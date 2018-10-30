Возможное присвоение имени Канта аэропорту Калининграда назвали «оскорблением ветеранов»

Депутат Госдумы от Татарстана Марат Бариев заявил, что против присвоения аэропорту Калининграда имени немецкого философа Иммануила Канта, так как это оскорбляет ветеранов Великой Отечественной войны.

Кант с большим отрывом лидирует в конкурсе названий для аэропортов «Великие имена России» в Калининграде. На наименование аэропорта Храброво претендуют четыре кандидатуры: Кант (14 тыс. голосов), императрица Елизавета Петровна (10,1 тыс. голосов), советские полководцы Александр Василевский (6,5 тыс. голосов) и Иван Черняховский (4,1 тыс. голосов). Имени Канта не было в официальном списке Общественной палаты, его включили на втором этапе, когда граждане могли предложить свои варианты, набрав более 500 голосов, передает «Бизнес Online».

Бариев заявил, что к нему обратились ветераны, которые «считают, что это неправильно, непатриотично, это скандал».

«Я полностью согласен. Мы должны понимать, кто великие люди для Калининграда», – заявил он.

По его словам, участие в конкурсе немецкого философа, жившего в XVIII веке в Пруссии, сомнительно – его нельзя назвать нашим соотечественником. Сам депутат выступает в поддержку Василевского, которого он называет легендарным полководцем, освободившим Кенигсберг.

«Ситуацию надо исправлять. Гражданское общество Калининграда должно это прочувствовать, правильно оценить и принять меры», – сказал Бариев. По его словам, он обсуждал этот вопрос с депутатами от Калининградской области.

Иммануил Кант (1724–1804) родился и умер в Кенигсберге, ныне Калининграде.

Между тем, в финале конкурса уже проголосовали более 1 млн человек. Накануне была названа главная интрига конкурса.