Путин подписал законы о пересмотре судебных актов
Президент России Владимир Путин подписал четыре закона, изменяющих порядок пересмотра судебных решений мировых судей и апелляционных актов районных судов.
В соответствии с новым законом, решения мировых судей и апелляционные акты районных судов теперь будут пересматриваться не кассационными судами общей юрисдикции, а верховными судами республик, краевыми, областными судами и их президиумами, передает РИА «Новости». Цель изменений – обеспечить большую доступность правосудия: граждане смогут лично участвовать в заседаниях кассационной инстанции в административном центре своего региона.
В сопроводительных материалах указывается, что эта реформа позволит снизить судебные издержки, которые возмещаются из федерального бюджета, а также уменьшит нагрузку на судей кассационных судов. Подчеркивается, что при несогласии с решениями президиумов региональных судов остается право их дальнейшего обжалования уже в Верховном Суде России.
Еще один принятый закон регламентирует порядок пересмотра судебных актов президиумами региональных судов: верховных судов республик, краевых, областных, городов федерального значения, а также судов автономных областей и округов.
Третий документ закрепляет правила рассмотрения кассационных жалоб и представлений в президиумах этих судов, что формирует четкий алгоритм работы с подобными обращениями.
Ранее Путин подчеркнул роль судов в формировании доверия к власти.