Возможное присвоение имени Канта аэропорту Калининграда назвали «оскорблением ветеранов»

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20 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 17:37  |  vz.ru
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«Северный поток – 2» отвлек внимание США от «Турецкого потока»

Путин и Эрдоган напомнили об успехах еще одного газопровода, неугодного США Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Пока США и Украина ожесточенно боролись против «Северного потока – 2», произошло другое важное историческое событие. С опережением графика было закончено строительство морской части газопровода «Турецкий поток». Его свидетелями стали президенты России и Турции. Почему же этот газопровод вызывает меньше шумихи за океаном? Подробности...
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Падение Мэй и Меркель может произойти одновременно

Позиции Терезы Мэй и Ангелы Меркель слабеют едва ли не с каждым днемФото: Stefan Rousseau/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/ТАСС
Евросоюз одобрил проект соглашения о выходе Великобритании из ЕС. Однако шансы британского премьера Терезы Мэй провести соглашение через парламент невелики – оно не нравится ни сторонникам «Брексита», ни его противникам. Падение Мэй в ближайшие пару недель или даже дней становится все более вероятным. Великобритания вступает в период разброда и шатания, провоцируя рост нестабильности и в самом Евросоюзе. Подробности...
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Что будет с последним символом превосходства России в космосе

Строительство МКС начиналось со стыковок российских и американских модулейФото: nasa.gov
Исполнилось двадцать лет самому дорогостоящему искусственному сооружению за всю историю человечества. 20 ноября 1998 года на орбиту был доставлен российский модуль «Заря», ставший первым элементом Международной космической станции (МКС). Как Россия и США соревновались в строительстве орбитальных станций, каким образом появилась МКС и каково будущее подобных проектов? Подробности...
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Почему Украина боится увидеть соотечественника во главе Интерпола

Россиянин украинского происхождения Александр Прокопчук оказался в двух шагах от должности «главного копа Земли»Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Власти Украины пригрозили выходом страны из Интерпола, в Европарламенте даже зазвучали разговоры о выходе всех стран ЕС. Причина в генерал-майоре российской полиции Александре Прокопчуке, ставшем кандидатом №1 на пост главного полицейского планеты. Популярность Прокопчука разрушает мифы о «токсичности» имиджа России в мире. Но в чем же именно обвиняют нашего кандидата на его исторической родине – на Украине? Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Почему Порошенко не стоило связываться с религией

Сергей Худиев, публицист, богослов
Когда две трети людей, которых вы хотели единою светлою волей сковать, просто отказались играть с вами в эти игры – назвать это успешным объединением трудно. В чем причины такого провала? Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Куда позовет труба Макрона и Меркель

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Идея, с которой носится Макрон как со своей собственной и которую благосклонно приветствует Меркель, вообще-то заложена в Договоре о создании Евросоюза. Так как насчет двух армейских структур? Выдержит ли Боливар двоих? Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Чиновники переехали в дома со стеклянными стенами

Антон Крылов, журналист
Зачем начальнику нарисованный в «Фотошопе» отчет об убранном мусоре или построенной детской площадке, когда он может отправить дрон, который через несколько минут в прямом эфире покажет происходящее на объекте? Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
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    Кто и как хочет остановить «Северный поток – 2»

    Крупнейшие учения НАТО не напугали, а насмешили

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    Как изменили мир русские разведчики-нелегалы

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      В РЖД показали новые плацкартные вагоны

      Российская студия представила новые вагоны с зонами персонального комфорта, созданные на базе общих и плацкартных. Согласно задумке, пространство должно отвечать всем запросам пассажиров. Внутри вагонов появится возможность отгородиться от соседей. В эксплуатации новые вагоны появятся в 2019 году
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      В Калифорнии произошел самый разрушительный за историю штата пожар

      Самый разрушительный за всю историю штата Калифорния лесной пожар охватил почти 45 тыс. га. Пламя уничтожило несколько тысяч строений, эвакуированы более 300 тыс. человек, в округе Лос-Анджелес – 170 тысяч. Погибли более трех десятков человек, о судьбе 228 ничего не известно
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      В России отмечается День народного единства

      В воскресенье в России отмечается День народного единства. По традиции Владимир Путин в сопровождении религиозных лидеров возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве
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        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

        • Из интернета

        Должны ли российские тюрьмы стать более комфортными для заключенных?
        • Да, для всех заключенных

        • Да, но не для осужденных за насильственные преступления

        • Нет, наши тюрьмы и так достаточно комфортны

        • Нет, условия содержания должны стать еще жестче

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          Возможное присвоение имени Канта аэропорту Калининграда назвали «оскорблением ветеранов»

             20 ноября 2018, 16:14
          Фото: Виталий Невар/ТАСС
          Текст: Сергей Гурьянов

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          Депутат Госдумы от Татарстана Марат Бариев заявил, что против присвоения аэропорту Калининграда имени немецкого философа Иммануила Канта, так как это оскорбляет ветеранов Великой Отечественной войны.

          Кант с большим отрывом лидирует в конкурсе названий для аэропортов «Великие имена России» в Калининграде. На наименование аэропорта Храброво претендуют четыре кандидатуры: Кант (14 тыс. голосов), императрица Елизавета Петровна (10,1 тыс. голосов), советские полководцы Александр Василевский (6,5 тыс. голосов) и Иван Черняховский (4,1 тыс. голосов). Имени Канта не было в официальном списке Общественной палаты, его включили на втором этапе, когда граждане могли предложить свои варианты, набрав более 500 голосов, передает «Бизнес Online».

          Бариев заявил, что к нему обратились ветераны, которые «считают, что это неправильно, непатриотично, это скандал».

          «Я полностью согласен. Мы должны понимать, кто великие люди для Калининграда», – заявил он.

          По его словам, участие в конкурсе немецкого философа, жившего в XVIII веке в Пруссии, сомнительно – его нельзя назвать нашим соотечественником. Сам депутат выступает в поддержку Василевского, которого он называет легендарным полководцем, освободившим Кенигсберг.

          «Ситуацию надо исправлять. Гражданское общество Калининграда должно это прочувствовать, правильно оценить и принять меры», – сказал Бариев. По его словам, он обсуждал этот вопрос с депутатами от Калининградской области.

          Иммануил Кант (1724–1804) родился и умер в Кенигсберге, ныне Калининграде.

          Между тем, в финале конкурса уже проголосовали более 1 млн человек. Накануне была названа главная интрига конкурса.


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