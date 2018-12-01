Голосование по присвоению аэропортам великих имен завершилось

Завершилось голосование в финальном этапе конкурса «Великие имена России» по присвоению аэропортам имен выдающихся деятелей государства, сообщил оргкомитет.

Голосование было прекращено в 00.00 мск 1 декабря, передает ТАСС.

Окончательные результаты сообщат 4 декабря в эфире телеканала «Россия–1».

В голосовании участвовало около 5 млн человек. Конкурс стартовал 11 октября.

Напомним, в последний день конкурса «Великие имена России» зафиксировали рекордную активность.