Памятник Канту обили краской в Калининграде

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27 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 13:53  |  vz.ru
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Как Запад способен навредить России в ответ на задержание украинских катеров

Украинская провокация в Азовском море бьет по рублюФото: Валерий Матыцин/ТАСС
Прямое военно-морское столкновение Украины уже породило массу спекуляций по поводу возможной реакции Запада. Впрочем, не исключено, что и Украина, помимо объявления военного положения, предпримет новые антироссийские меры. Насколько опасными могут быть очередные антироссийские санкции – и к чему они приведут? Подробности...
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Украина показала готовность к настоящей войне с Россией

Бравая украинская армия вполне в состоянии решиться на самоубийственный шаг и начать реальные боевые действия против РоссииФото: РИА «Новости»
Столкновение украинского и российского военных флотов видится рубежным событием в противостоянии двух стран. Киев показал свою полную и самоубийственную неадекватность, готовность пожертвовать чем угодно ради втягивания России в вооруженный конфликт. Почему горячей точкой оказалось именно Крымское побережье – и где можно было бы ожидать нового обострения? Подробности...
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Как космическая отрасль возрождается после катастрофы

Создатели космической техники полны энтузиазма, но работы у них непочатый крайФото: Шамиль Жуматов/Reuters/РИА Новости
Кризис космической отрасли России виден невооруженным глазом. Жалобы главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина на почти полное отсутствие у отрасли современного оборудования мало кого удивляют. Однако есть целый ряд признаков того, как обновляются космические предприятия, меняется их организационная структура и появляется надежда на обновление. Подробности...
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Почему Тайвань остановил всемирный гей-парад

Гей-свадьбы на Тайване можно будет играть и дальше, вопреки решению народаФото: Pichi Chuang/Reuters
Западная либеральная элита изумлена исходом референдума по гей-бракам, состоявшегося на Тайване. Хотя этот остров, как считается, подвержен сильному политическому влиянию США, большинство его жителей потребовали сохранить традиционную семью. Таким образом победоносное шествие легализации гей-браков по планете застопорилось. Почему же глубокая американизация общества не помогла гей-лобби победить? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Атака на религию идет по всему миру

Сергей Худиев, публицист, богослов
На Украине государство создает под себя, в своих политических целях, церковную структуру, а другую церковную структуру объявляет «щупальцами врага», которые надо «обрубить». Власти США горячо поддерживают весь процесс. Подробности...

Что делать, если ваш банк внезапно сошел с ума

Кристина Потупчик, президент Фонда открытой новой демократии
С утра прекрасные новости – банки требуют обоснования переводов на тысячу рублей и угрожают заблокировать карты, если не скинуть им подтверждающие документы. Так вот, краткая памятка для тех, кому лень читать пресловутые статьи. Подробности...
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Гребенщиков не даёт СССР окончательно распасться

Антон Крылов, журналист
В том, что кто-то из-за «украинского вопроса» не может читать Захара Прилепина или слушать «Океан Эльзы», виноваты не Прилепин и Вакарчук. Но между БГ и вышеупомянутыми авторами есть одно серьёзное различие. Подробности...
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    Самые секретные подлодки России

    Как пропаганда заставляет поверить в «японские Курилы»

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      Умер Бернардо Бертолуччи

      Итальянский оскароносный кинорежиссер, сценарист, драматург Бернардо Бертолуччи скончался в возрасте 77 лет. Особую известность получила его лента «Последнее танго в Париже». В последние годы он тяжело болел и передвигался на автоматической инвалидной коляске
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      Опубликованы кадры с места гибели в Сирии летчика Олега Пешкова

      Следственный комитет России опубликовал фото и видео с места гибели летчика Су-24М Олега Пешкова и вертолета спасательной группы в Сирии в 2015 году. На них запечатлены обломки воздушных судов и позиции террористов, с которых они вели огонь по российским военным
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      В РЖД показали новые плацкартные вагоны

      Российская студия представила новые вагоны с зонами персонального комфорта, созданные на базе общих и плацкартных. Согласно задумке, пространство должно отвечать всем запросам пассажиров. Внутри вагонов появится возможность отгородиться от соседей. В эксплуатации новые вагоны появятся в 2019 году
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        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

        • Из интернета

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          Памятник Канту обили краской в Калининграде

          27 ноября 2018, 13:37

          Текст: Анна Инсарова

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          В Калининграде вандалы облили розовой краской памятник философу Иммануилу Канту, расположенный на территории Балтийского федерального университета (БФУ).

          «Неизвестные облили краской памятник Иммануилу Канту, стоящий у одного из корпусов БФУ имени Канта на улице Университетской. На место вызвана полиция, которая уже приступила к выяснению обстоятельств этого происшествия», – сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе вуза.

          Неизвестные также разбросали листовки с призывом срывать таблички, носящие «имя врага».

          Напомним, имя философа Иммануила Канта, который родился и умер в Кенигсберге, участвует в конкурсе «Великие имена России». В финальном раунде конкурса разница голосов, отданных за Канта и императрицу Елизавету Петровну составляет только 0,17 п.п.

          Ранее депутат Госдумы от Татарстана Марат Бариев выступал против присвоения аэропорту Калининграда имени Канта, так как это оскорбляет ветеранов Великой Отечественной войны.


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