На голосовании за «Великие имена России» зафиксировали рекордную активность

В последний день конкурса «Великие имена России» по присвоению имен известных российских деятелей аэропортам страны в нем проголосовали почти 4,8 млн человек, на финише конкурса зафиксирована рекордная активность; через соцсеть «ВКонтакте» за последние сутки проголосовали 305,7 тыс. человек, что в разы больше, чем в предыдущие дни.

Прирост голосов за сутки составил 1,153 млн человек, был побит рекорд от 29 ноября (740 тыс.), сообщается на официальном сайте проекта.

Прирост голосов по регионам за последние сутки составил: в Пензе – 124,3 тыс., в Минеральных водах – 123,1 тыс., в Хабаровске – 91,6 тыс., в Домодедово – 54,4 тыс., во Внуково – 52,3 тыс., в Горно-Алтайске – 52 тыс., в Санкт-Петербурге – 46,1 тыс., в Симферополе – 43,4 тыс., Нижнем Новгороде – 39,7 тыс., в Новосибирске – 38 тыс., в Екатеринбурге – 34,3 тыс., Краснодаре – 34,1 тыс., в Южно-Сахалинске – 33,7 тыс., в Калининграде – 31,5 тыс.

В трех регионах сменились лидеры голосования. В Новом Уренгое Иван Губкин обошел Сабита Оруджева, оба кандидата – знаковые фигуры для города, носящего статус «газовой столицы России».

В Екатеринбурге в лидеры вырвался Павел Бажов, обойдя промышленника Акинфия Демидова. В Красноярске певец Дмитрий Хворостовский обогнал художника Василия Сурикова.

В Калининграде на данный момент первую позицию занимает императрица Елизавета Петровна. Ее недавний конкурент философ Иммануил Кант спустился на третье место, а на втором закрепился маршал Александр Василевский.

Вокруг Канта прошла одна из самых острых дискуссий. Его кандидатуру предложили жители города, она была внесена в шорт-лист конкурса по итогам соцопросов. Оппоненты идеи заявляют, что у Канта нет прав на включение в «Великие имена России», а присвоение аэропорту Калининграда его имени будет означать «германизацию» культурно-исторического бренда региона.

Обострилось противостояние Пензы и Минеральных Вод за имя Михаила Лермонтова. В обоих регионах кандидат набирает голоса, прирост обеспечивают не только местные жители, но и сторонние «болельщики».

В Минеральных водах на текущий момент за поэта отдали 252 тыс. голосов, это 87% от общего числа проголосовавших. В Пензе Лермонтов набрал 247 тыс. голосов, что составляет 84% от проголосовавших.

«Благодаря Лермонтову» Пенза и Минеральные Воды стали абсолютными чемпионами конкурса по общему числу набранных голосов, обогнав Симферополь.

Текущий рейтинг городов/аэропортов по активности голосования выглядит так: Пенза – 293,8 тыс. голосов, Минеральные Воды – 290,6 тыс. голосов, Симферополь – 255,3 тыс. голосов, Горно-Алтайск – 194,9 тыс. голосов, Уфа – 188,7 тыс. голосов, Хабаровск – 168,6 тыс. голосов, Москва (Домодедово) – 155,6 тыс. голосов.

Отмечается, что это лишь предварительные итоги. Окончательные итоги финального тура будут известны 4 декабря. Их подведут после подсчета и обработки анкет, поступающих в оргкомитет конкурса из всех регионов проекта.