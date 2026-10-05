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    Анна Долгарева Анна Долгарева Что происходит в Алешках

    В Алешки я не смогла попасть. Украинцы жгут абсолютно все машины, не разбирая – гражданские они или военные. Но мы с друзьями ездили в соседнюю с Алешками Голую Пристань – город чуть ниже по течению Днепра.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Урсула станет вестлихфюрером

    Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.

    8 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Главные угрозы современности требуют сложных решений

    Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.

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    5 октября 2026, 08:36 • Новости дня

    Минск заявил о качественной жизни под санкциями

    МИД Белоруссии: Научилась качественно жить в условиях европейских санкций

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил об успешной адаптации республики к европейским санкциям и росте доходов от экспорта.

    «За эти шесть лет мы настолько адаптировались к санкциям Европейского союза, мы просто-напросто научились жить с ними и жить достаточно качественно», – рассказал дипломат на полях Генеральной Ассамблеи ООН, передает РИА «Новости».

    По словам министра, за годы ограничений страна успешно перенаправила экспортные потоки в другие государства. Это позволило увеличить денежную массу от экспорта примерно на 30-40%.

    Рыженков добавил, что в этом году экспорт в страны Европейского союза вряд ли превысит отметку в полмиллиарда. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что западные санкции стимулировали республику к освоению новых видов производств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил положительное влияние западных ограничений на развитие национальной промышленности.

    Ранее белорусский лидер назвал санкционную политику Евросоюза настоящим «выстрелом в ногу».

    В свою очередь глава МИД республики Максим Рыженков сообщил о запрете выступления белорусской делегации в Совете Безопасности ООН.

    3 октября 2026, 16:17 • Новости дня
    Глава МИД Белоруссии заявил о катастрофических проблемах в экономике ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков в ходе выступления на полях Генассамблеи ООН констатировал ежедневное ухудшение экономического положения в странах Европейского союза.

    Экономика стран Европы сталкивается со все большими трудностями без видимых перспектив улучшения ситуации. Об этом рассказал РИА «Новости» министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков.

    «Сегодня экономическая ситуация в Европейском союзе ухудшается день ото дня, и просвета этому не видно. Первые ласточки – это те, которые самыми последними заскочили в этот эшелон Европейского союза: страны Балтии, восточные государства», – отметил министр.

    По словам главы белорусского внешнеполитического ведомства, проблемы в этих странах нарастают с катастрофической скоростью. Трудности затрагивают демографические, социальные вопросы и экономическое развитие в целом.

    Сейчас кризис постепенно добирается и до ведущих стран объединения, таких как Франция и Германия, добавил глава МИД Белоруссии. Среди основных вызовов Рыженков перечислил миграционный кризис, безработицу, серьезный рост преступности в городах и замедление экономических программ.

    Ранее в пятницу Великобритания и ЕС не договорились о мерах против дизельного кризиса. На прошлой неделе глава МИД Белоруссии обвинил Брюссель в желании поиграть в солдатики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Евросоюз запустил масштабные реформы ради спасения экономики от краха.

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    2 октября 2026, 17:33 • Новости дня
    МИД Белоруссии призвал Францию освободить задержанных на протестах подростков

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Белоруссия призвала власти Франции незамедлительно освободить всех несовершеннолетних, которых задержали в ходе массовых протестов старшеклассников, а также расследовать факты применения силы.

    Министерство иностранных дел Белоруссии выступило с призывом к Парижу провести беспристрастное расследование фактов чрезмерного применения силы против участников протестов, в особенности подростков. Ведомство призвало Францию перейти к цивилизованному диалогу с учащимися, родителями и профсоюзами, чтобы решить системные проблемы в образовании, сообщает ТАСС.

    В МИД республики отметили, что число задержанных на акциях протеста приближается к 3 тыс. человек, причем значительную часть составляют несовершеннолетние. Это свидетельствует о крайней степени накала в обществе. В ведомстве подчеркнули, что французские власти вместо диалога прибегают к массовым произвольным арестам, что усиливает радикализацию протестов.

    Кроме того, в министерстве заявили, что Франция направляет средства не на социальную сферу и образование, а на финансирование сомнительных правозащитных структур, радикальных образований и поддержку зарубежных конфликтов.

    В МИД Белоруссии с сожалением констатировали молчание западных правозащитников по поводу происходящего и выразили солидарность с пострадавшими.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу во Франции сообщили о хаосе по всей стране из-за протестов школьников.

    В четверг число задержанных на этих акциях достигло почти 2 тыс. человек. В этот же день сотни школьников попали в полицию в связи с участием в манифестациях.

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    4 октября 2026, 13:50 • Видео
    Членов НАТО рассортировали. Кто признан браком?

    Среди европейских членов НАТО паника. На встречу в Польше, посвященную будущему альянса, не приглашены Британия, Франция и прибалты. При этом проводит ее замглавы Пентагона Элбридж Колби, которого ненавидят русофобы и глобалисты. Это раскол?

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    3 октября 2026, 13:25 • Новости дня
    Глава МИД Белоруссии Рыженков назвал определяющей встречу с польским коллегой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков высоко оценил состоявшиеся переговоры с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским, назвав их определяющими для двусторонних отношений.

    Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков назвал определяющим диалог с польским коллегой Радославом Сикорским на полях Генассамблеи ООН, передает РИА «Новости». По итогам переговоров представитель Польши намекнул на возможное потепление отношений между двумя странами.

    «Среди западных контактов я бы отметил эту определяющую встречу (с Сикорским – прим. ВЗГЛЯД), потому что за последние, может быть, семь-восемь лет – это первая встреча на уровне министров иностранных дел с моим коллегой из Польши», – заявил глава белорусского внешнеполитического ведомства.

    Кроме того, дипломат сообщил о состоявшихся переговорах с министром иностранных дел Словакии Юраем Бланаром. Он также подчеркнул, что две недавние встречи с представителями Евросоюза можно считать новшеством во внешней политике Белоруссии, поскольку европейские партнеры наконец созрели для такого диалога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский допустил возможность улучшения двусторонних отношений с Белоруссией.

    Глава белорусского внешнеполитического ведомства обвинил руководство Евросоюза в препятствовании глобальной стабильности.

    Минск рассматривает в практической плоскости организацию личной встречи Александра Лукашенко и Дональда Трампа.

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    3 октября 2026, 04:35 • Новости дня
    Глава МИД Белоруссии напомнил Европе о российской ядерной триаде

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков предостерег европейские страны, правительства которых жаждут «затоптать» Россию, напомнив им о российской ядерной триаде.

    Глава белорусского МИД Максим Рыженков на полях Генеральной Ассамблеи ООН посоветовал европейским политикам не забывать о стратегическом арсенале Москвы, передает РИА «Новости».

    По словам дипломата, в Европе существует убеждение, что благодаря большему ВВП и количеству людей, которых можно мобилизовать, к 2029-2030 году они смогут подготовиться и «затоптать» Россию.

    «Я им на это всегда отвечаю: «Ребята, ну вы же не забывайте про российскую ядерную триаду, про опыт, который сегодня уже накоплен, и про какие-то такие фишечки, которые есть в России и апробированы, которых у вас нет»», – сказал Рыженков.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что уровень современности российских сил ядерного сдерживания является самым высоким в мире, опережая показатели других ядерных держав. А также отмечал приоритет ядерной триады в новой программе вооружений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявлял о последовательной модернизации ядерной триады. В октябре 2025 года президент сообщил о тренировке всех трех компонентов ядерных сил.

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    4 октября 2026, 05:50 • Новости дня
    В Минске рассказали об особенностях дипломатии с Москвой и США

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что белорусская сторона выстраивает отношения с американцами исключительно на основе взаимных интересов и не наносят ущерба стратегическому партнерству с Россией и Китаем.

    «Диалог с американской стороной идет, как он идет и с Российской Федерацией. Но хочу сказать сразу, что наше общение с американцами строится только на решении вопросов, важных для нас, и где-то важных также для американцев», – сказал дипломат РИА «Новости».

    Он добавил, что общение с США ведется за счет отношений с ближайшими союзниками, в первую очередь с Россией и Китаем.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что взаимодействие Москвы и Минска не зависит от контактов Белоруссии с США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии объяснил диалог с США отсутствием враждебных намерений к Москве, а также опроверг отдаление Белоруссии от России.

    В августе президент Белоруссии Лукашенко заявил об успешном сдерживании потенциальных противников Москвы и Минска.

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    2 октября 2026, 21:05 • Новости дня
    Латвия пресекла 12 тыс. попыток нелегалов пересечь границу с Белоруссией

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МВД Латвии Янис Домбрава заявил, что с начала года пограничники предотвратили почти 12 тыс. попыток нелегальных мигрантов проникнуть в республику с территории Белоруссии.

    «Параллельно с работами по восстановлению забора пограничники продолжают предотвращать попытки нелегальных иммигрантов проникнуть в нашу страну. В общей сложности в этом году предотвращено 11 699 попыток проникновения в страну», – написал Домбрава в соцсетях, передает РИА «Новости».

    В пятницу глава МВД посетил границу, где возмутился медленными темпами восстановления заграждения, пострадавшего в августе от урагана. По данным Государственной пограничной службы Латвии, забор был поврежден в 124 местах. Домбрава добавил, что министерство уже договорилось с правительством о выделении средств на ремонт.

    Ранее власти Латвии обвинили Россию и Белоруссию в организации незаконного транзита мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на территорию государств Евросоюза и НАТО.

    В марте пограничники задержали 34 мигранта на границе Литвы и Белоруссии

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    3 октября 2026, 09:09 • Новости дня
    Минск сообщил о подготовке встречи Лукашенко и Трампа

    Глава МИД Белоруссии Рыженков сообщил о подготовке встречи Лукашенко и Трампа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Минске рассматривают встречу президента США Дональда Трампа и Белоруссии Александра Лукашенко в «практической плоскости», шаги для ее организации принимаются, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков.

    Белорусская сторона рассматривает возможность организации личной встречи Александра Лукашенко и Дональда Трампа, передает РИА «Новости». По словам министра иностранных дел Белоруссии Максима Рыженкова, сейчас для этого предпринимаются соответствующие шаги.

    «Мы действительно рассматриваем встречу президентов в практической плоскости, и для этого предпринимаются соответствующие шаги», – заявил дипломат на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

    Рыженков также отметил, что Трамп ранее приглашал Лукашенко на Совет мира в США. Однако визит не состоялся из-за технических сложностей: европейские санкции против белорусского лидера и запрет на пролеты самолетов серьезно затруднили поездку за океан. Ранее Лукашенко подчеркивал, что диалог с американским президентом был бы крайне полезен для Минска, готового к нормализации двусторонних отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко провел официальные переговоры со специальным посланником Дональда Трампа Джоном Коулом.

    До этого белорусский лидер назвал условием для личной встречи возврат замороженных американскими банками 44 млн долларов.

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    2 октября 2026, 15:53 • Новости дня
    Оверчук спрогнозировал рекордный товарооборот России и Белоруссии

    Оверчук: Товарооборот России и Белоруссии в 2026 году превысит 70 млрд долларов

    Tекст: Денис Тельманов

    Вице-премьер Алексей Оверчук предрек достижение объема взаимной торговли Москвы и Минска исторической отметки в 70 млрд долларов благодаря глубокой экономической интеграции двух стран.

    Власти ожидают значительного увеличения показателей двустороннего экономического сотрудничества к концу текущего года, передает ТАСС. «На заседании Совмина Союзного государства мы не могли не говорить об укреплении торговых связей. В принципе, по нашим оценкам, оборот товаров и услуг между Россией и Белоруссией, если обменный курс будет соответствующий, превысит 70 млрд долларов», – отметил Оверчук.

    Политик добавил, что такие высокие цифры свидетельствуют о серьезной глубине интеграционных связей. Для сравнения он привел показатели взаимодействия с Китаем, которые составляют порядка 240 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко провел в Минске встречу с главами правительств государств ЕАЭС.

    Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о росте двустороннего товарооборота на 12,5% за пять месяцев.

    В прошлом году страны практически полностью перешли на финансовые расчеты в национальных валютах.

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    2 октября 2026, 14:24 • Новости дня
    Лукашенко призвал Армению подумать о рынках сбыта коньяка

    Лукашенко усомнился в способности Армении продавать коньяк в Евросоюзе

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Армению перед вступлением в Евросоюз оценить, сможет ли она продавать там свою продукцию.

    «Если ты решил идти в Европейский союз, куда ты торопишься? Ты четко определи, куда твой коньяк заберут, куда твои овощи, фрукты заберут, в каком объеме, сможешь ли ты заместить то, что продаешь сегодня у нас», – заявил Лукашенко, передает ТАСС.

    Он отметил, что Армении следует убедиться, купит ли Франция ее коньяк, учитывая, что в Европе есть своя продукция. Белорусский лидер подчеркнул, что не стоит спешить в этом вопросе.

    Заявление прозвучало на встрече с главами правительственных делегаций, участвующих в заседании Евразийского межправительственного совета.

    Ранее МИД назвал интерес Евросоюза к Армении показным.

    В августе Кремль напомнил стремящейся в ЕС республике об опыте Турции.

    В июле премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил Лукашенко на вопрос, кому нужна Армения.

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    2 октября 2026, 13:40 • Новости дня
    Лукашенко рассказал, за что Путин похвалил белорусов

    Лукашенко: Путин похвалил Белоруссию за сохранение советского наследия

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что президент России Владимир Путин похвалил белорусов за сохранение в республике советского экономического наследия.

    «Мы все это сохранили… Президент Путин однажды мне сказал: «Вы молодцы, что вы сохранили то, что вам досталось от Советского Союза», – заявил Лукашенко на встрече с главами правительственных делегаций, участвующих в заседании Евразийского межправсовета в Минске, передает РИА «Новости».

    По его словам, основа белорусской экономики сформировалась в советские времена. Лукашенко отметил, что машиностроение, активно развивающееся в Белоруссии, также является наследием советских времен.

    Развивая советское наследие, Белоруссия сегодня многое умеет и производит необходимое для страны. В оборонной промышленности Минск закупает российское вооружение, но многое белорусский ВПК делает сам с учетом опыта украинского конфликта, добавил он.

    Президент также подчеркнул, что Минск учитывает сформированный в Советском Союзе общий рынок и привержен постсоветскому рынку. Кроме того, Лукашенко заявил, что у Белоруссии самая глобальная интеграция с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Лукашенко назвал потрясающими планы развития России на ближайшие годы.

    Он согласился со словами Путина о нахождении мира на изломе.

    Белорусский лидер встретился в Минске с премьер-министром России Михаилом Мишустиным и премьерами стран ЕАЭС.

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    2 октября 2026, 12:39 • Новости дня
    Лукашенко назвал потрясающими планы развития России на ближайшие годы

    Лукашенко: Планы развития российской экономики на ближайшие годы потрясающие

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с премьер-министром России Михаилом Мишустиным планы развития российской экономики на ближайшие годы и назвал их потрясающими.

    Белорусский лидер пояснил, что немного опоздал на встречу с главами правительственных делегаций стран ЕАЭС в Минске из-за разговора с Мишустиным, в ходе которого российский премьер кратко изложил экономические и финансовые планы России на ближайшие три года, передает РИА «Новости».

    По словам Лукашенко, успех реализации этих планов положительно скажется не только на Белоруссии, но и на всем постсоветском пространстве. Он пожелал Мишустину успехов в их воплощении, подчеркнув, что экономика является главным аспектом жизни людей.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу с главами правительств государств Евразийского экономического союза, в том числе с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

    В пятницу Михаил Мишустин и премьеры стран ЕАЭС сделали общее фото в преддверии межправсовета.

    В четверг главы правительств России и Белоруссии начали встречу в Минске.

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    2 октября 2026, 14:19 • Новости дня
    Мишустин назвал три приоритета евразийской интеграции

    Мишустин определил продовольствие и логистику приоритетами развития ЕАЭС

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил на заседании Евразийского межправительственного совета, что приоритетами евразийской интеграции станут продовольственная и энергетическая безопасность, а также развитие логистики.

    По словам Мишустина, продовольственная и энергетическая безопасность, а также развитие транспортной логистики выступают главными приоритетами евразийской интеграции, передает ТАСС.

    «Выделю несколько направлений, на которых следует сосредоточить общие усилия. Первое – это дальнейшая работа по укреплению продовольственной безопасности: от нее во многом зависит благополучие наших граждан», – предложил премьер.

    Глава кабмина добавил, что вторым важным направлением является укрепление транспортно-логистического комплекса. Третьим приоритетом премьер назвал энергетическую безопасность и сохранение преимуществ стран ЕАЭС для привлечения инвестиций и продвижения союзных товаров на иностранных рынках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился в Минске с премьерами стран ЕАЭС.

    В четверг Мишустин прибыл в Белоруссию с двухдневным визитом.

    В августе Мишустин сообщил об увеличении на 10% торговли России с государствами союза.

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    2 октября 2026, 11:35 • Новости дня
    Лукашенко встретился в Минске с Мишустиным и премьерами стран ЕАЭС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу с главами правительств государств Евразийского экономического союза, в том числе с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

    Встреча состоялась в Минске. В ней приняли участие главы правительств стран – участниц ЕАЭС, пишет РИА «Новости».

    Среди присутствующих были премьер-министры Казахстана Олжас Бектенов, Киргизии Адылбек Касымалиев, Белоруссии Александр Турчин, глава кабинета министров Узбекистана Абдулла Арипов, министр промышленности, рудников и торговли Ирана Сейед Мохаммад Атабак, председатель Коллегии Евразийской комиссии Бакытжан Сагинтаев и генсек СНГ Сергей Лебедев.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян участвовал в минских мероприятиях по видеосвязи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Михаил Мишустин и премьеры стран ЕАЭС сделали общее фото в преддверии межправсовета.

    В четверг главы правительств России и Белоруссии начали встречу в Минске.

    Тогда они открыли заседание союзного Совмина.

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    2 октября 2026, 12:28 • Новости дня
    Лукашенко согласился со словами Путина о нахождении мира на изломе

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил согласие с заявлением президента России Владимира Путина, сделанным на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия», о том, что мир сейчас находится на историческом изломе.

    Лукашенко на встрече с главами правительственных делегаций, участвующих в заседании Евразийского межправительственного совета, заявил, что согласен с Путиным в оценке происходящего в мире, передает ТАСС.

    «Президент России абсолютно вчера был прав, что мы на таком изломе находимся. Даже мы сами сегодня не понимаем, где мы находимся, и насколько серьезен этот излом в истории развития мировой цивилизации», – подчеркнул Лукашенко.

    Лукашенко подчеркнул, что Минск всегда следовал в одном направлении и никогда не менял свою политику, отдавая приоритет объединению на постсоветском пространстве. Об этом он сообщил на встрече с руководителями правительственных делегаций, участвующих в заседании Евразийского межправительственного совета.

    Белорусский лидер обратил внимание на давнюю и твердую приверженность республики выбранному курсу. Политик также добавил, что за долгое время пребывания на посту президента он окончательно убедился в отсутствии интереса к странам объединения со стороны других государств. По его словам, участники постсоветской интеграции никому нигде больше не нужны.

    1 октября на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» Путин заявил, что «мир подошел к решающему, поворотному моменту развития».

    В пятницу глава республики встретился в Минске с председателем правительства России Михаилом Мишустиным и премьерами других государств ЕАЭС. В четверг руководители российского и белорусского кабминов начали двусторонние переговоры.

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    5 октября 2026, 07:23 • Новости дня
    Минск заявил о готовности Лукашенко встретиться с Трампом

    Глава МИД Белоруссии Рыженков сообщил о подготовке встречи Лукашенко с Трампом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Белоруссия открыта ко встрече президента страны Александра Лукашенко с его американским коллегой Дональдом Трампом, предпринимает все усилия для того, чтобы она случилась, но не любой ценой, заявил глава МИД Максим Рыженков.

    Минск открыт к диалогу на высшем уровне и активно работает над возможностью проведения саммита, передает РИА «Новости». Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков подчеркнул это на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

    «Да, мы к такой встрече открыты. Мы предпринимаем значительные усилия для того, чтобы она состоялась. Но, опять, не любой ценой, и мы не стоим с протянутой рукой», – заявил глава внешнеполитического ведомства.

    Ранее президент Белоруссии отмечал высокую потенциальную пользу от переговоров с американским лидером. Политик указывал, что республика готова к совместной работе с Вашингтоном ради нормализации двусторонних отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, белорусская сторона рассматривает возможность организации личной встречи Александра Лукашенко и Дональда Трампа. В середине сентября президент Белоруссии провел официальные переговоры со специальным посланником американского лидера Джоном Коулом. До этого глава государства назвал возврат замороженных американскими банками 44 млн долларов условием для возобновления полноценного диалога.

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    Политический труп толкнул Киев на новую эскалацию

    Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе воскресного визита в Киев заявил о планах расширить совместное с Украиной производство ракет и БПЛА. Владимир Зеленский пообещал рост атак на российские НПЗ. В ответ Минобороны России анонсировало усиление ударов по объектам, использующимся в интересах ВСУ. Что стоит за украинским вояжем главы немецкого правительства? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Анна Долгарева Анна Долгарева
      Что происходит в Алешках

      В Алешки я не смогла попасть. Украинцы жгут абсолютно все машины, не разбирая – гражданские они или военные. Но мы с друзьями ездили в соседнюю с Алешками Голую Пристань – город чуть ниже по течению Днепра.

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    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Урсула станет вестлихфюрером

      Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.

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    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Как изгнать бесов из рекламы

      Экзорцизм – практика, которая существует в ряде христианских исповеданий и восходит к Евангелию. Но проблему представляют собой не церкви, а «коммерческий оккультизм», который при этом может притворяться православным.

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    • Членов НАТО рассортировали. Кто признан браком?

      Среди европейских членов НАТО паника. На встречу в Польше, посвященную будущему альянса, не приглашены Британия, Франция и прибалты. При этом проводит ее замглавы Пентагона Элбридж Колби, которого ненавидят русофобы и глобалисты. Это раскол?

    • Премьера Израиля заподозрили в самом страшном

      Премьер-министр Израиля был проинформирован властями ОАЭ и Египта о нападении ХАМАС, но ничего не предпринял. Так утверждают несколько независимых друг от друга источников. Что из этого следует?

    • США потеряли 20% генералов. Но как?

      Министр войны США Пит Хегсет заявил, что очистил армию от «толстых, трансгендеров, чуваков с бородой, отморозков, слабаков и радикалов». Но при этом под сокращение попали 20% генералов и адмиралов. Что происходит на самом деле?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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