США, на Ближнем Востоке. КСИР ранее нанес удары по энергетическим объектам на Ближнем Востоке, связанным с США, в ответ на атаки по иранской инфраструктуре.

    28 марта 2026, 23:50 • Новости дня
    МИД потребовал расследовать убийство журналистов на юге Ливана

    Tекст: Катерина Туманова

    Армия обороны Израиля заявила, что среди пассажиров автомобиля, по которому был совершен ракетный удар, якобы находились террористы, которые притворялись журналистами, с чем категорически не согласны российские дипломаты.

    «Дело тут даже не в том, как отреагируют на такое нападение профильные международные структуры, и отреагируют ли вообще. Их профессиональная слепота уже давно никого не удивляет. Вопрос в том, насколько международное сообщество в целом готово принять такую логику действий: нарекаешь журналиста террористом и получаешь лицензию на убийство. Так что ли? Мы с такой постановкой вопроса не согласимся никогда», – сказано в размещенном в Telegram-канале ведомства заявлении.

    Дипломаты МИД России напомнили, что, как и в случае подобных трагедий прежде, будут «настаивать на необходимости расследования этого убийства, привлечения всех виновных к ответственности и прекращения этой кровавой практики раз и навсегда».

    Ранее МИД России выразил соболезнования родным, близким и коллегам погибших журналистов, осудив удар Израиля по журналистам на юге Ливана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на юге Ливана в результате удара израильского беспилотника погибли корреспонденты телеканалов Al-Mayadeen Фатима Фтуни и Al-Manar Али Шаэйб.

    Президент Ливана Джозеф Аун осудил атаку израильского дрона на журналистов Али Шуайба, Фатиму Фтуни и Мохаммада Фтуни как вопиющее преступление, нарушающее нормы и соглашения о защите работников СМИ.

    29 марта 2026, 00:45 • Новости дня
    Глава центра оборонных исследований SEPAND в Иране погиб с семьей при атаке Израиля

    Tекст: Катерина Туманова

    Али Фуладванд, глава исследовательского отдела организации SEPAND (секретной структуры Минобороны Ирана) погиб с семьей при очередной волне израильской атаки утром в субботу.

    «Али Фуладванд, глава исследовательского отдела организации SEPAND , погиб со своей семьей в результате нападения на город Боруджерд в субботу утром. Ранее он уже становился мишенью нападения во время 12-дневной войны, но выжил. Его жена, Масуме Пирхади, погибла в результате того нападения», – сообщил Iran International.

    Иранские СМИ, объявляя об убийстве Али Фуладванда, представив его как «обычного гражданина». Однако организация SEPAND несет ответственность за военную ядерную программу Исламской Республики.

    Али Фуладванд попал под санкции Госдепартамента США 1 октября 2025, уточняется в материале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава турецкой разведки Калын обвинил Израиль в срыве переговоров по Ирану. При ударе Израиля и США по Мосулу погибли двое иракских полицейских. Йеменские хуситы пообещали обстреливать Израиль до прекращения его агрессии.

    29 марта 2026, 16:10 • Новости дня
    Премьер Испании предупредил о надвигающемся продовольственном кризисе

    Tекст: оль

    Премьер-министр Испании Педро Санчес предупредил о риске глобального продовольственного кризиса на фоне продолжающейся войны на Ближнем Востоке.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес предупредил о риске продовольственного кризиса на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости». В письме к сторонникам Испанской социалистической рабочей партии он отметил, что последствия войны уже отражаются на мировой экономике.

    Санчес заявил: «Мы уже месяц живем в условиях открытой войны на Ближнем Востоке: более двух тысяч погибших, четыре миллиона человек вынуждены покинуть свои дома, нарушены цепочки поставок, цены на нефть и газ резко выросли, а на горизонте надвигается продовольственный кризис». Он подчеркнул, что эскалация конфликта сопровождается не только ростом цен на энергоносители, но и перебоями в поставках, что усиливает давление на глобальные рынки.

    Премьер также напомнил, что Испания с самого начала занимает позицию против войны, выступая за быстрое урегулирование ситуации и защиту населения от экономических последствий конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Испании Педро Санчес ранее предупреждал о рисках замедления экономического роста в еврозоне из-за конфликта на Ближнем Востоке. Боевые действия на Ближнем Востоке вызвали скачок цен на топливо и ухудшили материальное положение испанских семей.

