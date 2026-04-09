Путин подписал законы о пересмотре судебных актов

Tекст: Валерия Городецкая

В соответствии с новым законом, решения мировых судей и апелляционные акты районных судов теперь будут пересматриваться не кассационными судами общей юрисдикции, а верховными судами республик, краевыми, областными судами и их президиумами, передает РИА «Новости». Цель изменений – обеспечить большую доступность правосудия: граждане смогут лично участвовать в заседаниях кассационной инстанции в административном центре своего региона.

В сопроводительных материалах указывается, что эта реформа позволит снизить судебные издержки, которые возмещаются из федерального бюджета, а также уменьшит нагрузку на судей кассационных судов. Подчеркивается, что при несогласии с решениями президиумов региональных судов остается право их дальнейшего обжалования уже в Верховном Суде России.

Еще один принятый закон регламентирует порядок пересмотра судебных актов президиумами региональных судов: верховных судов республик, краевых, областных, городов федерального значения, а также судов автономных областей и округов.

Третий документ закрепляет правила рассмотрения кассационных жалоб и представлений в президиумах этих судов, что формирует четкий алгоритм работы с подобными обращениями.

Ранее Путин подчеркнул роль судов в формировании доверия к власти.