В Алешки я не смогла попасть. Украинцы жгут абсолютно все машины, не разбирая – гражданские они или военные. Но мы с друзьями ездили в соседнюю с Алешками Голую Пристань – город чуть ниже по течению Днепра.0 комментариев
Минск заявил о качественной жизни под санкциями
МИД Белоруссии: Научилась качественно жить в условиях европейских санкций
Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил об успешной адаптации республики к европейским санкциям и росте доходов от экспорта.
«За эти шесть лет мы настолько адаптировались к санкциям Европейского союза, мы просто-напросто научились жить с ними и жить достаточно качественно», – рассказал дипломат на полях Генеральной Ассамблеи ООН, передает РИА «Новости».
По словам министра, за годы ограничений страна успешно перенаправила экспортные потоки в другие государства. Это позволило увеличить денежную массу от экспорта примерно на 30-40%.
Рыженков добавил, что в этом году экспорт в страны Европейского союза вряд ли превысит отметку в полмиллиарда. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что западные санкции стимулировали республику к освоению новых видов производств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил положительное влияние западных ограничений на развитие национальной промышленности.
Ранее белорусский лидер назвал санкционную политику Евросоюза настоящим «выстрелом в ногу».
В свою очередь глава МИД республики Максим Рыженков сообщил о запрете выступления белорусской делегации в Совете Безопасности ООН.