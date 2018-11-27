Памятник Канту обили краской в Калининграде

В Калининграде вандалы облили розовой краской памятник философу Иммануилу Канту, расположенный на территории Балтийского федерального университета (БФУ).

«Неизвестные облили краской памятник Иммануилу Канту, стоящий у одного из корпусов БФУ имени Канта на улице Университетской. На место вызвана полиция, которая уже приступила к выяснению обстоятельств этого происшествия», – сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе вуза.

Неизвестные также разбросали листовки с призывом срывать таблички, носящие «имя врага».

Напомним, имя философа Иммануила Канта, который родился и умер в Кенигсберге, участвует в конкурсе «Великие имена России». В финальном раунде конкурса разница голосов, отданных за Канта и императрицу Елизавету Петровну составляет только 0,17 п.п.

Ранее депутат Госдумы от Татарстана Марат Бариев выступал против присвоения аэропорту Калининграда имени Канта, так как это оскорбляет ветеранов Великой Отечественной войны.