На выбор имен российских аэропортов могут серьезно повлиять результаты офлайн-голосования

На сайте проекта «Великие имена России» во вторник опубликуют окончательные результаты голосования по выбору имен выдающихся соотечественников 47 российским аэропортам, однако результаты офлайн-голосования, проводившегося в аэропортах и самолетах, могут серьезно скорректировать итоги онлайна.

Как заявил «Коммерсанту» секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев, во вторник на сайте великиеимена.рф будут опубликованы результаты офлайн-голосования, которые «могут серьезно скорректировать онлайн-рейтинг исторических деятелей». Помимо участия в конкурсе через сайт проголосовать можно было в специальных пунктах в аэропортах и самолетах.

Результаты офлайн-голосования могут, в частности, отразиться на названии воронежского аэропорта Чертовицкое – он должен получить имя Петра I, на которое претендовали также Санкт-Петербург и Астрахань. В Татарстане, где в голосовании через сайт победил поэт Габдулла Тукай, также надеются, что офлайн-голосование не скажется на результатах проекта. Как отметил Фадеев, определять победителя будут в зависимости от процента проголосовавших.

В других регионах у итогов голосования есть как сторонники, так и противники. Например, по аэропорту Челябинска на сайте проекта наибольшее количество голосов набрал физик Игорь Курчатов. Депутат Челябинской гордумы от КПРФ Константин Нациевский считает, что «Челябинск, как город промышленников, которые в том числе трудятся на благо оборонки, будет гордиться тем, что аэропорт носит имя Курчатова». Однако «в нынешнее непростое с точки зрения геополитики время называть аэропорт именем создателя атомной бомбы неправильно», полагает местный краевед Юрий Латышев.

С некоторыми регионами оргкомитет будет разбираться отдельно. По словам Фадеева, «сложной ситуация» оказалась с аэропортом Горно-Алтайска. «Там ноздря в ноздрю идут российский художник Николай Рерих (49%) и местный художник Григорий Чорос-Гуркин (48%). Алтайская ОП направила нам письмо со словами, что все жители республики голосуют за своего культурного деятеля, а победа Рериха обусловлена голосами россиян из других регионов», – рассказал Фадеев.

Отдельное решение будет приниматься и по Внуково. «Лидирует во Внуково Сергей Королев, но по количеству голосов имя инженера отходит самарскому аэропорту. Но мы получили письмо от группы космонавтов, которые просят присвоить имя Королева именно московскому аэропорту, и подобный лоббизм без внимания оставить нельзя», – добавил Фадеев.

В 00.00 мск 1 декабря завершилось голосование в финальном этапе конкурса «Великие имена России» по присвоению аэропортам имен выдающихся деятелей государства.

В последний день стартовавшего 11 октября конкурса «Великие имена России» по присвоению имен известных российских деятелей аэропортам страны проголосовали почти 4,8 млн человек, на финише конкурса зафиксирована рекордная активность. В частности, через соцсеть «ВКонтакте» за последние сутки проголосовали 305,7 тыс. человек, что в разы больше, чем в предыдущие дни.

28 ноября президент России Владимир Путин подписал указ, которым разрешил присваивать имена выдающихся российских деятелей некоторым географическим объектам.