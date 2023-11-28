Европа обречена на возврат к российскому газу

Tекст: Ольга Самофалова

Европе придется обратиться к России для обеспечения поставок газа, поскольку зима может оказаться холодной, а переход на атомную энергетику займет много времени, заявил российский миллиардер и бизнесмен Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.

По его мнению, Европа должна будет заключить сделку с Газпромом, но на жестких условиях, включая возмещение санкционных потерь и компенсацию за подрыв «Северного потока».

«Да, тяжелая расплата за американские авантюры, но все равно это дешевле и выгоднее, чем покупать ненужное оружие на триллионы евро и вдобавок терять столь сладкий российский рынок», – считает Дерипаска. Он признает, что это осознание может произойти не сразу, но холодные зимы могут ускорить принятие компромисса с Россией до полутора лет.

«Я думаю, что шансов на то, что европейские покупатели полностью восстановят закупки российского трубопроводного газа, немного. Однако отдельные объемы поставок могут действительно вернуться, если будет открыт какой-то из газопроводов. Например, в перспективе может заработать уцелевшая нитка «Северного потока – 2» и украинский транзит. И первым может быть открыт именно транзит через Украину по южному маршруту. Не нужно недооценивать желание Украины зарабатывать», – считает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве и Фонда национальной энергетической безопасности.

Сейчас поставки газа в Европу через Украину идут, однако только по северному маршруту, а южный закрыт по инициативе украинской стороны. В итоге вместо контрактных 109 млн кубометров в сутки Газпром может поставлять через Украину в два раза меньше – максимум 43 млн кубометров в сутки.

Европейские страны не вводили санкции против российского газа и они с удовольствием бы покупали больше, но Газпром не может поставлять все объемы по контрактам из-за физического ограничения маршрутов прокачки. Закупать газ у России по рублевым расчетам отказались всего несколько стран, в частности, Болгария, Польша и Финляндия. Большинство европейцев продолжают покупать российский газ, просто в усеченных объемах

Через Украину транзит вынужденно сократился в два раза. Обе нитки «Северного потока – 1» пострадали от взрывов и одна из двух ниток «Северного потока – 2» тоже разрушена. Газопровод «Ямал – Европа», который проходит через территорию Польши, тоже перекрыт. Варшава национализировала долю Газпрома в компании-операторе этой трубы «Европол», в ответ Россия ввела запрет на поставки газа по этому маршруту.

Сохраняются поставки по «Турецкому потоку» (15,75 млрд кубометров в год) и через Украину в усеченном объеме (порядка 15 млрд кубов в год).

При каких условиях объемы поставок российского газа в Европу могут вырасти? «Для этого должна измениться политическая ситуация. Должен появиться формальный повод, хотя бы договор о прекращении огня, не говоря уже о мирном договоре. Тогда появится возможность для действий в области экономики – для снятия санкций и всевозможных шагов навстречу, в том числе по восстановлению газоснабжения европейских стран. Сейчас все боятся что-то делать в этом направлении», – считает эксперт ФНЭБ.

О сроках, когда это может произойти, говорить сложно. «Однако риторика в Европе начала меняться. Если раньше глава европейской дипломатии Боррель говорил, что дипломатия не нужна, а надо воевать, то теперь глава НАТО признает, что недооценили Россию и надо менять стратегию», – отмечает Игорь Юшков. Остается надеяться, что ситуация разрешится в следующем году.

Как только для этого появится политическая возможность, Германия может дать разрешение на эксплуатацию неповрежденной второй нитки «Северного потока – 2» и запустить в работу.

«Мощность этой ветки 27,5 млрд кубов. У нас в этом году экспорт в ЕС суммарно выйдет, возможно, даже меньше. То есть только благодаря одной ветке «Северного потока» объем поставок можно удвоить»,

– указывает Юшков.

Сама Германия будет заинтересована в этом, как только политическая ситуация изменится. Потому что именно немецкая экономика пострадала в ЕС наиболее сильно от потери доступа к дешевому российскому газу.

Экономика Германии ушла в рецессию, и выйти из нее пока не получается. Financial Times на днях опубликовало интервью с гендиректором немецкой сталелитейной компании Salzgitter Гуннаром Греблером, в котором топ-менеджер предупредил об опасности деиндустриализации Германии и бегства энергоемких предприятий в другие страны из-за роста цен на электроэнергию. По его словам, если производители необходимой Германии промышленности материалов, таких как сталь или химикаты, покинут страну из-за высоких цен на энергоносители, то ФРГ рискует потерять всю цепочку создания стоимости производства.

Согласно опросу Торгово-промышленной палаты Германии в августе этого года, порядка 32% немецких компаний отдают предпочтения инвестициям за границу в связи с опасениями в будущем без дешевого российского газа. Годом ранее этот показатель не превышал 16%.

В Германии полным ходом идет частичная деиндустриализация. «В основном пострадали и так и не оправились от высоких цен 2022 года те отрасли, где газ используется напрямую как сырье. Это химическая промышленность и производство азотных удобрений. Также пострадали энергоемкие промышленные предприятия: металлургические, стекольные и прочие. Из более дорогой энергии получается более дорогая продукция, которая неконкурентоспособна на мировом рынке. Конкуренты выдавливают Германию с мирового рынка, в том числе конкуренты из США. Так как в США биржевые цены на газ составляют 100 долларов, а в Европе 500–600 долларов за тысячу кубометров, и это еще низкая цена по сравнению с тысячами долларов в прошлом году», – объясняет Игорь Юшков.

Еще один важный момент заключается в том, что Германия получала российский газ со скидкой, для нее газ был дешевле, чем даже у соседей. И дело не только в объемах, но и в тесной кооперации двух партнеров: Газпром входил в сбытовые активы в Германии, а немецкие компании – в добычные активы в России.

«Целые отрасли промышленности Германии выстраивались на этом ценовом преимуществе, которое существовало десятилетиями. Теперь немецкая экономика лишилась этого преимущества (дешевого российского газа) и происходит ее болезненная перестройка»,

– отмечает эксперт ФНЭБ.

Как только будут заключены политические договоренности и огонь будет остановлен, Украина будет заинтересована в зарабатывании денег и полном открытии транзита российского газа. Другое дело, что транзитный контракт с Газпромом заканчивается 31 декабря 2024 года, и придется искать новые формы сотрудничества.

«У Украины есть давняя идея заключить транзитный договор не с Газпромом, а с европейскими компаниями, чтобы перенести точку сдачи-приемки российского газа из Европы на российско-украинскую границу. Но европейские компании никогда этого не хотели», – напоминает Юшков. По сути, Украина хочет стать не транзитером, а официальным трейдером, то есть тем, кто будет перепродавать российский газ европейским компаниям. Ведь тогда можно зарабатывать не только на транспортировке, но и на наценке сверху на товар. Но ЕС вряд ли обрадуется этому.

Могут быть придуманы и другие варианты взаимодействия. Например, Украина может отдать свою ГТС некой третьей компании или могут поменять схему оплаты транзита, отмечает Юшков.