Космонавт Сергей Прокопьев призвал участвовать в конкурсе «Великие имена России»

Космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев записал видеообращение с МКС с предложением принять участие в конкурсе «Великие имена России».

«С удовольствием принял участие в конкурсе по выбору имен для российских аэропортов «Великие имена России». Здорово, что есть такая инициатива, есть возможность голосовать в любом месте и разными способами даже с космической орбиты. Сам я родом из Екатеринбурга, поэтому для голосования выбрал наш аэропорт Кольцово. Хочется, чтобы как можно больше моих земляков и жителей из других регионов, приняли участие в голосовании», – сообщил космонавт на своей странице в Instagram.

Он подчеркнул, что новые имена российских аэропортов останутся на долгие годы:

«Отрадно, что в списке имен немало и героических космонавтов. Надеюсь, что некоторые аэропорты получат и их имена», – подытожил бортинженер МКС.

Ранее сообщалось, что в финале конкурса «Великие имена России» проголосовали более 2 млн человек.