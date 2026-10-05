МИД Белоруссии: Научилась качественно жить в условиях европейских санкций

Tекст: Ольга Иванова

«За эти шесть лет мы настолько адаптировались к санкциям Европейского союза, мы просто-напросто научились жить с ними и жить достаточно качественно», – рассказал дипломат на полях Генеральной Ассамблеи ООН, передает РИА «Новости».

По словам министра, за годы ограничений страна успешно перенаправила экспортные потоки в другие государства. Это позволило увеличить денежную массу от экспорта примерно на 30-40%.

Рыженков добавил, что в этом году экспорт в страны Европейского союза вряд ли превысит отметку в полмиллиарда. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что западные санкции стимулировали республику к освоению новых видов производств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил положительное влияние западных ограничений на развитие национальной промышленности.

Ранее белорусский лидер назвал санкционную политику Евросоюза настоящим «выстрелом в ногу».

В свою очередь глава МИД республики Максим Рыженков сообщил о запрете выступления белорусской делегации в Совете Безопасности ООН.