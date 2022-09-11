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11 сентября, воскресенье  |  Последнее обновление — 10:22  |  vz.ru
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Чем ответит Россия на «зерновой обман» Запада

Украина смогла продать свое зерно, но у российских экспортеров возникли проблемы REUTERS
«Очередной наглый обман... Просто надувательство, хамское и наглое отношение к тем партнерам, ради которых якобы это все и делалось». Столь резкая оценка прозвучала из уст президента России Владимира Путина по поводу реализации так называемой зерновой сделки – соглашения о вывозе украинского зерна для «голодающей Африки». Что же произошло? Подробности...
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Крепость Калининград. Что строят в особом регионе России

Калининградскую область в последние месяцы принято называть осажденной крепостью Виталий Невар/ТАСС
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США толкают КНДР на применение ядерного оружия

Северокорейский лидер публично объявил о новой ядерной эре KCNA/REUTERS
В мире появилась страна, официально заявившая о готовности первой применить ядерное оружие. Соответствующий закон подписан лидером КНДР, по словам которого, закон прочерчивает линию невозврата. О чем именно идет речь, в каких случаях Северная Корея применит ядерное оружие – и причем тут Соединенные Штаты Америки? Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

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Антипсихиатрия взломала сумасшедший дом

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Иван Иванюшкин, Кандидат философских наук, исследователь истории интернета
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Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
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    Европа испугалась потолка цен на газ из России

    Европа судорожно ищет способ сбить цены на газ
    		   11 сентября 2022, 10:05
    Фото: REUTERS/David W Cerny
    Текст: Ольга Самофалова

    Еврокомиссия продолжает действовать в интересах США, а не ЕС. Она на полном серьезе заставляет Европу обсуждать идею введения потолка цен на газ наподобие потолка цен на нефть. ЕК прикрывается святой целью – сбить цены на газ. Однако если убрать российский газ, то эффект будет явно противоположный. В ответ несколько стран предложили ввести потолок цен не только для России, а для всех поставщиков.

    В пятницу, 9 сентября, министры энергетики стран ЕС не согласовали решение о введении предельных цен на газ из России. Об этом сначала сообщили источники Reuters, а потом подтвердил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он рассказал, что на встрече велась больше политическая дискуссия, и ожидается, что на будущей или следующей за ней неделе Еврокомиссия и страны-члены ЕС выступят с реальными предложениями.

    Многие страны Европы не побоялись выступить против идеи ЕК. В частности, министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер заявил об отказе поддержать эту инициативу, потому что у страны сохраняется зависимость от поставок газа из России. Такой же позиции придерживается Венгрия, Чехия, Франция, Италия и Чехия. Последняя считает, что дискуссию о потолке вообще надо исключить из повестки. Поддержку ЕК оказывает, конечно, Польша и, вероятно, ряд других европейских стран, которые уже отказались от закупки российского газа.

    Власти ФРГ, которые из-за закрытия «Северного потока – 1» по техническим причинам, по сути, тоже оказались без российского газа, тем не менее, выступили против ограничений цен на газ из России. Глава министерства экономики страны Роберт Хабек объяснил это заботой о других странах ЕС, которые все еще зависят от российских поставок. Или немец все еще не списывает со счетов «Северный поток – 1» и надеется, что проблему с ним удастся решить?

    Идея ввести потолок цен на российский газ изначально бредовая, даже еще больше, чем идея потолка цен на нефть. Потому что никто из альтернативных поставщиков газа – ни Норвегия, ни США, ни Катар, ни Алжир, ни Азербайджан не в состоянии быстро найти дополнительные объемы газа, соизмеримые со 150-180 млрд кубометров топлива, которые поставляла Россия в Европу. Этот факт подтверждается и самими поставщиками, и европейскими потребителями.

    Введение потолка цен на газ – это сродни введению эмбарго, потому что Россия продавать свое топливо по невыгодной цене не собирается и ответит полным отключением газового вентиля. Сейчас после перекрытия «Северного потока – 1», все же продолжают работать два маршрута – украинский (вполовину) и вторая нитка «Турецкого потока».

    «Реализовать эту идею, да еще в преддверии осенние отопительного сезона, означает огромный риск для Евросоюза. Благодаря заполненности подземных хранилищ и резкому сокращению потребления газа, Европа с трудом, но сможет пройти отопительный сезон. Но если подобная инициатива будет реализована, то ЕС может получить реальный физический дефицит газа, произойдет еще большая разбалансировки энергетического рынка»,

    – рассуждает директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.

    По его мнению, пока в ЕС решения принимаются единогласно, эта инициатива не имеет шансов быть принятой в этом году, потому что единства в этом вопросе среди европейских стран точно не будет. «На мой взгляд, сейчас не в интересах Евросоюза нагнетать обстановку вокруг поставок российского газа, которые и так резко сократились», – считает Громов.

    Зачем же Еврокомиссия раструбила эту идею, прекрасно понимая, что ее реализация опасна для европейских экономик?

    «Вброс этой идеи сделан для того, чтобы протестировать позиции стран Евросоюза к этому предложению, прощупать почву на перспективу. Сейчас большая часть членов ЕС отвергает эту идею на корню, но нельзя исключать, что в следующем году ситуация изменится. Во-первых, семя брошено, и реализация идеи будет прорабатываться в недрах ЕК. Во-вторых, в следующем году может измениться порядок принятия решений членами ЕС, когда будет достаточно получить большинство голосов, а не все. В-третьих, у Евросоюза будет время индивидуально поработать с каждой страной, которая сегодня высказалась однозначно против введения потолка цен на российский газ, чтобы переубедить их», – рассуждает отраслевой эксперт.

    Проблема дорогого газа в Европе не исчерпывается только этим годам. Пару дней назад аналитики Citigroup заявили, что Европе придется подождать до конца это десятилетия, прежде чем она увидит какое-либо снижение цен на природный газ. «Где-то между 2025 и 2027 годами цены в Европе вернутся к тому уровню, на котором они были в начале 2021 года», – заявил Эд Морс, глобальный руководитель отдела исследований сырьевых товаров Citigroup.

    «Европу ждет две, а может быть даже три сложные зимы впереди, когда цены на газ будут высокими. Поэтому инициатива с потолком цен от Еврокомиссии – это, скорее, прощупывание почвы на перспективу. Очевидно, что Еврокомиссию в этом вопросе поддерживают США, которые являются главными получателями выгоды от этой истории. Американский СПГ с большим удовольствием зайдет на европейский рынок в 2025-2026 годах»,

    – считает Громов. Как раз к этим годам в США запланирована волна запуска новых СПГ-заводов, то есть у них появится больше газа для экспорта.

    Интересно, что во время дискуссии министров энергетики Евросоюза идея потолка цен для российского газа трансформировалась в новую инициативу: ввести потолок цен не только на российский газ, но и на любой другой. Как минимум 10 европейских стран готовы поддержать эту идею, сообщают источники Financial Times. Это в том числе Бельгия, Италия, Польша и Греция.

    «Есть здравомыслящие министры энергетики, которые подняли вопрос, а что Европе даст введение ограничений цен на российский газ? Европа просто лишит себя российского газа, так как Россия отрубит все поставки. Это усилит дефицит на рынке и поднимет цены на голубое топливо. Наживутся на этом только другие поставщики газа типа Норвегии, США и Катара. Поэтому предложили ввести потолок цен для всех поставщиков газа без исключения. В этом случае можно решить главную задачу – сбить цены на газ и снизить финансовые потери европейцев. Это куда более здравая идея с позиции ЕС, потому что отвечает чаяниям европейцев», – рассуждает Громов.

    Проблема в том, что на реализацию этой идеи, которая действительно могла бы принести облегчение на энергетический рынок ЕС, Еврокомиссия вряд ли пойдет.

    «Очевидно, что ЕК в тесном контакте с США прорабатывают санкции против России. И США точно не поддержат введение потолка цен на газ для всех поставщиков, в том числе, для себя. Поэтому эта идея изначально обречена на провал»,

    – полагает Громов.

    К тому же, объяснять карающие меры только против российского газа никому не надо. А как объяснить их против Норвегии, Катара, Алжира, Азербайджана?

    На самом деле, у Европы есть простой способ ослабить энергетической кризис. Чтобы обвалить цены на газ, надо решить технические и санкционные проблемы по «Северному потоку – 1». И хотя на восстановление работы трубы на полную мощность потребуется время, но даже официальных заявлений о том, что Германия договорилась с ЕС, Канадой и Великобританией, что больше никогда никаких санкций против российского газопровода не возникнет, уже будет достаточно для существенного снижения цен на газ на спотовых рынках Европы.

    А если одновременно с этим убрать и политическое препятствие и запустить «Северный поток – 2», что можно будет сделать намного оперативней, то Citigroup придется сесть и переписать свои прогнозы по поводу цен на газ, потому что они обвалятся и могут вернуться к уровню 2021 году намного раньше.

    Однако в Германии нынче нет политической силы, способной пойти на такой опасный с точки зрения политика шаг.

    А это значит, что поле для маневра у Европы сейчас фактически отсутствует, потому что осталось меньше полутора месяцев до начала отопительного сезона, когда начнется рост потребления газа. Расчет европейских политиков только на еще более резкое снижение потребления, чем в первом полугодии (упало на 20% или на 90 млрд кубометров). Плюс надежа, что зима будет теплой. Громов считает, что никаких инструментов у Европы уже не осталось.

    «Будем с интересом наблюдать за течением зимы. Протестное движение в Европе уже началось, но пока нельзя сказать, что оно затрагивает подавляющую массу населения. Но посмотрим, что будет, когда население Европы начнет получать платежки за газ в отопительный сезон. Спровоцирует ли это новую волну недовольства в Европе или власти сумеют купировать эту напряженность за счет финансовых дотаций стоимости коммунальных услуг?», – заключает директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов.  

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