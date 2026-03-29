В результате удара по военной части в Кувейте ранены 10 военнослужащих

Tекст: Ольга Иванова

Военная часть в Кувейте подверглась ракетному и беспилотному удару, в результате которого ранены десять военнослужащих, передает РИА «Новости». Об этом говорится в официальном заявлении армии Кувейта, опубликованном после инцидента.

В сообщении отмечается, что за последние сутки вооруженные силы зафиксировали четырнадцать баллистических ракет и двенадцать беспилотников, нарушивших воздушное пространство страны. Представители армии подчеркнули: «Вооруженные силы за последние 24 часа зафиксировали 14 враждебных баллистических ракет и 12 враждебных беспилотников в воздушном пространстве Кувейта. В результате часть из них поразила одну из военных частей, что привело к ранениям 10 военнослужащих».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в международном аэропорту Кувейта беспилотник ударил по топливному резервуару и вызвал пожар. В результате последней атаки беспилотников в аэропорту Эль-Кувейта была повреждена радарная система.

