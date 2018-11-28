Путин разрешил называть географические объекты именами великих людей

Президент России Владимир Путин разрешил присваивать имена выдающихся российских деятелей некоторым географическим объектам.

«Отдельным географическим объектам (аэропортам, железнодорожным станциям, морским и речным портам) могут быть присвоены имена выдающихся государственных, военных и общественных деятелей, представителей науки, искусства, культуры, спорта и других лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством», – говорится в указе Путина.

Присвоить географическому объекту имя можно будет через представление правительства. Осуществлять присвоение нового имени должен будет российский президент, пишет «Интерфакс».

При этом отмечается, что присвоение такого имени не повлечет за собой изменения «установленного наименования географического объекта».

В России проходит проект по присвоению имен известных российских деятелей аэропортам страны «Великие имена России». В финале конкурса проголосовали свыше 1 млн человек.